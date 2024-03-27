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User deciding to go with Splashtop instead of Teamviewer

TeamViewer高階計劃與Splashtop Remote Support

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Splashtop Remote Support

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每個並行使用者 NT$9,900 (適用於 300 台電腦)

每名可同時連接的使用者 NT$27,480

2個並發用戶

NT$19,800

2,169.60 美元

3個並發用戶

NT$29,700

2,984.40 美元

支援 iOS 和 Android

NT$11,508添加上

比較Splashtop Remote Support與TeamViewer單一用戶商業計劃

2020 年 7 月 TeamViewer 美國和歐洲幣別網站顯示的美元和歐元價格，其價格可能因國家/地區而異。

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客戶推薦

從事 IT 工作已有 20 年了，所以一用到 Splashtop，就知道它是個很好的產品。[Splashtop] 很棒，它真的非常可靠。比較過 TeamViewer 後，就會發現 Splashtop 實在太厲害了，還有它的價格也很合理。不像 TeamViewer，簡直要我付出全部。我真的非常喜歡這項產品，而且也強力推薦給其他同業。

Stuart Livingstone - NuWave Backup

MSP IT professional benefiting from Splashtop Remote Support Premium

MSP 得益於 Splashtop Remote Support Premium

為什麼 Midwest PROTECH 選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer

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