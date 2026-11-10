Microsoft 在 2026 年 11 月星期二修補日發布的更新修補了 1,094 個 Microsoft CVE。這比10 月創紀錄的 1,413 個少，但仍是迄今規模第二大的星期二修補日發布，超過 9 月的 974 個。此次發布涵蓋 Windows、Microsoft 365 和 Office 應用程式、SQL Server、SharePoint Server、Exchange Server、Azure、Defender，以及開發人員工具。Microsoft 也重新發布了 165 個非 Microsoft 的 CVE。
其中一項漏洞已遭到積極利用：CVE-2026-124194，這是 Microsoft Outlook 中的冒充漏洞。Microsoft 將其評為中等，而且此次發佈中的 CVE 在修補程式推出前都未被公開揭露。這已是連續第三個月，攻擊者實際利用的漏洞評級都低於重大，因此應根據是否已被利用來決定處理工作的優先順序。
面對超過 1,000 項 Microsoft CVE 需要評估，IT 團隊需要採用以風險為基礎的推行方式，先從攻擊者正在利用的弱點，以及一旦遭入侵就會造成最大損害的系統開始。本文將說明弱點集中在哪些地方、Outlook 零時差漏洞如何運作及其修補程式會隨哪些版本提供、接下來應優先處理哪些重大弱點，以及如何安排推行順序。
Microsoft 2026 年 11 月修補程式解析
在這 1,093 個有嚴重性評等的 CVE 中，Microsoft 將 63 個評為 Critical、1,029 個評為 Important、1 個評為 Moderate。
類別
2026 年 11 月
Microsoft 已處理的 CVE
1,094
重大
63
重要
1,029
中等
1
遭到積極利用的零時差漏洞
1
已公開揭露的漏洞
0
重大遠端程式碼執行漏洞
48
嚴重的權限提升漏洞
15
重新發布的非 Microsoft CVE
165
權限提升與遠端程式碼執行約占此次發布內容的 76%：
弱點類型
數量
權限提升
535
遠端程式碼執行
296
資訊揭露
156
阻斷服務
46
安全性功能繞過
27
偽冒
22
竄改
11
遠端程式碼執行漏洞可能會讓攻擊者取得初始存取權，而權限提升漏洞則可能將這種有限存取升級為對整個系統的完全控制。在單次發佈中，這兩種類型的漏洞超過 800 個，IT 團隊需要知道哪些受影響的系統暴露在風險中，以及哪些系統持有特權存取權限。
弱點集中分布的位置
Windows 約占本月 CVE 的三分之二。Office 和 SharePoint Server 又新增了 201 個，讓以�文件為基礎的風險持續名列前茅。
產品系列
已修補的漏洞
獨立更新
Windows
726
Office
174
7
SQL Server
59
13
開發人員工具
53
28
SharePoint Server
27
3
其他
25
Azure
20
Exchange Server
9
1
Defender
1
1
總計
1,094
Microsoft 針對這次發佈公布的數字略有差異：發佈說明和產品系列細分顯示有 1,094 個 CVE，而嚴重性評等則涵蓋 1,093 個。本文採用 1,094，也就是 Microsoft 發行說明中的數字。
Outlook 中有一個遭到利用的零時差漏洞
Microsoft 本月已將一項 CVE 標記為已遭利用。這是整個發布中唯一被評為中等的漏洞。
CVE
受影響元件
嚴重性
漏洞利用狀態
重要原因
Microsoft Outlook
中度（CVSS 6.5）
偵測到漏洞利用
當使用者開啟經過精心設計的訊息檔案時，可能會洩漏其 NTLMv2 雜湊值。
未經驗證的攻擊者會傳送特製的訊息檔案，並誘使收件者在 Outlook 中開啟。開啟檔案後，Outlook 會在未顯示一般外部內容警告的情況下，連接到由攻擊者控制的網路位置。該連接可能會暴露使��用者的 NTLMv2 雜湊，攻擊者可利用該雜湊在後續攻擊中冒充該使用者。
使用者必須開啟該檔案，而預覽窗格並不是攻擊途徑。Microsoft 尚未透露是誰發動這些攻擊，也未說明其影響範圍有多廣。Moderate 只比 Microsoft 的最低評級高一級，但這是本次發佈中唯一已確認遭到攻擊者利用的 CVE，因此應優先為每一台執行 Outlook 的裝置修補此漏洞。
此修補已包含在 Microsoft 365 Apps 與 Office LTSC 2021 和 2024 的安全性更新中。它不屬於 Windows 累積更新（KB5132061）的一部分，因此僅部署 Windows 更新的組織，在安裝 Office 更新前仍會暴露於風險之中。
CISA 已於 2026 年 11 月 10 日將 CVE-2026-124194 加入其 已知遭利用漏洞目錄，並要求聯邦機構於 2026 年 11 月 24 日前完成修補。
