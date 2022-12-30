最佳快速協助替代 2023 —SplashtopSOS

Splashtop是IT和幫助台的首選遠端支援解決方案
使用Splashtop，您將享受快速，可靠和安全的遠端存取，從而為用戶的裝置提供支持。無論您需要為內部管理的裝置，用戶的個人裝置還是兩者都提供遠端支援，Splashtop SOS都是您的解決方案。
Splashtop 是取代 Microsoft「快速助手」的最佳選擇，不僅支援更多裝置和作業系統，還具備更多 IT 專業人士所需的功能，以及更強大的安全機制。
比較 Microsoft 快速助手與 Splashtop
快速助手
有人參與和無人參與的遠端存取以獲取支持
Splashtop SOS 讓您可以臨機存取 (未安裝代理程式) 進行 ad-hoc 支援，亦可透過主動存取來支援 +10 套件和 Unlimited 套件中的託管裝置。
快速協助僅提供有人值守的存取權限。最終用戶必須在場才能接受遠端連接。
裝置和作業系統支援
從任何其他裝置遠端支援Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置。
快速輔助僅支持從Windows 10電腦到另一台Windows 10電腦的遠端連接。
使用者生產力
Splashtop SOS - Manual Update
快速助手
提升為管理員
透過遠端登入 Windows 標準使用者帳戶以提供支援時，可以提升為管理員權限。
無法提升權限。
實用工具
包括文件傳輸，連線記錄，遠端重啟和重新連接，遠端腳本和遠端音頻等功能。
不包括文件傳輸，連線記錄，遠端重新引導和重新連接，遠端腳本和遠端音頻。
使用者管理
可以在 Splashtop 網路控制台中對使用者進行管理和分組。
不適用。
安全
Splashtop SOS - Manual Update
快速助手
記錄檔
包含所有遠端連線、檔案傳輸、聊天連線和歷程的全方位記錄檔，可供自行審核。
僅提供有限的記錄檔。
雙因素身份驗證
隨附於 Splashtop。
不適用。
裝置認證
隨附於 Splashtop。
不適用。