Splashtop 入選 Gartner Peer Insights 客戶之聲：行銷副總裁 Bob Davis 的問答

Adrienne Hisoler 是 Splashtop 的通訊經理，她利用自己在 SaaS、金融科技、IT 和工業自動化方面的豐富經驗來談論現代工作場所不斷變化的動態。 Adrienne 探討了從未來工作到 IT 技術趨勢以及網路安全的新挑戰等主題。 作為一名專門的遠端員工，她每天使用 Splashtop 的遠端存取軟體來保持聯繫並提高工作效率。 工作之餘，艾德麗安喜歡與家人一起遠足並嘗試新食譜。