下一步應優先處理的重大漏洞
Microsoft 本月將 63 項漏洞評為重大，其中 48 項為遠端程式碼執行，15 項為權限提升。不要將它們視為同一類群組，而是應根據受影響的基礎架構、其暴露程度，以及一旦遭到入侵會帶來哪些風險來排定優先順序。
身分識別、目錄和驗證服務
CVE
受影響元件
類型
CVE-2026-118146
Active Directory Domain Services
遠端程式碼執行
CVE-2026-118148
Active Directory Domain Services
權限提升
CVE-2026-119958
LDAP
遠端程式碼執行
CVE-2026-119952
Schannel
遠端程式碼執行
CVE-2026-119962
CredSSP
遠端程式碼執行
CVE-2026-119382
Windows TPM
權限提升
網域控制站及其用來保護驗證的通訊協定，會讓攻擊者能夠將觸角伸向整個環境。Active Directory Domain Services 漏洞（CVSS 8.8）需要已通過驗證的攻擊者，而 Schannel 漏洞（CVSS 8.1）則可由未通過驗證的攻擊者透過網路加以利用。Microsoft 將兩者都評估為「較可能遭到利用」。
Exchange、IIS 與部署伺服器
Exchange Server（CVE-2026-118207）、Internet Information Services（CVE-2026-119961）和 Windows Deployment Services（CVE-2026-119951）各自都有一項重大遠端程式碼執行漏洞。該 Exchange 漏洞的 CVSS 評分為 8.8，並被評估為「較可能遭到利用」。
這些伺服器通常直接面向網際網路，或會接觸到每個仰賴它們提供郵件、網路服務或佈建的端點。SharePoint Server 也值得關注：CVE-2026-120002 雖被評為 Important，但 CVSS 評分高達 9.9，這又是一個嚴重性標籤低估風險的案例。
面向網路的 Windows 服務
CVE
受影響元件
CVE-2026-116710、CVE-2026-119963、CVE-2026-119964
訊息佇列
CVE-2026-109459, CVE-2026-119967
訊息佇列佇列管理員
CVE-2026-113825
SMB Server Network Transport Driver (srvnet.sys)
CVE-2026-113859
TCP/IP
CVE-2026-113862
網路位址轉換（NAT）
CVE-2026-118737
遠端程序呼叫執行階段
CVE-2026-125134, CVE-2026-118145
功能探索資源發佈與 SSDP 提供者
CVE-2026-125136
網路連接裝置自動設定服務
CVE-2026-112967
Xbox Live 網路服務
這些全都是在網路上接聽的服務中的遠端程式碼執行漏洞。找出哪些地方已啟用 Message Queuing 與其他受影響的服務，並將可從外部連線的系統排在最優先處理。該 NAT 漏洞（CVSS 8.1）被評估為「更有可能遭到利用」。
Hyper-V 和 Windows 權限提升
Windows Hyper-V 本月有八個重大權限提升漏洞：
CVE-2026-113753
CVE-2026-113856
CVE-2026-113860
CVE-2026-113861
CVE-2026-113864
CVE-2026-113865
CVE-2026-119947
CVE-2026-119960
Graphics Kernel（CVE-2026-119966 和 CVE-2026-125137）以及 Remote Desktop Services（CVE-2026-119957）也有重大權限提升漏洞。若與初始存取漏洞搭配利用，這些漏洞可讓攻擊者取得 SYSTEM 層級的控制權。
Hyper-V 主機通常會執行許多正式環境工作負載，因此主機層級的漏洞會讓其上的每個來賓系統都面臨風險。若立即全面部署可能干擾服務，請採用分階段測試與協調好的維護時段，但務必將這些時段縮短。
Microsoft 365 和 Office 應用程式
Office 應用程式占了本月 22 個重大遠端程式碼執行漏洞：
應用程式
重大 RCE 漏洞
Excel
12
Word
4
Outlook
3
Office（共用元件）
2
PowerPoint
1
Excel 再次成為單一應用程式中 Critical 漏洞最集中的產品。惡意文件仍然是入侵使用者環境最常見的途徑之一。三個 Critical 的 Outlook 漏洞（CVE-2026-110043、CVE-2026-110068 和 CVE-2026-111309）未被標示為已遭利用。它們透過與零時差修補程式相同的 Office 更新管道發佈，因此一次 Office 部署即可同時處理兩者。
檔案、媒體與搜尋元件
