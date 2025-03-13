當企業轉向遠端和混合工作時，他們必須確保其裝置、資料和帳戶的安全。雖然能夠隨時隨地工作對提高生產力和效率非常有利，但不能以安全為代價——事實上，確保員工使用安全技術變得更加重要。
因此，遠端存取解決方案必須經過徹底測試，以確保其保持安全。滲透測試是此過程中的關鍵步驟，因為它有助於識別漏洞，以便在任何不法分子發現之前加以解決。
有鑑於此，讓我們來探討針對遠端工作的滲透測試的目的和過程。
什麼是滲透測試？
滲透測試（簡稱“pen testing”）是模擬對系統或解決方案進行攻擊以識別其漏洞的過程。目標是像駭客一樣接近系統，找出他們可能用來入侵和造成損害的任何弱點，以便公司能夠提前發現和解決這些漏洞。
滲透測試對於遠端工作來說是一樣的，只是專注於遠端工作解決方案。鑑於遠端工作特有的安全風險，例如不安全的 wi-fi 網路和遺失的裝置，滲透測試需要考慮一般攻擊以及那些特定於遠端工作的攻擊。
滲透測試如何運作？
正確的滲透測試是一個旨在識別、測試和解決安全問題和弱點的過程。這通常包括四個步驟：
偵查：白帽駭客收集系統資訊並準備進行測試攻擊。
掃描：連接到目標網路或系統以尋找開放且可利用的弱點。
獲取和維持��存取：通過這些弱點進入系統，可能包括社交駭客（例如：釣魚電子郵件或假安全警報訊息），並識別可以提取的敏感數據。
掩蓋痕跡：測試人員移除任何入侵的痕跡，以查看掩蓋的難易程度。
目標不是竊取資料，而是識別駭客或其他不法分子如何能夠存取系統，以及他們從中可以存取哪些資訊。一旦識別出弱點，就可以進行修復和修補。
遠端工作環境中滲透測試的必要性
為什麼滲透測試在遠端工作環境中如此重要？遠端工作環境需要專注於安全性，以防禦常見威脅，特別是對於有特定安全要求和指導方針的行業。
滲透測試幫助公司識別和解決遠端設置可能面臨的獨特漏洞。通過提前發現和修復任何漏洞，組織可以開始使用遠端存取解決方案，並在其安全措施上充滿信心地開始隨時隨地工作。
識別遠端工作中的滲透測試漏洞
話雖如此，遠端工作有哪些特定的風險和漏洞，滲透測試如何幫助識別它們？
遠端工作的漏洞可能包括：
未加密的端點
遠端工作的一個常見漏洞出現在其端點。在多個裝置和作業系統上運作的解決方案必須具備在每個端點上運作的安全功能；否則，它們會使裝置處於易受攻擊的狀態。
個人裝置
遠端存取技術的一大優勢是它讓使用者能夠從任何裝置工作，支持BYOD環境。然而，這也將部分安全責任放在使用者身上，他們必須確保自己的裝置保持安全。如果使用者遺失裝置或成為詐騙的受害者，導致裝置被入侵，這可能會使他們存取的所有內�容面臨風險。使用者需要接受安全最佳實踐的培訓，包括如何避免社交工程詐騙和網路釣魚。
VPN 或防火牆配置錯誤
組織通常使用虛擬私人網路 (VPN)，這些網路已知容易受到網路威脅。如果 VPN 並非完全安全，或防火牆有開放的連接埠，駭客和其他不法分子可以利用這些弱點作為進入系統的入口。
公共 Wi-Fi 網路
遠端存取技術允許使用者在任何有網路連接的地方工作，但並非每個 wi-fi 網路都是安全的。不安全的公共 wi-fi 通常可能存在漏洞，讓不法分子有機可乘，因此重要的是要有多層防禦來保護裝置免受入侵。
遠端工作環境中的滲透測試最佳實踐
當你進行滲透測試時，它們需要既有效率又全面。確保您遵循這些滲透測試的最佳實踐：
定期安排測試以確保您的安全性保持最新，並注意新的漏洞；持續的測試和審查是必不可少的。
專注於所有端點，以便你能在每個可能的進入點維持安全。
使用針對遠端工作的現實攻擊模擬，包括網絡釣魚攻擊和未經授權的存取嘗試。
與您的安全團隊、IT 部門和遠端員工採取協作方式 進行有效測試。
訓練你的員工關於安全最佳實踐，包括如何識別常見的網絡威脅，避免網絡釣魚詐騙，並報告事件。
使用 Splashtop 強化遠端存取安全性
除了定期的滲透測試，你還需要確保你的團隊用來實現遠端工作的工具是高度安全的。當尋找一個解決方案來允許遠端工作者和 IT 從任何地方存取工作站和端點時，�你需要一個經過測試和證明安全的遠端存取解決方案。
例如，Splashtop 致力於遠端存取安全，並對其所有系統進行定期滲透測試。作為其對安全性的承諾的一部分，Splashtop 包含多個先進的安全功能，包括強制裝置驗證、多因素驗證和端到端加密以確保裝置和帳戶的安全。因此，Splashtop 符合多種政府和行業安全標準，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2 Type II、GDPR、PCI DSS 等。
Splashtop 持續專注於加強其安全性，確保用戶的安全遠端工作和桌面存取，讓員工能夠在任何地方工作，同時保持領先於威脅。對於遠端和混合工作來說，沒有什麼比安全性更重要，但通過適當的測試和像 Splashtop 這樣的安全解決方案，遠端工作可以既可及又安全。
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