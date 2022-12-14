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Splashtop Business Access Pro 版 - TeamViewer 最佳替代方案

與TeamViewer相比節省超過 75%

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通過Splashtop獲得快速、簡單和安全的遠端訪問

您或您的小型團隊是否需要遠端桌面存取？ 想要一個低成本的解決方案來從任何設備遠端存取您的電腦？ 如果您在家工作、在旅途中工作或需要訪問共享計算機，Splashtop Business Access Pro 是最具價值的遠端訪問解決方案，也是 TeamViewer 的最佳替代品。

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提供 1 個授權使用者

Business Access Solo

最多可存取 2 台電腦

$5/月

按年收費 $60

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適合個人和小型團隊

Business Access Pro

每份授權最多可以遠端存取 10 台電腦

$8.25 /月開始

按年收費 $99

大量授權折扣

  • 4-9 位使用者省下 20%

  • 10 位以上使用者省下 25%

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提供企業和進階使用者

Enterprise

享受進階功能，例如單一登入、精細控制功能、USB 裝置和觸控筆重新導向等！

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當您選擇 Splashtop Business Access 專業版而不是 TeamViewer 時，節省超過 75％

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Splashtop Business Access Pro具備遠端存取解決方案所需的主要功能，包括：

  • 訪問您的Windows和Mac電腦
  • 可從任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置進行遠端控制
  • 拖放式檔案傳輸
  • 遠端列印
  • 多螢幕支援
  • 分享您的桌面
  • 遠端喚醒
  • 遠端重新開機
  • ...等等！

了解為什麼成千上萬的人從 TeamViewer 切換到 Splashtop

Splashtop 成立於 2006 年，為超過 3000 萬用戶提供服務，並且超過 8 億次會話並在不斷增加。

看到差異

來自我們滿意的客戶

哇。Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

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“Splashtop 比 TeamViewer 好得多。 我感謝貴公司為出色的產品收取合理的價格！

Brian Davids

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Brian Davids

選擇 Splashtop 的原因

  • 功能齊全的遠端存取，適合家庭和企業使用
  • 沒有工作階段時間限制
  • 靈活輕鬆的部署
  • 豐富的安全功能，包括設備身份驗證、雙重驗證、存取日誌/警報和完全加密的管道
  • 透過電話 + 聊天 + 電子郵件的優先支援（24小時）
  • 輕鬆的訂閱管理。 我們讓您輕鬆更改或取消訂閱
  • 輕鬆遷移

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