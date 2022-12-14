Splashtop Business Access Pro 版 - TeamViewer 最佳替代方案

通過Splashtop獲得快速、簡單和安全的遠端訪問
您或您的小型團隊是否需要遠端桌面存取？ 想要一個低成本的解決方案來從任何設備遠端存取您的電腦？ 如果您在家工作、在旅途中工作或需要訪問共享計算機，Splashtop Business Access Pro 是最具價值的遠端訪問解決方案，也是 TeamViewer 的最佳替代品。
Splashtop Business Access Pro具備遠端存取解決方案所需的主要功能，包括：
- 訪問您的Windows和Mac電腦
- 可從任何Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook裝置進行遠端控制
- 拖放式檔案傳輸
- 遠端列印
- 多螢幕支援
- 分享您的桌面
- 遠端喚醒
- 遠端重新開機
- ...等等！
來自我們滿意的客戶
哇。Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
來自我們滿意的客戶
“Splashtop 比 TeamViewer 好得多。 我感謝貴公司為出色的產品收取合理的價格！
Brian Davids
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Brian Davids
選擇 Splashtop 的原因
- 功能齊全的遠端存取，適合家庭和企業使用
- 沒有工作階段時間限制
- 靈活輕鬆的部署
- 豐富的安全功能，包括設備身份驗證、雙重驗證、存取日誌/警報和完全加密的管道
- 透過電話 + 聊天 + 電子郵件的優先支援（24小時）
- 輕鬆的訂閱管理。 我們讓您輕鬆更改或取消訂閱
- 輕鬆遷移