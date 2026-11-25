重點整理
AEM 和 RMM 在監控、修補、指令碼、詳細目錄及遠端存取方面有所重疊。主要差異在於，有多少例行工作可以在沒有技術人員介入的情況下執行。
RMM 工作流程大多由技術人員主導，而 AEM 則會在更新環、核准流程和維護時段等防護機制內，依據原則執行例行修復。
許多團隊可以用 AEM 取代 RMM，但仰賴 PSA、計費、網路探索或備份的團隊，通常仍會兩者並行使用。
Splashtop AEM 將核心 RMM 功能與以原則驅動的 Windows 和 macOS 端點修補與修復整合至單一控制台中。
大多數 IT 團隊如今管理的端點、應用程式和修補程式都比幾年前更多，但人力編制往往還是相同。遠端監控與管理（RMM）工具長期以來一直是讓這些裝置維持運作的標準方式。自主端點管理（AEM）是一種較新的方法，運用以原則驅動的自動化，以更少的人工介入處理例行端點工作。
兩者的重疊程度比名稱看起來更高，因此 AEM 與 RMM 的取捨比表面上更難。本指南將說明自主端點管理與 RMM 在哪些方面有相同功能、哪些方面不同、如何判斷目前的 RMM 是否已具備自主運作能力，以及何時適合替換 RMM 或同時並用兩者。
RMM 和 AEM 有什麼差別？
什麼是 RMM？
RMM 軟體可讓 IT 團隊和託管服務供應商（MSPs）從中央控制台監控端點、接收警示、遠端連接、執行指令碼，並部署修補程式。大多數 RMM 工作流程都是由技術人員主導。警示、排程或服務單會啟動工作，接著由技術人員決定下一步。
許多目前的 RMM 平台也會自動執行修補程式管理、指令碼處理及部分修復，因此 RMM 與 AEM 之間的界線可能會變得模糊。
什麼是自主端點管理？
自主端點管理會運用原則和即時端點資料來偵測問題、排定優先順序，並執行例行修復，例如部署修補程式和修正設定。IT 會定義規則，包括核准流程、更新環和維護時段，而平台則會將這些規則套用到每一台受管理裝置。任何超出這些規則範圍的事項，就會交由人員處理。
實務上，RMM 為技術人員提供可採取行動的工具，而 AEM 則會在 IT 設定的範圍內自行處理例行性作業。若想更全面了解這種運作模式，請參閱傳統端點管理與自主端點管理的比較。
AEM 與 RMM 比較
兩種方法都仰賴在每個端點上安裝代理程式與一個中央控制台，而且通常都涵蓋監控、警示、修補程式管理、指令碼、詳細目錄和遠端存取。差異在於工作如何開始，以及由誰執行：
RMM（典型）
AEM
核心目的
遠端監控、支援及維護端點
透過以原則驅動的自動化，讓端點持續完成修補、設定並維持合規
什麼會啟動工作
警示、排程與技術人員請求
依據原則與即時端點資料運作，並在 IT 設定的防護範圍內進行
修補程式管理
通常採排程執行，自動化選項則依平台而異
以原則為基礎並依風險排序，搭配更新環與核准機制
修復
通常由技術人員主導，並有指令碼支援
例行問題可自動化處理，例外情況則升級交由 IT 處理
遠端存取
實際疑難排解的核心功能
通常會納入仍需人工處理的問題
人員角色
執行並審查工作
設定原則並處理例外情況
為什麼現在 AEM 與 RMM 的選擇很重要
團隊管理端點的方式，會影響漏洞修補的速度、技術人員投入例行維護的時間多寡，以及 IT 向稽核人員清楚說明哪些內容曾變更、何時變更的難易度。隨著端點數量增加，以及越來越多裝置長時間處於辦公室網路之外，這些壓力也會隨之升高。
分析師預期，自主功能將成為端點管理工具的標準配備：
