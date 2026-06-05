在假日旅行期間保護您的個人設備的5種方法

這是一年中最美好的時光...除了假日旅行。 根據 AAA 的 2021 年年終預測，超過 1.09 億美國人將度假。 如果您計劃在旅行時工作，請務必打包我們的網路安全提示以及您的禮物和保暖毛衣。
使用 Splashtop遠端訪問軟體的一大好處是您的員工可以在任何地方安全地工作。 Splashtop 使他們遠離公司網路，同時使他們能夠遠端訪問辦公室計算機。
隨著辦公室空無一人，人員流動，您的公司在假期期間受到攻擊的風險更高。 聯邦調查局（FBI）和網路安全與基礎設施安全域（CISA）在 假期和週末看到“極具影響力的勒索軟體攻擊有所增加”。 因此，在這個節日期間，當你向同事揮手告別時，請分享這些保護其個人設備和組織數據的重要提示。
1. 識別行動裝置風險
無論您使用的是iPhone， Android 手機，平板電腦還是其他設備，重要的是要看到它的本質 - 一台功能齊全的計算機。 您的行動裝置，尤其是那些開箱即用地提供超便捷功能和應用程式的行動裝置，在線上交易期間容易受到多種風險的影響。
無論您是分享社交帖子、執行銀行交易還是購物，您都需要採取在家中或辦公室計算機上執行這些活動時通常採取的所有預防措施。 事實上，你需要採取更多。 當您通過交通繁忙的區域或被旅行活動分散注意力時，例如移除物品進行機場安檢，您必須考慮行動裝置的物理安全性。
假日旅行很忙。 因此，當您必須在安全檢查期間取出個人物品並將其放入垃圾箱時，請將您的個人設備和錢包放入最後一個垃圾箱。 這使它們在整個安檢過程中盡可能靠近您。 不需要的物品可以放在較早的垃圾箱中。 如果有人從第一個垃圾箱偷了你的腰帶，這是您可以迅速恢復的損失。 但是，如果您在行動裝置和錢包通過時遠遠落後於排隊，那麼在您意識到發生了什麼之前，熟練的犯罪分子可能會與他們一起離開。
2. 不要迷上免費的公共Wi-Fi
公共Wi-Fi應該只用於一般的網頁流覽。 一旦您決定訪問業務資訊，購物，銀行業務或做任何需要密碼的事情，您應該放棄Wi-Fi。 駭客經常在有公共Wi-Fi的地方徘徊，希望利用毫無戒心的旅行者輸入的敏感數據來執行在線交易。
奇怪的是，即使是知道風險的人也經常將假期旅行時間視為正常威脅與他們一起度假。 犯罪分子指望你成為那個說，“哦，這隻是我要買的這個，快速的小禮物。 永遠提醒自己，你的假期不是罪犯的假期。 事實上，這通常是他們要做最多工作的時候。
有時您必須登錄一個帳戶或進行購買（例如最後一分鐘的禮物）。 如果您別無選擇，請關閉設備上的Wi-Fi連接，然後使用您的個人數據計劃（4G或5G）連接到Internet。
3. 避免充電站
呸！ 您的手機只剩下 7% 的電量，您還有兩個小時的飛行時間要趕上！ 除非您擁有自己的便攜式充電器，否則您可能不走運。 您不想將設備連接到任何您無法完全控制的充電站。 您甚至無法在酒店商務中心的電腦或當地圖書館的電腦上安全地為手機充電。 這些可能同樣危險。
你不知道那些電腦上運行的是什麼軟體，如果其中一台有 惡意軟體，它可以通過用於連接的 USB 線與你的行動裝置互動。這會讓您的裝置暴露於惡意軟�體的注入和被感染電腦的操控之下。
4.不使用時關閉藍牙
您是那些喜歡通過聽筒或翻出外部鍵盤以避免在微小的手機鍵上打字的人之一嗎？ 這樣的便利真是太棒了！ 當您不使用它們時，它們也可以完全被利用，但藍牙保持“打開”。 那時，駭客可以突然進入並與您的藍牙連接配對，然後使用您的個人資訊。
5. 旅行前加密檔
當然，將某些檔複製到行動裝置非常方便。 也許一個是包含您所有密碼的檔，或者與需要您參與的潛在巨大客戶合同關聯的一組檔。 不管它是什麼，它不應該存在於您的行動裝置（或任何電腦上）上，除非首先完全加密。 這樣，如果您的手機被駭客入侵或丟失，犯罪分子將無法獲得這些重要資訊。
今年沒有假期旅行嗎？
如果您打算在這個假期呆在家裡，那麼您可能會有一點時間來加強家庭辦公室周圍的防禦。 為了幫助簡化這項工作，請查看我們最近的帖子， 安全遠端工作的 10 大技巧.
節日快樂， Splashtop 團隊安全旅行！