Wavelink lança controle remoto de dispositivos inteligentes em parceria com a Splashtop
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
A nova solução móvel avalia e soluciona problemas de maneira remota, permitindo a máxima produtividade para empresas que usam Android
SALT LAKE CITY — 7 de dezembro de 2016 — A Wavelink, líder da indústria que acelera a produtividade móvel, anunciou hoje o lançamento do Smart Device Remote Control que com sua nova parceria com a Splashtop Inc., fortalece suas soluções móveis para ajudar as empresas a maximizar seu tempo de atividade e produtividade.
O Wavelink oferece uma poderosa gestão da mobilidade empresarial que aumenta a produtividade de armazém para montra para implementações móveis de missão crítica. À medida que o número de produtos com base no Android cresce no mercado e as empresas transitam para a próxima geração de tecnologia, o Wavelink estendeu as suas capacidades de controlo remoto para além dos sistemas operacionais móveis da Microsoft para a plataforma SO Android para satisfazer as necessidades dos clientes. Esta solução acompanha a Wavelink Avalanche, que fornece uma gestão abrangente da mobilidade empresarial para garantir que os trabalhadores aproveitem ao máximo da mobilidade e oferece os meios mais eficientes para atualizar as aplicações móveis nos dispositivos dos trabalhadores.
"Estamos entusiasmados por levar os clientes para a próxima geração de plataformas", disse Alex Evans, director de produto principal da Wavelink. "Sempre que um dispositivo se afunda, é necessária produtividade e, em última análise, o teu resultado final com ele. Precisas desse dispositivo a funcionar novamente o mais rápido possível se quiseres cumprir os teus compromissos com os clientes e objectivos empresariais. A nossa solução de Controlo Remoto de Dispositivos Inteligentes ajuda a acelerar a resolução de problemas, dando às equipas de suporte acesso a dispositivos replicados para que possam diagnosticar e resolver problemas rapidamente".
O Smart Device Remote Control ajuda os clientes do Wavelink a evitar um tempo de inatividade prolongado ao solucionar problemas de uma maneira muito ágil. Esse reparo imediato promove a máxima produtividade no local de trabalho e garante uma grande economia de tempo, pois esses dispositivos podem ser reparados diretamente no local.
Os recursos do Smart Device Remote Control incluem:
Implantação fácil. As empresas podem criar seus próprios pacotes de implantação e enviar um link para a instalação.
Sessões seguras. O novo controlo remoto fornece encriptação TLS e AES-256 bit e registo de todos os eventos da sessão.
Relatórios de problemas ao vivo. A solução Smart Device Remote Control melhora a visibilidade das configurações, reproduz erros e corrige problemas para que as empresas possam saber em primeira mão os problemas que os usuários estão relatando.
Diagnóstico remoto. Equipes de TI podem evitar a temida “nenhuma falha encontrada” testando problemas e verificando inúmeras configurações antes de enviar o dispositivo para serviços de reparo desnecessários.
Transferência de arquivos e correções. As empresas podem enviar arquivos como arquivos de registros, atualizações de Sistemas Operacionais e muito mais usando o dispositivo.
Reinicialização remota. A força é reiniciada para garantir que as atualizações estejam instaladas e prontas para uso.
Em questões de hardware, software ou conectividade, as empresas precisam saber o motivo da ociosidade dos seus funcionários. Com o Smart Device Remote Control, você pode ver as configurações, reproduzir erros e corrigir problemas. As empresas dependem desse tipo de resolução remota para garantir o maior tempo de atividade possível — um dos principais fatores em uma parceria com um provedor líder como a Splashtop.
“Estamos entusiasmados em trabalhar com a Wavelink para fornecer esse suporte aprimorado de gerenciamento móvel para plataformas de Sistemas Operacionais inteligentes”, disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop. “A Splashtop oferece o melhor controle remoto do mercado, e essa parceria usa um dos recursos corporativos mais poderosos da Splashtop. As ferramentas de soluções móveis integradas pela Wavelink e Splashtop capacitam a equipe de suporte de TI visando avaliar e resolver problemas rapidamente, de modo que os funcionários possam voltar a trabalhar em tarefas que impulsionam os negócios e beneficiam os resultados finais.”
Projetado para as mais recentes implantações móveis, o Smart Device Remote Control amplia os recursos de controle remoto existentes para a versão 4.4 KitKat do Android e versões mais recentes, além de oferecer suporte a plataformas como Honeywell, Panasonic e Zebra, entre outras.
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Sobre Wavelink
Wavelink acelera a produtividade móvel com soluções que permitem operações de cadeia de fornecimento. Organizações em todo o mundo e em indústrias como a produção, retalho, armazenamento e automação de forças de campo confiam na gestão da mobilidade empresarial Wavelink, em aplicações de conectividade com o anfitrião e em soluções de voz para ligar dispositivos móveis a sistemas de gestão da cadeia de fornecimento, assegurando a produtividade dos trabalhadores em implementações móveis de missão crítica, reduzindo custos e contribuindo directamente para a margem operacional. Wavelink faz parte da família LANDESK e tem a sua sede no Sul da Jordânia, Utah. Para mais informações, por favor visita e obter as últimas notícias de produtos e clientes em Twitter e LinkedIn.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamentos móveis, industriais, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 30 milhões de utilizadores apreciam hoje os produtos Splashtop, e parceiros de fabrico. A empresa está sediada em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão, e Taiwan. Para mais informações visite e . Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
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