重大遠端程式碼執行漏洞也影響 Graphic Fonts（CVE-2026-119969）、Windows Codecs Library（CVE-2026-113749）、Raw Image Extension（CVE-2026-114169）、Windows Search（CVE-2026-116928）以及 Print Spooler Components（CVE-2026-113752）。
字型、編解碼器、影像和搜尋漏洞都可能被精心製作的內容觸發，使它們在日常端點裝置上也很容易遭到利用。Print Spooler 會在大多數 Windows 裝置上執行，且在修補週期中很容易被忽略，因此請確認它與此次發行的其餘項目一樣，納入相同的部署推送。
Azure 與安全性服務
Azure OpenAI（CVE-2026-119990）與 Azure Managed Grafana（CVE-2026-114160）各自都有一項 Critical 權限提升漏洞，而 Microsoft Defender 則有一項 Critical 遠端程式碼執行漏洞（CVE-2026-122194）。雲端服務與安全工具也需要和內部部署系統一樣進行驗證，而安全產品中的漏洞本身就是高價值的攻擊目標。
如何排定 2026 年 11 月修補程式的優先順序
沒有一套固定時程適用於所有環境。可先以這些層級作為起點，再根據曝險程度、業務影響與測試需求進行調整。
請在 72 小時內修補
CVE-2026-124194 已透過 Microsoft 365 Apps 和 Office LTSC 更新修補，適用於每一台執行 Outlook 的裝置
網域控制站與驗證伺服器上的 Active Directory Domain Services、LDAP、Schannel 和 CredSSP
Exchange Server 和 IIS，從面向網際網路的系統開始
在那些服務可被存取的系統上，Message Queuing、SMB Server、TCP/IP 和 NAT
Hyper-V 主機
Google Chrome CVE-2026-125350，如下方第三方章節所述
任何之後新增至 CISA KEV 目錄或標記為「Exploitation More Likely」的 CVE
在 1 到 2 週內修補
其餘 Office 重大漏洞，先從 Excel 開始，接著是 Word、Outlook 和 PowerPoint。Microsoft 將 Office 更新列為累積更新，但 Office 2016 除外，因此這次零時差漏洞的修補推送，在 Microsoft 365 Apps 和 Office LTSC 上已包含其中大多數修正。請另外確認 Office 2016。
圖形字型、編解碼器程式庫、Raw Image Extension、Windows Search，以及 Print Spooler 元件
Graphics Kernel、遠端桌面服務和 TPM 權限提升漏洞
SharePoint Server，包括 CVE-2026-120002
Azure OpenAI、Azure Managed Grafana 和 Microsoft Defender
開發人員工作站上的 Visual Studio、Visual Studio Code 和 .NET
Adobe Connect 與 Adobe Experience Manager 伺服器
風險曝險程度仍應優先於預設時程。經常開啟外部檔案的使用者，可能需要更早更新 Office。
定期修補週期
在曝險有限的元件中，被評為 Important 的權限提升與資訊洩露漏洞
僅限本機存取，以及在實體存取受限系統上的裝置驅動程式問題
已部署補償控制措施的非網際網路對外系統
值得注意的第三方更新
同一週內，還有其他多家廠商發布了安全修補，其中包括另一個已遭利用的零時差漏洞。
Google Chrome 零時差漏洞
Google 修補了 CVE-2026-125350，這是 Chrome XML 元件中的高嚴重性釋放後使用漏洞，且目前已在實際攻擊中遭到利用。此修補已包含在 Windows 和 Mac 的 Chrome 157.0.8103.50/.51，以及 Extended Stable 156.0.8078.96 中，且同一項更新也修正了另外八個漏洞。CISA 於 11 月 10 日將 CVE-2026-125350 加入 KEV 目錄中，與 Outlook 漏洞是在同一天。
Chrome 會在背景下載更新，但只有在重新啟動後才會套用，因此請確認已安裝的版本，而不是下載狀態。其他以 Chromium 為基礎的瀏覽器共用相同的引擎程式碼，因此也要留意這些廠商發布的更新。
Adobe
Adobe 已發布修補程式，修復九項產品中約 110 個漏洞：Adobe Experience Manager、Adobe Connect、Photoshop、Premiere、After Effects、Audition、Media Encoder、Dimension，以及 Content Credentials SDK。Adobe Connect 和 Adobe Experience Manager 中的重大漏洞已獲修復，其中包括六個 CVSS 評分為 10 的 Adobe Connect 漏洞。Adobe 表示，目前未發現任何漏洞遭到利用。
