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Splashtop 入選 Gartner Peer Insights 客戶之聲：行銷副總裁 Bob Davis 的問答

通過 Adrienne Hisoler
7 閱讀分鐘
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最近，Splashtop 在 Gartner Peer Insights ™ 2024 年遠端桌面軟體客戶之聲報告中被評為「表現強勁」。 我們相信，這項認可反映了親身體驗了我們平台價值的 IT 決策者的回饋。

為了幫助我們的社群更好地理解這意味著什麼，我們與 Splashtop 的行銷副總裁 Bob Davis 進行了座談。 在本次問答中，Bob 分享了有關此認可背後因素的見解以及 Splashtop 如何繼續為中型和大型企業提供價值。

Q1：這項認可對於 Splashtop 及其客戶意味著什麼？

鮑伯戴維斯：我們認為被評為「傑出表現者」對我們來說意義重大，因為我們的客戶是我們宇宙的中心。 得到這些客戶的認可是非常令人欣慰的，這證明了我們的客戶對 Splashtop 的信任。 我們非常關心客戶滿意度，並仔細檢視客戶分享的見解，以指導我們的產品路線圖。

Q2：可以分享一下您認為促成這項認可的一些關鍵因素嗎？

Bob Davis ：Splashtop 的總體平均評分為 4.8 分（滿分 5 顆星），並根據報告中考慮的合格評論獲得了 100% 的「推薦意願」評級（基於截至 2024 年 6 月 30的 23 條評論）。 這是報告中六家供應商中最高的評級。 我們也發現，客戶評論中有許多共同主題，特別是我們的客戶支援。 我們對客戶成功的奉獻是 Splashtop 獨特的核心部分，我們的客戶也看到了這一點。

其他主題包括我們的平台的易用性和直覺的介面，這是我們的客戶一貫強調的。 他們欣賞部署和管理 Splashtop 的簡單性，這對於各種規模的組織都至關重要。 其次，我們的可靠性和性能是突出的特點。 客戶注意到我們的解決方案即使在複雜的網路環境中也非常可靠。 最後，我們對安全性和合規性的關注引起了強烈反響，尤其是受監管行業的客戶。

Lead Platform Engineer in the Retail Industry gives Splashtop 5/5 Rating in Gartner Peer Insights™ Remote Desktop Software Market.

Q3：Splashtop 如何與遠端桌面軟體市場的其他供應商區分開來？

Bob Davis：我們相信 Splashtop 在幾個方面脫穎而出。 我們的解決方案是一種經濟高效、功能強大的解決方案，能夠滿足最苛刻的使用案例，包括生物技術領域新興的數位實驗室應用，以及用於直播新聞和天氣預報的即時高速連接。 我們在不影響安全性的情況下提供無縫的遠端桌面體驗，這是我們大多數客戶最關心的問題。

此外，我們的客戶支援經常被認為是我們最強大的優勢之一。 我們竭盡全力確保我們的客戶獲得所需的支持，無論是在初始部署期間還是在持續營運期間。 這種對客戶成功的奉獻精神是 Splashtop 獨一無二的核心部分。

問題 4：IT 決策者的哪些回饋在 Gartner Peer Insights ™評審中最為突出，這對 Splashtop 的產品開發策略有何影響？

鮑伯戴維斯：我們收到的最一致的回饋之一是關於我們平台的易用性和簡單性。 IT 領導者讚賞 Splashtop 易於部署和管理，這減輕了團隊的負擔。 這種回饋直接影響我們的產品開發策略，因為我們在更新和新功能中繼續優先考慮使用者體驗和簡單性。 另一個突出的領域是我們的可靠性 - 客戶需要一個可以信賴的遠端桌面解決方案，這是我們非常重視的。

問題 5：安全性和合規性是 IT 領導者最關心的問題。 Splashtop 如何應對這些挑戰，特別是對於醫療保健和金融等受監管行業？

Bob Davis：安全性和合規性是我們產品開發的首要任務。 我們實施了強大的安全控制，包括端對端加密、多因素身份驗證以及遵守全球資料保護標準。 這對我們所有的客戶都很重要，尤其是對於醫療保健和金融等行業。 這些功能是不容協商的，我們致力於在這些領域保持最高標準。 我們的客戶可以相信 Splashtop 可以滿足他們現在和未來的安全需求，讓他們在遠端管理敏感資料和操作時感到安心。

IT Infrastructure and Security Director in the Construction Industry gives Splashtop 5/5 Rating in Gartner Peer Insights™ Remote Desktop Software Market.

