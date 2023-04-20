Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

使用 Splashtop Antivirus 增強您的安全性
作為 Splashtop 的尊貴客戶，您已經信任我們，將遠端存取和支援需求交給我們。現在，體驗由 Bitdefender 提供支援的 Splashtop Antivirus 整合保護，以保護您的裝置。
只需幾個步驟即可開始
選擇您的計劃：立即購買
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導覽：
前往「管理 > 防毒」 或「管理 > 端點安全性」以開始使用。
安裝：
選擇您想要安裝的電腦和/或電腦群組。 然後，按一下操作 > 安裝防毒軟體。
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高級功能確保您的安全
即時保護
透過主動監控功能，可防止病毒、惡意軟體和其他威脅造成傷害，讓您的裝置持續保持安全。
反惡意程式掃描
體驗安全且不受損害的裝置環境，這得益於 Bitdefender 全面的掃描和偵測功能，可有效消除各種惡意軟體。
掃描排程和排除設定
透過自訂安全掃描，將掃描安排在方便的時間，並針對特定檔案或資料夾設定排除項目，達到最佳生產力與系統效能，確保實現流暢無阻而不中斷的工作體驗。
網路流量安全
您可以放心地在 Chrome、Firefox 和其他瀏覽器上瀏覽，因為我們增強的網路流量安全過濾器和掃描流量可以保護您免受網路釣魚、惡意網站和其他潛在線上威脅的侵害。
為何我們選擇了 Bitdefender
Splashtop 與 Bitdefender 合作，推出頂尖的防毒解決方案，為客戶提供全方位防護，實現安全的數位體驗。您可享有即時防護、進階威脅控制、反惡意軟體掃描和網頁流量安全，這些功能都是根據您的需求量身打造，可自訂掃描排程和排除設定。