根據 Adobe 的支援時程，Adobe ColdFusion 2021 也將於 2026 年 11 月 10 日結束延伸支援。其最後一次更新已於 2025 年 12 月推出，因此任何仍在使用中的 ColdFusion 2021 伺服器都需要升級計畫。
重新發布的非 Microsoft CVE
Microsoft 本月重新發布了 165 個非 Microsoft 的 CVE，高於 10 月的 1 個。再加上 Chrome 和 Adobe 的發布，這也提醒我們，應將瀏覽器、創意工具和伺服器應用程式與 Windows 和 Office 一併納入相同的弱點管理工作流程。即使 OS 修補已是最新，分開處理的流程仍可能留下漏洞缺口。
為什麼 11 月 Patch Tuesday 對 IT 團隊很重要
11 月的發佈引發了三項超出任何單一 CVE 範圍的營運問題。
1. 修補程式會透過多個更新管道提供
本月唯一遭到利用的 Microsoft 漏洞已在 Office 更新中修補，Chrome 的零時差漏洞需要重新啟動瀏覽器，而 Adobe 則依照自己的更新時程發布。如果流程只圍繞 Windows Update 建立，即使裝置仍暴露於風險中，也可能被回報為已是最新狀態。
團隊需要掌握每個應用程式以及各個 OS 組建版本的修補程式狀態，並清楚了解哪些裝置仍缺少本月最重要的更新。
2. Windows 11 23H2 Enterprise 和 Education 即將停止接收更新
Microsoft 表示，11 月的更新（KB5131087）是 Windows 11 23H2 Enterprise 和 Education 版本的最後一個安全性更新。Windows 11 24H2 Home 和 Pro 版本已於 10 月結束更新，而商用 Windows 10 22H2 裝置則需要 Extended Security Updates Year 2 授權，才能取得本月的修正。
這些版本的裝置一旦超過終止日期，無論團隊修補速度有多快，都將不再收到修正。請立即找出這些裝置並規劃升級。Microsoft 也表示，2026 年 12 月將不會有非安全性預覽更新，不過 12 月的安全性更新仍預計會在 Patch Tuesday 發佈。
3. 安全性強化變更可能需要測試
透過這項更新，Windows 11 用戶端現在會預設為非匿名連接提供 NTLM 訊息簽章，有助於降低 NTLM 中繼攻擊。在這個遭利用的零時差漏洞鎖定 NTLMv2 雜湊的月份，這項變更來得正是時候。
PowerShell 現在會對已簽署指令碼套用更嚴格的編碼檢查，因此編碼無效的 UTF-8 指令碼即使先前可正常運作，也可能無法通過簽章驗證。Microsoft 的建議是將�這些指令碼另存為含位元組順序標記的 UTF-8，然後重新簽署。在大規模部署前，先在一小群裝置上測試已簽署的自動化指令碼。
Splashtop AEM 如何協助判定修補程式的優先順序並進行部署
一次涵蓋 1,094 個 CVE，且包含已遭利用的零時差漏洞的發佈，讓 IT 團隊有兩項任務：找出在自身環境中真正重要的項目，以及快速部署正確的更新。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可透過集中式控制台同時處理這兩項工作。
找出暴露的裝置：Splashtop AEM 會持續掃描 Windows 和 macOS 端點中的 CVE，包括 CISA 已知遭利用漏洞目錄中的弱點，並同時檢查修補程式狀態以及硬體和軟體詳細目錄。隨著更新逐步推出，團隊可查看哪些端點仍然暴露在風險中。
優先處理攻擊者正在利用的項目：AI 驅動的 CVE 摘要與風險訊號，包括 EPSS 分數和 KEV 狀態，可協助團隊在超過 1,000 個 CVE 的發布中，優先處理已遭利用的弱點。
更快完成部署與驗證：即時作業系統與第三方應用程式修補、自動化原則、維護時段、重新啟動控制，以及更新環可讓團隊先在較小一組裝置上測試伺服器或 Hyper-V 更新。接著，團隊可以擴大部署範圍，並追蹤哪些安裝已成功、失敗或延後。
強化現有工作流程： Splashtop AEM 可透過加入即時修補、CVE 可視性與修復功能，強化 Microsoft Intune。使用 RMM 的團隊可利用它補足修補程式可視性與自動化方面的缺口。
使用 Splashtop AEM，更快找出並修復暴露的端點
11 月的發布規模小於 10 月，但仍是迄今第二大的 Patch Tuesday，而其中唯一一個已遭利用的 Microsoft 漏洞是在 Windows 更新之外修補的。IT 團隊需要查看哪些端點在各個更新管道中處於暴露狀態，先部署最緊急的修補程式，並確認每一次安裝。
立即開始 Splashtop AEM 的免費試用，查看哪些端點存在弱點，優先處理高風險更新，並更快部署修補程式。