問題 6：可擴展性和靈活性對於大型組織非常重要。 Splashtop 如何確保其解決方案能夠隨著客戶的需求而成長？

Bob Davis：可擴展性是我們關注的重點。 Splashtop 旨在與我們的客戶一起成長，無論他們是快速擴張的中型企業還是具有複雜需求的大型企業。 我們的平台支援廣泛的設備和配置，包括無人值守設備，使 IT 團隊能夠有效管理跨各種環境的遠端存取。 此外，我們靈活的授權選項確保隨著客戶需求的發展，Splashtop 可以適應並支援他們，而不會造成中斷或需要對其基礎設施進行重大更改。

Q7：評論中經常提到客戶支援是一個突出的功能。 Splashtop 如何保持如此高水準的客戶滿意度？

Bob Davis： Splashtop 非常重視客戶支援。 我們的方法以反應靈敏、知識淵博和積極主動為中心。 我們知道，我們的客戶依賴我們的解決方案來進行關鍵操作，因此當他們需要幫助時，獲得及時有效的幫助非常重要。 我們建立了一支支援團隊，不僅技術精湛，而且真誠致力於幫助客戶取得成功。 這種奉獻精神反映在我們在評論中看到的高滿意度上，這是我們感到非常自豪的事情。

問題 8：對於專注於優化預算和資源的 IT 領導者來說，Splashtop 如何在不影響效能的情況下提供經濟高效的解決方案？

Bob Davis： Splashtop 的與眾不同之處之一是我們能夠以具有競爭力的價格提供功能豐富、高效能的解決方案。 我們知道 IT 領導者的工作預算通常很緊張，因此我們建立了我們的產品以提供最大價值。 我們的解決方案簡單、直接且功能強大，我們不會創建一個塞滿您可能不需要的功能的臃腫產品，而是與眾多整合合作夥伴合作。

問題 9：您能否分享一下客戶期待的即將推出的功能或改進，尤其是 Gartner 評論中強調的功能或改進？

Bob Davis：我們一直在尋找根據客戶回饋來改進我們平台的方法。 我們關注的一些領域包括進一步增強我們的安全功能、提高可擴展性以及添加更多整合以支援更廣泛的環境。 我們也正在開發新工具，讓 IT 團隊的遠端管理更加輕鬆。 雖然我還不能分享所有詳細信息，但我可以說我們對即將發生的事情感到興奮，我們的客戶可以期待Splashtop的持續創新。

IT Lead in the Healthcare and Biotech Industry gives Splashtop 5/5 Rating in Gartner Peer Insights™ Remote Desktop Software Market.

問題 10：最後，對於考慮在組織中實施 Splashtop 等遠端桌面解決方案的 IT 領導者，您有什麼建議？

鮑伯戴維斯：我的建議是專注於尋找滿足您特定需求的解決方案，而不會使事情變得過於複雜。 尋找一個易於部署、安全且可擴展的平台。 考慮您將獲得的支援等級也很重要——擁有一支反應敏捷、知識淵博的支援團隊可以讓一切變得不同。 Splashtop 的設計考慮到了這些因素，我們親眼目睹了它如何幫助組織提高效率、降低成本並提高整體生產力。 如果您正在考慮遠端桌面解決方案，我鼓勵您探索 Splashtop 並了解它如何使您的組織受益。

結論

準備好親自體驗 Splashtop 的強大功能了嗎？ 立即開始免費試用，了解為什麼 IT 領導者信任我們的遠端桌面解決方案來維持其團隊的生產力和支援。

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Gartner 和 Peer Insights ™是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司的商標。 版權所有。 Gartner Peer Insights 內容由個人終端使用者根據自身經驗提出的意見組成，不應被視為事實陳述，也不代表 Gartner 或其附屬公司的觀點。 Gartner 不認可本內容中所述的任何製造商、產品或服務，也不對此內容的準確性或完整性做出任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或針對特定用途的適用性的任何保證。

Gartner，Gartner Peer Insights「客戶之聲」：遠端桌面軟體，同行貢獻者，2024 年 8 月 30 日。

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