Splashtop 入選 Gartner Peer Insights 客戶之聲：行銷副總裁 Bob Davis 的問答

最近，Splashtop 在 Gartner Peer Insights ™ 2024 年遠端桌面軟體客戶之聲報告中被評為「表現強勁」。 我們相信，這項認可反映了親身體驗了我們平台價值的 IT 決策者的回饋。
為了幫助我們的社群更好地理解這意味著什麼，我們與 Splashtop 的行銷副總裁 Bob Davis 進行了座談。 在本次問答中，Bob 分享了有關此認可背後因素的見解以及 Splashtop 如何繼續為中型和大型企業提供價值。
Q1：這項認可對於 Splashtop 及其客戶意味著什麼？
鮑伯戴維斯：我們認為被評為「傑出表現者」對我們來說意義重大，因為我們的客戶是我們宇宙的中心。 得到這些客戶的認可是非常令人欣慰的，這證明了我們的客戶對 Splashtop 的信任。 我們非常關心客戶滿意度，並仔細檢視客戶分享的見解，以指導我們的產品路線圖。
Q2：可以分享一下您認為促成這項認可的一些關鍵因素嗎？
Bob Davis ：Splashtop 的總體平均評分為 4.8 分（滿分 5 顆星），並根據報告中考慮的合格評論獲得了 100% 的「推薦意願」評級（基於截至 2024 年 6 月 30日的 23 條評論）。 這是報告中六家供應商中最高的評級。 我們也發現，客戶評論中有許多共同主題，特別是我們的客戶支援。 我們對客戶成功的奉獻是 Splashtop 獨特的核心部分，我們的客戶也看到了這一點。
其他主題包括我們的平台的易用性和直覺的介面，這是我們的客戶一貫強調的。 他們欣賞部署和管理 Splashtop 的簡單性，這對於各種規模的組織都至關重要。 其次，我們的可靠性和性能是突出的特點。 客戶注意到我們的解決方案即使在複雜的網路環境中也非常可靠。 最後，我們對安全性和合規性的關注引起了強烈反響，尤其是受監管行業的客戶。
Q3：Splashtop 如何與遠端桌面軟體市場的其他供應商區分開來？
Bob Davis：我們相信 Splashtop 在幾個方面脫穎而出。 我們的解決方案是一種經濟高效、功能強大的解決方案，能夠滿足最苛刻的使用案例，包括生物技術領域新興的數位實驗室應用，以及用於直播新聞和天氣預報的即時高速連接。 我們在不影響安全性的情況下提供無縫的遠端桌面體驗，這是我們大多數客戶最關心的問題。
此外，我們的客戶支援經常被認為是我們最強大的優勢之一。 我們竭盡全力確保我們的客戶獲得所需的支持，無論是在初始部署期間還是在持續營運期間。 這種對客戶成功的奉獻精神是 Splashtop 獨一無��二的核心部分。
問題 4：IT 決策者的哪些回饋在 Gartner Peer Insights ™評審中最為突出，這對 Splashtop 的產品開發策略有何影響？
鮑伯戴維斯：我們收到的最一致的回饋之一是關於我們平台的易用性和簡單性。 IT 領導者讚賞 Splashtop 易於部署和管理，這減輕了團隊的負擔。 這種回饋直接影響我們的產品開發策略，因為我們在更新和新功能中繼續優先考慮使用者體驗和簡單性。 另一個突出的領域是我們的可靠性 - 客戶需要一個可以信賴的遠端桌面解決方案，這是我們非常重視的。
問題 5：安全性和合規性是 IT 領導者最關心的問題。 Splashtop 如何應對這些挑戰，特別是對於醫療保健和金融等受監管行業？
Bob Davis：安全性和合規性是我們產品開發的首要任務。 我們實施了強大的安全控制，包括端對端加密、多因素身份驗證以及遵守全球資料保護標準。 這對我們所有的客戶都很重要，尤其是對於醫療保健和金融等行業。 這些功能是不容協商的，我們致力於在這些領域保持最高標準。 我們的客戶可以相信 Splashtop 可以滿足他們現在和未來的安全需求，讓他們在遠端管理敏感資料和操作時感到安心。
問題 6：可擴展性和靈活性對於大型組織非常重要。 Splashtop 如何確保其解決方案能夠隨著客戶的需求而成長？
Bob Davis：可擴展性是我們關注的重點。 Splashtop 旨在與我們的客戶一起成長，無論他們是快速擴張的中型企業還是具有複雜需求的大型企業。 我們的平台支援廣泛的設備和配置，包括無人值守設備，使 IT 團隊能夠有效管理跨各種環境的遠端存取。 此外，我們靈活的授權選項確保隨著客戶需求的發展，Splashtop 可以適應並支援他們，而不會造成中斷或需要對其基礎設施進行重大更改。
Q7：評論中經常提到客戶支援是一個突出的功能。 Splashtop 如何保持如此高水準的客戶滿意度？
Bob Davis： Splashtop 非常重視客戶支援。 我們的方法以反應靈敏、知識淵博和積極主動為中心。 我們知道，我們的客戶依賴我們的解決方案來進行關鍵操作，因此當他們需要幫助時，獲得及時有效的幫助非常重要。 我們建立了一支支援團隊，不僅技術精湛，而且真誠致力於幫助客戶取得成功。 這種奉獻精神反映在我們在評論中看到的高滿意度上，這是我們感到非常自豪的事情。
問題 8：對於專注於優化預算和資源的 IT 領導者來說，Splashtop 如何在不影響效能的情況下提供經濟高效的解決方案？
Bob Davis： Splashtop 的與眾不同之處之一是我們能夠以具有競爭力的價格提供功能豐富、高效能的解決方案。 我們��知道 IT 領導者的工作預算通常很緊張，因此我們建立了我們的產品以提供最大價值。 我們的解決方案簡單、直接且功能強大，我們不會創建一個塞滿您可能不需要的功能的臃腫產品，而是與眾多整合合作夥伴合作。
問題 9：您能否分享一下客戶期待的即將推出的功能或改進，尤其是 Gartner 評論中強調的功能或改進？
Bob Davis：我們一直在尋找根據客戶回饋來改進我們平台的方法。 我們關注的一些領域包括進一步增強我們的安全功能、提高可擴展性以及添加更多整合以支援更廣泛的環境。 我們也正在開發新工具，讓 IT 團隊的遠端管理更加輕鬆。 雖然我還不能分享所有詳細信息，但我可以說我們對即將發生的事情感到興奮，我們的客戶可以期待Splashtop的持續創新。
問題 10：最後，對於考慮在組織中實施 Splashtop 等遠端桌面解決方案的 IT 領導者，您有什麼建議？
鮑伯戴維斯：我的建議是專注於尋找滿足您特定需求的解決方案，而不會使事情變得過於複雜。 尋找一個易於部署、安全且可擴展的平台。 考慮您將獲得的支援等級也很重要——擁有一支反應敏捷、知識淵博的支援團隊可以讓一切變得不同。 Splashtop 的設計考慮到了這些因素，我們親眼目睹了它如何幫助組織提高效率、降低成本並提高整體生產力。 如果您正在考慮遠端桌面解決方案，我鼓勵您探索 Splashtop 並了解它如何使您的組織受益。
結論
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揭露
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Gartner，Gartner Peer Insights「客戶之聲」：遠端桌面軟體，同行貢獻者，2024 年 8 月 30 日。