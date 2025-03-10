2024 回顧：遠端存取、端點管理和支援更新

2024 年，我們在提升高效能遠端存取、端點管理和支援能力方面取得了顯著進步，同時專注於 IT 團隊的安全性和營運效率。
教育、媒體和娛樂、製造、醫療保健、零售和酒店等行業的專業人士繼續從我們的創新中獲得卓越的價值。 讓我們來探討一下我們今年推出的強大功能：
端點監控和管理
端點管理儀錶板
隨著我們新的可執行端點管理儀錶板的推出，我們的網路控制台現在可為 IT 團隊提供集中化的檢視，以有效監控端點、追蹤威脅和管理更新，進而提升能見度和安全性。 其使用者友善的設計和即時洞察簡化了工作流程，節省了時間並改善了整體 IT 管理。
自儀錶板推出以來，我們持續為使用者新增/改善 Widget。 這包括新的作業系統和 Streamer 版本 Widget，讓使用者可以存取預先篩選資料的詳細作業系統資訊和建立 詳細資料，以及端點安全 Widget，以詳細瞭解您的安全環境。
拖放和顯示/隱藏小工具的功能可讓您根據喜好的檢視來調整儀錶板。
原則 框架
為了滿足日益增長的全面端點管理需求，端點政策現在可透過集中化的原則控制，簡化管理多台電腦設定的流程，並涵蓋各種配置，以套用在端點之間進行無縫管理。
建立和指定政策，以管理第三方軟體修補程式、串流器設定等。 未來的增強功能包括作業系統修補程式管理、警報和腳本編寫。
第三方修補程式管理
我們全新的第三方修補功能讓 IT 團隊能夠從中央控制台輕鬆監控和管理常用軟體的更新，透過彈性、自動或手動修補選項確保系統保持安全和最新狀態，所有這些都可直接從Splashtop 網路控制台進行。
Windows 作業系統修補程式管理改進
我們增強了作業系統修補功能，讓 IT 團隊能為整個團隊設定修補政策，讓他們能以最少的使用者介入，管理常用 Windows 裝置的更新。
我們也對 Windows 10 和 11 裝置上的更新管理進行了強化。
Service desk
背景動作
透過在背景執行關鍵任務而無需控制遠端計算機，顯著減少最終用戶的中斷。 查看所有正在運行的應用程式和進程，並使用遠端任務管理器結束它們。 檢視和編輯 Windows 註冊表。 檢視已安裝的裝置，並啟用/停用它們，就像 Windows Device Manager（裝置管理員）一樣。 使用服務管理員查看活動服務並控制其啟動行為。
進階報告功能
此功能專為大型組織量身打造，包括連線統計、使用者存取報告和同時使用量圖表。 按電腦、使用者 ID 和持續時間監控會話。
PIN 碼小工具
現在您可以在網站上嵌入 6 位元 PIN 碼小工具，以簡化支援存取。 這為需要為所有技術經驗水平的客戶客製化體驗的技術人員提供了額外的連接功能，從而提高了效率和用戶體驗。
安排支援會議
直接透過Splashtop 網路控制台，利用提醒事項和行事曆整合 (Outlook, Google Calendar) 安排支援會議，提升效率和使用者體驗，確保技術人員和用戶端都為遠端連線做好準備。
更精細的控制和報告改進
我們引進了更多精細控制、報告改進以及其他功能，以提供更好的連線管理與合規追蹤。
遠端存取
統一架構
所有核心 Splashtop 產品現在都統一在一個平台上，簡化了授權、升級和計畫管理。 我們的用戶現在可以體驗更好的試用和入門體驗、清晰的遠端存取和支援許可以及更輕鬆的購買和升級流程。
Splashtop Connector
我們現在的Splashtop Connector支援 SSH，可安全地遠端命令列存取 Linux 和 Unix 伺服器，讓 IT 團隊無需直接網路連線即可有效率地管理系統、排除故障及執行管理任務。
Linux 的改進
Splashtop 增強的 Linux 支援引入了可改善功能、安全性和合規性的關鍵功能。 使用者現在可以在會議中使用遠端列印和遠端麥克風功能，提高生產力。 新的 FIPS 模式確保符合嚴格的安全標準，而空閒使用者登出則透過防止未經授權的存取來提高安全性。
USB 重定向、檔案傳輸和複製/貼上管理等附加功能可提供更多的控制和彈性，讓您進行無縫遠端存取，同時與我們其他支援的作業系統更接近。
多個團隊中的 1 位用戶
一個使用者現在可以屬於多個 Splashtop 團隊，因此您不必再另外建立一個 Splashtop 帳戶，並使用獨立的電子郵件地址加入朋友或雇主的 Splashtop 團隊，現在您可以使用同一個電子郵件地址加入兩個團隊，並只需按一下按鈕即可切換。
多個群組中的 1 個用戶
在 Splashtop 中將使用者指派給團隊中的多個群組，可增強組織性與彈性，讓不同專案或部門之間的存取控制更精準、管理更簡化。
密碼 原則 支援
IT 管理員現在可以設定密碼變更策略，包括頻率和長度要求，以增強安全性。 設定密碼變更的功能 原則透過強制定期更新密碼和確保更強的密碼要求來增強安全性，協助組織維持合規性和降低未經授權存取的風險。
QUIC 連線支援
Splashtop 現在支援使用 QUIC 通訊協定的端對端連接，以協助改善遠端連接 效能。 這有助於改善遠端連線，並透過降低延遲、改善不穩定網路的效能，以及提供強大的加密功能以加強資料保護，確保更快速、可靠和安全的端對端連線。
2024 年總結
2024 年對於 Splashtop 來說是具有里程碑意義的一年，我們的轉型創新為各產業的 IT 團隊和專業人員提供了能力。 從先進的端點管理工具到增強的遠端存取功能，我們讓簡化工作流程、增強安全性和實現卓越營運變得比以往更容易。
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