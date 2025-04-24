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Splashtop
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適用於 Mac 的最佳遠端支援軟體

Mac 終端支援 IT、服務台和MSPs軟體

獲取 Splashtop 以獲得適用於 MacOS 電腦（和任何其他裝置）的最佳遠端支援軟體！不要在 Mac 遠端連接功能較少或效能不佳的產品上浪費時間或金錢。使用 Splashtop，IT 專業人員可以享受：

  • Mac 的無人值守和臨機訪問

  • 與 Mac 遠端電腦的高效能遠端連接

  • 所有頂級功能包括拖放文件傳輸、聊天、終端打印等

  • Mac 遠端音頻– 在本機裝置上聆聽來自遠端 Mac 電腦的聲音

  • 集中式管理控制台，使 Splashtop 易於部署、擴展和管理

Mac 的遠端支援解決方案

適合 IT 支援和服務台的遠端支援軟體

Splashtop Remote Support

  • 有人值守和無人值守的遠端支援軟體。

  • 隨需支持無限設備。

  • 為任何電腦、平板電腦或移動裝置提供有人值守的遠端支援。

  • 無需事先設定即可存取 Mac、Windows、iOS 和 Android 裝置。

免費試用

多合一遠端存取和遠端支援解決方案

Splashtop Enterprise

  • 為 IT 提供臨機和主動遠端支援。

  • 為最終用戶提供對工作電腦的遠端存取。

  • 享有單一登入整合、精細的權限控制、群組式存取權限、連線排程等功能。

  • 彈性靈活的授權 – 自由選擇遠端存取使用者和/或遠端支援技術人員的授權數。

開始使用
Splashtop 在我們的 Mac 和行動裝置上提供了出色的效能…我們能夠將 SOS 應用程式放置在 iPad 上的自助服務入口網站中，以便學生在需要時可以輕鬆下載。對於 Mac，我們創建了安裝 SOS 應用程式的說明，並在老師需要幫助時向他們發送電子郵件。

Tracy Dilossi, Systems Administrator/Technology Support, Ridley School District

我必須向您表達我對 Mac 版 [Splashtop] 的印像有多深刻。Splashtop 讓我可以做我需要做的事情 — 複製/貼上緩衝區、檔案傳輸、非常流暢的遠端圖形等。我對此說不夠的好話。我感到非常印象深刻。」

Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair, Healthcare Simulation

我在 Mac 上使用 Splashtop，即使同時遠端控制 5 台以上的計算機，連接也始終順暢。

Tyler Wilber, Network Administrator, Bill Miller Bar-B-Q

選擇 Splashtop 的優勢

安全性、審查性和合規性

易用性與效率

  • 集中式技術人員中控制，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等

  • Splashtop在任何作業系統（Windows 、Mac、iOS、Android 和 Chrome）上使用 應用程式啟動遠端鏈接

  • 直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手

  • 提高工作效率的連線中功能，包括與 Mac 電腦進行遠端連接時

單一登入 (SSO) *

  • 整合 SSO 身分驗證供應商技術，透過公司原有目錄管理 Splashtop 使用者

  • 使用 SSO，人員不需要另建密碼

  • 透過 SCIM 的 SSO 可讓員工自行登入和登出

* 僅適用於 Enterprise 版

全方位遠端存取和支援功能

  • 對任何有人值守（未受管）的電腦和移動裝置的按需快速支援。在請求幫助時支援任何 Mac 使用者

  • 主動遠端支援

  • 端點監控和管理 *

  • 無人值守的 Android 存取*

  • 使最終用戶能夠從任何設備遠端存取他們的工作電腦*（包括與 Mac 之間的連接）

彈性與控制

  • 透過排程遠端存取工作階段、精細功能權限、群組式存取等功能，提供更好的控制權 *

  • 使用專屬的商標、顏色、說明和公司名稱來自訂 SOS 隨需支援應用程式供客戶下載

  • 選擇雲端或用戶端部署

整合技術支援需求單系統

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