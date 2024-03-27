TeamViewer高階計劃與Splashtop Remote Support

Splashtop 價格更低，並且具有與 TeamViewer 相同的主要功能
已有數以千計的企業捨棄 TeamViewer，投向 Splashtop 的懷抱，因為 Splashtop 是目前市面上安全可靠、又最高效能的遠端存取和遠端支援解決方案。
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Splashtop 具有與 TeamViewer相同的頂級功能（檔案傳輸、遠端列印、多顯示器支援等）
Splashtop 全球超過3 千萬人愛用
可從 TeamViewer 輕鬆移轉
了解為什麼 Splashtop 是 TeamViewer 的最佳替代品
TeamViewer Premium 白金訂閱版
起始價格（每年）
每個並行使用者 NT$9,900 (適用於 300 台電腦)
每名可同時連接的使用者 NT$27,480
2個並發用戶
NT$19,800
2,169.60 美元
3個並發用戶
NT$29,700
2,984.40 美元
支援 iOS 和 Android
NT$11,508添加上
比較Splashtop Remote Support與TeamViewer單一用戶商業計劃。
2020 年 7 月 TeamViewer 美國和歐洲幣別網站顯示的美元和歐元價格，其價格可能因國家/地區而異。
客戶推薦
從事 IT 工作已有 20 年了，所以一用到 Splashtop，就知道它是個很好的產品。[Splashtop] 很棒，它真的非常可靠。比較過 TeamViewer 後，就會發現 Splashtop 實在太厲害了，還有它的價格也很合理。不像 TeamViewer，簡直要我付出全部。我真的非常喜歡這項產品，而且也強力推薦給其他同業。
Stuart Livingstone - NuWave Backup
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