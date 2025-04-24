適用於 Mac 的最佳遠端支援軟體
Mac 終端支援 IT、服務台和MSPs軟體
獲取 Splashtop 以獲得適用於 MacOS 電腦（和任何其他裝置）的最佳遠端支援軟體！不要在 Mac 遠端連接功能較少或效能不佳的產品上浪費時間或金錢。使用 Splashtop，IT 專業人員可以享受：
Mac 的無人值守和臨機訪問
與 Mac 遠端電腦的高效能遠端連接
所有頂級功能包括拖放文件傳輸、聊天、終端打印等
Mac 遠端音頻– 在本機裝置上聆聽來自遠端 Mac 電腦的聲音
集中式管理控制台，使 Splashtop 易於部署、擴展和管理
Splashtop 在我們的 Mac 和行動裝置上提供了出色的效能…我們能夠將 SOS 應用程式放置在 iPad 上的自助服務入口網站中，以便學生在需要時可以輕鬆下載。對於 Mac，我們創建了安裝 SOS 應用程式的說明，並在老師需要幫助時向他們發送電子郵件。
Tracy Dilossi, Systems Administrator/Technology Support, Ridley School District
我必須向您表達我對 Mac 版 [Splashtop] 的印像有多深刻。Splashtop 讓我可以做我需要做的事情 — 複製/貼上緩衝區、檔案傳輸、非常流暢的遠端圖形等。我對此說不夠的好話。我感到非常印象深刻。」
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair, Healthcare Simulation
我在 Mac 上使用 Splashtop，即使同時遠端控制 5 台以上的計算機，連接也始終順暢。
Tyler Wilber, Network Administrator, Bill Miller Bar-B-Q
選擇 Splashtop 的優勢
安全性、審查性和合規性
記錄所有活動並產生報告
Splashtop 已達成並持續 SOC 2 Type 2、SOC 3 和 GDPR 合規性
Splashtop 的安全功能可幫助組織機構滿足 HIPAA、PCI、ISO 27001 以及其他業界與政府安全標準和法律規範
在託管電腦上的 Splashtop 程式內購買、部署和管理 Bitdefender
易用性與效率
集中式技術人員中控制，用來管理使用者、群組、裝置、存取權限等
Splashtop在任何作業系統（Windows 、Mac、iOS、Android 和 Chrome）上使用 應用程式啟動遠端鏈接
直覺式的使用者友善介面，不需培訓快速上手
提高工作效率的連線中功能，包括與 Mac 電腦進行遠端連接時
整合 SSO 身分驗證供應商技術，透過公司原有目錄管理 Splashtop 使用者
使用 SSO，人員不需要另建密碼
透過 SCIM 的 SSO 可讓員工自行登入和登出
* 僅適用於 Enterprise 版
全方位遠端存取和支援功能
對任何有人值守（未受管）的電腦和移動裝置的按需快速支援。在請求幫助時支援任何 Mac 使用者
主動遠端支��援
端點監控和管理 *
無人值守的 Android 存取*
使最終用戶能夠從任何設備遠端存取他們的工作電腦*（包括與 Mac 之間的連接）
彈性與控制
透過排程遠端存取工作階段、精細功能權限、群組式存取等功能，提供更好的控制權 *
使用專屬的商標、顏色、說明和公司名稱來自訂 SOS 隨需支援應用程式供客戶下載
選擇雲端或用戶端部署
整合技術支援需求單系統
與 ServiceNow 、 Jira 、 Freshservice 、 Freshdesk 、 Zendesk 、 Datto 等 票務系統集成 ，直接從您的票務啟動遠端支援連線
自動記錄連線詳細資訊在技術需求單中