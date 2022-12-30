跳至主內容
Splashtop
免費試用

最佳快速協助替代 2023 —SplashtopSOS

Splashtop提供卓越的遠端支援功能和安全性

免費試用

Splashtop是IT和幫助台的首選遠端支援解決方案

使用Splashtop，您將享受快速，可靠和安全的遠端存取，從而為用戶的裝置提供支持。無論您需要為內部管理的裝置，用戶的個人裝置還是兩者都提供遠端支援，Splashtop SOS都是您的解決方案。

Splashtop 是取代 Microsoft「快速助手」的最佳選擇，不僅支援更多裝置和作業系統，還具備更多 IT 專業人士所需的功能，以及更強大的安全機制。

比較 Microsoft 快速助手與 Splashtop

Splashtop SOS - Manual Update

快速助手

有人參與和無人參與的遠端存取以獲取支持

Splashtop SOS 讓您可以臨機存取 (未安裝代理程式) 進行 ad-hoc 支援，亦可透過主動存取來支援 +10 套件和 Unlimited 套件中的託管裝置。

快速協助僅提供有人值守的存取權限。最終用戶必須在場才能接受遠端連接。

裝置和作業系統支援

從任何其他裝置遠端支援Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置。

快速輔助僅支持從Windows 10電腦到另一台Windows 10電腦的遠端連接。

使用者生產力

Splashtop SOS - Manual Update

快速助手

提升為管理員

透過遠端登入 Windows 標準使用者帳戶以提供支援時，可以提升為管理員權限。

無法提升權限。

實用工具

包括文件傳輸，連線記錄，遠端重啟和重新連接，遠端腳本和遠端音頻等功能。

不包括文件傳輸，連線記錄，遠端重新引導和重新連接，遠端腳本和遠端音頻。

使用者管理

可以在 Splashtop 網路控制台中對使用者進行管理和分組。

不適用。

安全

Splashtop SOS - Manual Update

快速助手

記錄檔

包含所有遠端連線、檔案傳輸、聊天連線和歷程的全方位記錄檔，可供自行審核。

僅提供有限的記錄檔。

雙因素身份驗證

隨附於 Splashtop。

不適用。

裝置認證

隨附於 Splashtop。

不適用。

Splashtop 受到 2 萬業務和全球超過 3000 萬用戶的信賴

Splashtop 深受 IT 專業人士青睞，箇中緣由不勝枚舉：

  • Splashtop 提供高效能遠端連接，並以每秒超過 40 格 (fps)、低延遲的速率提供 4K 串流體驗。

  • Splashtop的遠端存取和遠端支援解決方案易於使用，設置和擴展。

  • Splashtop 採用強大的安全功能及措施以及業界合規標準及法規 (包括 HIPAA、FERPA、GDPR、SOC 2 等) ，竭盡全力來保護您的資料。

  • 可享受到 Splashtop 的世界級客戶服務體驗。我們在世界各地皆設有銷售和支援團隊，不僅便於您接洽，也會竭誠助您成功！

  • 無論是在第三方評比指標中，還是同儕評論網站上，Splashtop 均獲最高評價。

開始使用 Splashtop

免費試用

我們很樂意聽到您的來信

聯繫我們

獲取最新的 Splashtop 新聞和特價

立即訂閱
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2023 Splashtop Inc. 保留所有權利。 $ 所示價格均為美元