Splashtop e Canopy fazem parceria para trazer gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Para atender à crescente demanda por gerenciamento simplificado de dispositivos IoT, a parceria une o acesso remoto seguro e o suporte da Splashtop com a principal plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) da Canopy.
CUPERTINO, Califórnia, 17 de outubro de 2023 — Splashtop, líder em soluções de acesso remoto seguro, e Canopy, plataforma RMM líder para implantações de hardware complexas, revelaram hoje sua parceria estratégica para fortalecer e agilizar o gerenciamento remoto de dispositivos IoT. A integração introduz uma solução abrangente para atender à crescente demanda por gerenciamento remoto especializado no setor de IoT, onde os fornecedores oferecem dispositivos de hardware exclusivos e muitas vezes personalizados, que vão desde quiosques e sistemas POS até sinalização digital e câmeras.
Prevê-se que o mercado global de serviços geridos de IoT, em rápida expansão, atinja os 135 mil milhões de dólares até 2027, posicionando-se como o segmento de crescimento mais rápido dentro dos serviços geridos. À medida que as empresas continuam a desenvolver e implementar soluções de hardware exclusivas, a parceria entre Canopy e Splashtop oferece uma das soluções de acesso remoto para dispositivos IoT mais abrangentes, cobrindo tudo, desde suporte remoto e resolução de problemas até à gestão completa de dispositivos.
“Estamos testemunhando um aumento nas aplicações IoT, tornando crucial que as empresas possuam acesso remoto como forma de diagnosticar e resolver rapidamente problemas tecnológicos, minimizando o tempo de inatividade dos dispositivos e o impacto nos negócios”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Ao associar-nos à Canopy, estamos a melhorar a nossa gama de ofertas para satisfazer e exceder as exigências em evolução deste setor dinâmico.”
A integração da Splashtop à plataforma Canopy introduz recursos de controle remoto de alto desempenho que permitem que os usuários do Canopy acessem dispositivos IoT rapidamente, solucionem e resolvam problemas, o que é crucial dado o impacto do tempo de inatividade do dispositivo em casos de uso de IoT. A sinergia entre Splashtop e Canopy garante que os clientes desfrutem de acesso contínuo, rápido e seguro a dispositivos não assistidos para solução de problemas remotos eficientes.
“Esta parceria com a Splashtop é uma virada de jogo para a Canopy”, disse Steve Latham, CEO da Canopy. "Ao integrarmos os nossos produtos numa única oferta, estamos a trazer uma solução tudo em um para este espaço de que os clientes têm vindo a precisar. A liderança da Splashtop em segurança e seu suporte a diversos ecossistemas de dispositivos complementam nossa missão e esperamos crescer juntos.”
A Canopy e a Splashtop embarcaram anteriormente em um programa piloto envolvendo estreita colaboração com um grupo seleto de clientes que já relataram benefícios significativos, incluindo maior eficiência e segurança.
“A solução de gerenciamento completa que o Canopy com Splashtop oferece é inestimável”, disse Drew Jackson, chefe de engenharia da Telad, participante do programa piloto. "Antes, lutávamos com dispendiosas aplicações de desktop remoto externo e potenciais vulnerabilidades de segurança. A Splashtop funciona na mesma conexão criptografada usando SSL, o que não requer a abertura de portas extras, tornando-a o complemento perfeito para a plataforma de gerenciamento Canopy."
O sentimento ressoa em todo o setor de IoT, reforçando o valor desta oferta conjunta, incluindo:
Expansão Estratégica da Splashtop: Aprofunda a presença da Splashtop no setor de IoT, visando especificamente setores-chave como Manufatura, Mídia e Vigilância de Segurança.
Conjunto de funcionalidades e eficiência melhoradas para Canopy: Reduz as dependências de ferramentas de terceiros e adiciona funcionalidades melhoradas como transferências de ficheiros, registo de sessões e controlos de permissão do utilizador para sessões remotas.
Integração perfeita: os clientes beneficiam desta solução de gestão remota tudo em um que inicia sessões de acesso remoto com um único clique, três vezes mais rápidas do que gerir aplicações externas e credenciais do dispositivo.
Segurança aprimorada: Aproveitando os protocolos de segurança robustos da Splashtop, a integração oferece acesso seguro, um elemento crítico para grandes implantações de dispositivos autônomos.
Foco em IoT líder do setor: A integração da tecnologia de suporte e acesso remoto da Splashtop na plataforma RMM especializada da Canopy traz uma solução única para o crescente setor de IoT que permite o poderoso gerenciamento remoto de dispositivos em campo.
Disponibilidade
Os recursos de acesso remoto e suporte da Splashtop agora estão disponíveis em todos os planos de licença Canopy, incluindo Starter, Advanced e Premier.
Sobre Splashtop
A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. Suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP entregam uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada e de alto desempenho da Splashtop é capaz de obter qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60 fps com latência ultra baixa. A Splashtop inclui funcionalidades de segurança avançadas, um vasto suporte de dispositivos e um serviço de apoio ao cliente atencioso. Mais de 30 milhões de utilizadores e 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas da Fortune 500, usufruem dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.splashtop.com.
Sobre a Canopy
A Canopy é uma plataforma de software de Monitorização e Gestão Remota (RMM) focada na redução do tempo de inatividade para implementações de hardware complexas, como quiosques, sistemas POS e sinalização digital. Com mais de 1 milhão de dispositivos gerenciados em todo o mundo através da plataforma, a Canopy atende 100 clientes em diversos setores, incluindo retalho, restaurantes, segurança, fabricação e serviços públicos. Visite www.GoCanopy.com.