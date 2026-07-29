使用 Splashtop Enterprise 確保 IT 營運安全
日期：2026 年 9 月 2 日
時間：14:00〜14:20 JST
時長：20 分鐘
何不花 20 分鐘檢視一下 Splashtop 的管理與安全性？
隨著 Splashtop 的使用持續擴大，主要挑戰已從單純建立「connections」，轉向確保有效的「管理與控制」。
在這場網路研討會中，我們將示範如何使用 Splashtop Enterprise，安全且高效率地擴展現有的 Splashtop 環境。我們將透過實際的管理控制台，展示關鍵功能——例如 SSO/SAML 整合、存取時間限制、對功能與權限的精細控制、浮水印、記錄，以及連線錄製。我們也會介紹透過 AEM（Autonomous Endpoint Management）提供的端點管理功能。
這是以優惠價格升級至 Enterprise 版本的絕佳機會。立即報名。
學習目標：
隨著 Splashtop 使用規模擴大而產生的管理與安全挑戰
透過 SSO/SAML 整合簡化驗證管理
透過控管存取時段，確保安全遠端存取作業
透過精細設定控制功能與權限
以浮水印、記錄與連線錄製強化安全性
使用 AEM 進行端點、修補程式與軟體管理