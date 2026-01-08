最佳快速協助替代 2023 —SplashtopSOS

Splashtop是IT和幫助台的首選遠端支援解決方案
有了 Splashtop，便可享有快速、可靠又安全的遠端存取，來為您的使用者裝置提供支援。無論您需要遠端支援的是內部託管裝置，還是使用者的個人裝置，或者兩者皆有，Splashtop Remote Support 都是最適合您的解決方案。
Splashtop 是取代 Microsoft「快速助手」的最佳選擇，不僅支援更多裝置和作業系統，還具備更多 IT 專業人士所需的功能，以及更強大的安全機制。
比較 Microsoft 快速助手與 Splashtop
快速助手
有人參與和無人參與的遠端存取以獲取支持
Splashtop 針對臨時支援提供了臨機 (無需安裝代理程式) 存取，也為您提供主動存取以利支援託管��裝置。
快速協助僅提供有人值守的存取權限。最終用戶必須在場才能接受遠端連接。
裝置和作業系統支援
從任何其他裝置遠端支援Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置。
快速輔助僅支持從Windows 10電腦到另一台Windows 10電腦的遠端連接。
使用者效率
Splashtop Remote Support
快速助手
提升為管理員權限
透過遠端登入 Windows 標準使用者帳戶以提供支援時，可以提升為管理員權限。
無法提升權限。
實用工具
包括文件傳輸，連線記錄，遠端重啟和重新連接，遠端腳本和遠端音頻等功能。
不包括文件傳輸，連線記錄，遠端重新引導和重新連接，遠端腳本和遠端音頻。
使用者管理
可以在 Splashtop 網路控制台中對使用者進行管理和分組。
不適用。
安全
Splashtop Remote Support
快速助手
記錄檔
包含所有遠端連線、檔案傳輸、聊天連線和歷程的全方位記錄檔，可供自行審核。
僅提供有限的記錄檔。
雙重驗證
隨附於 Splashtop。
不適用。
裝置認證
隨附於 Splashtop。
不適用。
Splashtop 深受全球 20 萬家企業和超過 3,000 萬名使用者信賴
IT 專業人士對 Splashtop 青睞有加，原因更是不勝枚舉：
Splashtop 提供高效能遠端連接，並以每秒超過 40 格 (fps)、低延遲的速率提供 4K 串流體驗。
Splashtop的遠端存取和遠端支援解決方案易於使用，設置和擴展。
Splashtop 採用強大的安全功能及措施以及業界合規標準及法規 (包括 HIPAA、FERPA、GDPR、SOC 2 等) ，竭盡全力來保護您的資料。
可享受到 Splashtop 的世界級客戶服務體驗。我們在世界各地皆設有銷售和支援團隊，不僅便於您接洽，也會竭誠助您成功！
無論是在第三方評比指標中，還是同儕評論網站上，Splashtop 均獲最高評價。