Splashtop e Canopy fazem parceria para trazer gerenciamento remoto aprimorado para dispositivos IoT

Para atender à crescente demanda por gerenciamento simplificado de dispositivos IoT, a parceria une o acesso remoto seguro e o suporte da Splashtop com a principal plataforma de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) da Canopy.

CUPERTINO, Califórnia, 17 de outubro de 2023 —Splashtop, líder em soluções de acesso remoto seguro, e Canopy, plataforma RMM líder para implantações de hardware complexas, revelaram hoje sua parceria estratégica para fortalecer e agilizar o gerenciamento remoto de dispositivos IoT. A integração introduz uma solução abrangente para atender à crescente demanda por gerenciamento remoto especializado no setor de IoT, onde os fornecedores oferecem dispositivos de hardware exclusivos e muitas vezes personalizados, que vão desde quiosques e sistemas POS até sinalização digital e câmeras.

Espera-se que o mercado global em rápida expansão para serviços geridos de IoT atinja 135 mil milhões de dólares até 2027, posicionando-o como o segmento de crescimento mais rápido dentro de serviços geridos. À medida que as empresas continuam a desenvolver e implantar soluções de hardware exclusivas, a parceria entre Canopy e Splashtop fornece uma solução oportuna para atender à crescente necessidade de acesso remoto abrangente, suporte e gerenciamento de dispositivos IoT.

“Estamos testemunhando um aumento nas aplicações IoT, tornando crucial que as empresas possuam acesso remoto como forma de diagnosticar e resolver rapidamente problemas tecnológicos, minimizando o tempo de inatividade dos dispositivos e o impacto nos negócios”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Ao associar-nos à Canopy, estamos a melhorar a nossa gama de ofertas para satisfazer e exceder as exigências em evolução deste setor dinâmico.”

A integração da Splashtop à plataforma Canopy introduz recursos de controle remoto de alto desempenho que permitem que os usuários do Canopy acessem dispositivos IoT rapidamente, solucionem e resolvam problemas, o que é crucial dado o impacto do tempo de inatividade do dispositivo em casos de uso de IoT. A sinergia entre Splashtop e Canopy garante que os clientes desfrutem de acesso contínuo, rápido e seguro a dispositivos autônomos para solução de problemas remotos eficientes.

“Esta parceria com a Splashtop é uma virada de jogo para a Canopy”, disse Steve Latham, CEO da Canopy. "Ao integrarmos os nossos produtos numa única oferta, estamos a trazer uma solução tudo em um para este espaço de que os clientes têm vindo a precisar. A liderança da Splashtop em segurança e seu suporte a diversos ecossistemas de dispositivos complementam nossa missão e esperamos crescer juntos.”

A Canopy e a Splashtop embarcaram anteriormente em um programa piloto envolvendo estreita colaboração com um grupo seleto de clientes que já relataram benefícios significativos, incluindo maior eficiência e segurança.

“A solução de gerenciamento completa que o Canopy com Splashtop oferece é inestimável”, disse Drew Jackson, chefe de engenharia da Telad, participante do programa piloto. "Antes, agarrávamos com dispendiosas aplicações de desktop remoto externo e potenciais vulnerabilidades de segurança. Splashtop funciona através do

a mesma conexão encriptada utilizando SSL, o que não exige a abertura de portas extras, tornando-se o complemento perfeito para a plataforma de gestão Canopy. "

O sentimento ressoa em todo o setor de IoT, reforçando o valor desta oferta conjunta, incluindo:

Expansão Estratégica da Splashtop: Aprofunda a presença da Splashtop no setor de IoT, visando especificamente setores-chave como Manufatura, Mídia e Vigilância de Segurança.

Conjunto de funcionalidades e eficiência melhoradas para Canopy: Reduz as dependências de ferramentas de terceiros e adiciona funcionalidades melhoradas como transferências de ficheiros, registo de sessões e controlos de permissão do utilizador para sessões remotas.

Integração perfeita: os clientes beneficiam desta solução de gestão remota tudo em um que inicia sessões de acesso remoto com um único clique, três vezes mais rápidas do que gerir aplicações externas e credenciais do dispositivo.

Segurança aprimorada: Aproveitando os protocolos de segurança robustos da Splashtop, a integração oferece acesso seguro, um elemento crítico para grandes implantações de dispositivos autônomos.

Foco em IoT líder do setor: A integração da tecnologia de suporte e acesso remoto da Splashtop na plataforma RMM especializada da Canopy traz uma solução única para o crescente setor de IoT que permite o poderoso gerenciamento remoto de dispositivos em campo.

Disponibilidade

Os recursos de acesso remoto e suporte da Splashtop agora estão disponíveis em todos os planos de licença Canopy, incluindo Starter, Advanced e Premier.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções que simplificam o mundo do trabalho em qualquer lugar. As suas soluções para trabalho híbrido e suporte remoto de TI/MSP oferecem uma experiência rápida, simples e segura. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60fps com latência ultrabaixa. Splashtop vem com recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ao cliente ágil. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.splashtop.com.

Sobre o Canopy

O Canopy é uma plataforma de software de Monitorização e Gestão Remota (RMM) focada na redução do tempo de inatividade para implementações de hardware complexas, como quiosques, sistemas POS e sinalização digital. Com mais de 1 milhão de dispositivos gerenciados em todo o mundo através da plataforma, a Canopy atende 100 clientes em diversos setores, incluindo retalho, restaurantes, segurança, fabricação e serviços públicos. Visite www.GoCanopy.com.