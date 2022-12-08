Cookie Policy

Cookie 原則
此合約書原文為英文，若翻譯版本之文義不盡完整或有歧義，概以英文原文為準。
介紹
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Cookie 是由網站伺服器放置在您的硬碟上的小型文字檔案。Cookie 包含的資訊可以稍後由發出 cookie 的網域中的網頁伺服器讀取。部分cookies僅在您使用某些功能或選取某些喜好設定時才會被使用，而有些cookies將始終被使用。網址信標、標籤和指令碼可能會在網站或電子郵件中使用，以協助我們傳送 cookie、計算訪問次數、了解使用情況及活動效果，並確定電子郵件是否已被打開和操作。我們可能會基於我們的服務/分析提供商個別和聚合使用這些技術的情況收到報告。
為什麼Splashtop使用Cookie？
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如何停用 Cookies
您通常可以透過網頁瀏覽器內建的功能啟用或稍後停用cookie使用。要深入了解如何通過瀏覽器控制 cookie 設定，以下是您可以深入了解最受歡迎的網頁瀏覽器的私人瀏覽功能的連結：Firefox、Chrome、Internet Explorer、Safari。
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我們可能在網站上使用以下類別的cookie，如下所述。
每個 Cookie 屬於以下四個類別之一：
1. 必需 Cookies：必需 cookies（第一方 cookies）有時被稱為“絕對必要”，因為沒有它們，我們無法提供您在網站上需要的許多服務。例如，必需 cookies 幫助記住您在網站上的偏好。
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Cookie 持續時間：2 個月到 2 年
類別：分析、廣告、定向
所有網站
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Cookie用途：重定位、最佳化、報告和線上廣告歸因
Cookie 持續時間：1 年
類別：分析、廣告、定向
所有網站
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Cookie 目的：收集訪客如何使用網站的資訊，例如用戶來自哪個網站、每位用戶的造訪次數以及用戶在網站上停留的時間
Cookie期限：2年
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Cookie 持續時間：1 年
類別：分析
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Cookie 目標：網站分析工具，提供我們熱圖和點擊數據
Cookie期限：6-12個月
類別：分析
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Cookie期限：連線持續時間
類別：分析
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my.splashtop.com，m360.splashtop.com，classroom.splashtop.com
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類別：必要
所有網站
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Cookie 持續時間：1 小時到 2 年
類別：分析、廣告、定向
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最新更新於2021年2月