Gartner 的《2025 Endpoint Management Tools 市場指南》預測：「到了 2029 年，超過 50% 的組織將在進階端點管理與 DEX 工具中採用自主端點管理（AEM）功能，以大幅降低人工作業量；相較之下，2024 年幾乎為零。」
對大多數團隊來說，實際的問題在於目前的配置究竟已能自行處理多少日常工作。以下檢查清單可協助回答這個問題。
您的 RMM 是否已能自主運作？
使用這些問題，看看目前的 RMM 與自主模型有多接近：
是否會確認安裝？光看部署狀態，可能會掩蓋安裝失敗和延後重新開機的情況。請查看每台裝置的結果，確認哪些修補程式已安裝、哪些失敗，以及原因為何。
它會修補第三方應用程式嗎？瀏覽器、協作應用程式和 PDF 閱讀器各自都有漏洞。如果 RMM 只為作業系統套用修補程式，這些缺口就會落在正常的修補週期之外。
是否會依風險排序優先順序？ CVE 嚴重性和是否遭到主動利用（例如列入 CISA 的 Known Exploited Vulnerabilities catalog）應作為決定優先修補項目的依據。
是否能安全地部署變更？ 更新環、核准機制和維護時段可讓自動化快速推進，同時避免未經測試的修補程式一次部署到所有裝置。
它是否能連到公司網路以外的裝置？遠端與混合辦公筆電應在恢復連線時接收更新和原則變更，而不必等技術人員介入。
有多少時間花在例行修復工作上？如果技術人員每週花大量時間處理重複性的修補與清理工作，這類工作就非常適合改由原則驅動的自動化來執行。
如果大多數答案都是是，您的 RMM 可能已經涵蓋了 AEM 提供的大部分功能。如果有好幾個答案是否，那些缺口正是自主端點管理最能發揮價值的地方。
AEM 應該取代現有的 RMM，還是與其並行使用？
AEM 何時可以取代您的 RMM
如果團隊主要將 RMM 用於監控、修補、指令碼、詳細目錄、修復和遠端存取，那麼涵蓋這些功能的 AEM 平台就可以取代它。將這些工作整合到單一平台，可減少團隊需要維護的代理程式、控制台和授權數量。
正在評估這項調整的 MSPs，可在MSPs 如何評估用於工具整合的 RMM 替代方案中找到更詳細的資訊。
何時該將 AEM 搭配您的 RMM 一起使用
有些團隊仰賴端點管理以外的功能，例如專業服務自動化（PSA）、客戶計費、網路探索或備份。在這種情況下，AEM 可接手修補程式管理和例行補救作業，而現有工具則繼續處理這些功能。使用 Microsoft Intune 或 SCCM 進行裝置管理的團隊，也可以加入 AEM，以加快修補程式管理，並擴大第三方應用程式的涵蓋範圍。
如果目前設定中的主要缺口是修補程式管理，請參閱如何在不使用 RMM 的情況下自動化修補程式管理。
用 Splashtop AEM 涵蓋 RMM 基本需求，並將例行工作自動化
Splashtop AEM 是 Splashtop 的端點管理平台，將核心 RMM 功能與以原則驅動的自動化整合到單一控制台中。IT 團隊可以即時或依據原則修補 Windows 和 macOS作業系統及支援的第三方應用程式，並透過更新環、版本核准和維護時段來控管每次部署。CVE 洞察（包括 CISA KEV 狀態）可協助團隊判斷應優先修復哪些項目。
除了修補程式管理之外，Splashtop AEM 還包含硬體和軟體詳細目錄、可設定的警示、指令碼與工作，以及可自動修正常見問題的事件型觸發條件。對於仍需要人工處理的問題，內建了遠端控制功能，並可加購防毒與 EDR。團隊可使用 Splashtop AEM 來取代 RMM 的這些功能，或讓它與 Intune、SCCM、PSA 及備份工具並行使用。
Splashtop 在 G2 上的 AEM 評價一再提到自動化修補程式管理、減少 IT 人工作業，以及集中掌握端點環境的可視性。
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