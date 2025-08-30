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Adobe 和 Splashtop 一拍即合

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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滿足戴夫和卡爾·索爾。 戴夫是 Adobe 視頻的戰略發展主管。 卡爾是先生 Adobe 視頻技術銷售經理。 他們正在尋找最佳的遠端存取解決方案，以便在旅途中訪問專用的辦公電腦，但隨後全球大流行來襲並要求他們快速找到解決方案。 他們的一位多媒體客戶推薦使用 Splashtop。 事實證明，Splashtop 是他們不知道他們正在尋找的一切。

他們非常愛用 Splashtop，也推薦給包括大型新聞機構和廣播客戶在內的其他合作夥伴推薦。

我們一直在探索許多不同的解決方案。幾乎看了所有熱門產品，直到 Splashtop 突然出現。我注意到一位 Warner Media 集團的合作客戶使用了 Enterprise 產品，在他們龐大的部門運作地十分成功。-Dave Helmly

遠端編輯影片時需要快速 A/V 同步，這就是 Splashtop 的優勢

Adobe 的客戶正在處理大量共享存儲，需要強大的 A/V 同步以及快速工作的 PB 級素材。 他們發現 Splashtop 在這方面表現出色，尤其是在從 Mac 遠端移除到另一台 Mac 時，甚至距離六千英里遠。

他們 (影片編輯) 快速修剪每秒快按 3 或 4 個鍵這些行銷部門日常動作，迅速反應以保持 A/V 同步至關重要；這是我發現 Splashtop 擅長的領域之一。 -Karl Soule (Adobe Video)

觀看 Adobe Video 的見證，了解為什麼 Splashtop 是遠端影片編輯解決方案首選及其他資訊。

Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users
Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users

但不要只是聽人家說

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