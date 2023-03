Wavelink lança controle remoto de dispositivos inteligentes em parceria com a Splashtop

A nova solução móvel avalia e soluciona problemas de maneira remota, permitindo a máxima produtividade para empresas que usam Android

SALT LAKE CITY — 7 de dezembro de 2016 — A Wavelink, líder da indústria que acelera a produtividade móvel, anunciou hoje o lançamento do Smart Device Remote Control que com sua nova parceria com a Splashtop Inc., fortalece suas soluções móveis para ajudar as empresas a maximizar seu tempo de atividade e produtividade.

O Wavelink oferece uma poderosa gestão de mobilidade empresarial que aumenta a produtividade desde o armazém até à loja para implementações móveis de missão crítica. À medida que o número de produtos baseados no Android cresce no mercado e as empresas transitam para a próxima geração de tecnologia, a Wavelink estendeu as suas capacidades de controlo remoto para além dos sistemas operativos móveis da Microsoft para a plataforma Android OS para satisfazer as necessidades dos clientes. Esta solução acompanha a Wavelink Avalanche, que proporciona uma gestão abrangente da mobilidade empresarial para assegurar que os trabalhadores tirem o máximo partido da mobilidade, e fornece os meios mais eficientes para actualizar as aplicações móveis nos dispositivos dos trabalhadores.

"Estamos entusiasmados por levar os clientes para a próxima geração de plataformas", disse Alex Evans, director de produto principal da Wavelink. "Sempre que um dispositivo se afunda, é necessária produtividade e, em última análise, o teu resultado final com ele. Precisas desse dispositivo a funcionar novamente o mais rápido possível se quiseres cumprir os teus compromissos com os clientes e objectivos empresariais. A nossa solução de Controlo Remoto de Dispositivos Inteligentes ajuda a acelerar a resolução de problemas, dando às equipas de suporte acesso a dispositivos replicados para que possam diagnosticar e resolver problemas rapidamente".

O Smart Device Remote Control ajuda os clientes do Wavelink a evitar um tempo de inatividade prolongado ao solucionar problemas de uma maneira muito ágil. Esse reparo imediato promove a máxima produtividade no local de trabalho e garante uma grande economia de tempo, pois esses dispositivos podem ser reparados diretamente no local.

Os recursos do Smart Device Remote Control incluem:

Implantação fácil. As empresas podem criar seus próprios pacotes de implantação e enviar um link para a instalação.

Sessões seguras. O novo controlo remoto fornece encriptação TLS e AES-256 bit e registo de todos os eventos da sessão.

Relatórios de problemas ao vivo. A solução Smart Device Remote Control melhora a visibilidade das configurações, reproduz erros e corrige problemas para que as empresas possam saber em primeira mão os problemas que os usuários estão relatando.

Diagnóstico remoto. Equipes de TI podem evitar a temida “nenhuma falha encontrada” testando problemas e verificando inúmeras configurações antes de enviar o dispositivo para serviços de reparo desnecessários.

Transferência de arquivos e correções. As empresas podem enviar arquivos como arquivos de registros, atualizações de Sistemas Operacionais e muito mais usando o dispositivo.

Reinicialização remota. A força é reiniciada para garantir que as atualizações estejam instaladas e prontas para uso.

Em questões de hardware, software ou conectividade, as empresas precisam saber o motivo da ociosidade dos seus funcionários. Com o Smart Device Remote Control, você pode ver as configurações, reproduzir erros e corrigir problemas. As empresas dependem desse tipo de resolução remota para garantir o maior tempo de atividade possível — um dos principais fatores em uma parceria com um provedor líder como a Splashtop.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a Wavelink para fornecer esse suporte aprimorado de gerenciamento móvel para plataformas de Sistemas Operacionais inteligentes”, disse Mark Lee, CEO e fundador da Splashtop. “A Splashtop oferece o melhor controle remoto do mercado, e essa parceria usa um dos recursos corporativos mais poderosos da Splashtop. As ferramentas de soluções móveis integradas pela Wavelink e Splashtop capacitam a equipe de suporte de TI visando avaliar e resolver problemas rapidamente, de modo que os funcionários possam voltar a trabalhar em tarefas que impulsionam os negócios e beneficiam os resultados finais.”

Projetado para as mais recentes implantações móveis, o Smart Device Remote Control amplia os recursos de controle remoto existentes para a versão 4.4 KitKat do Android e versões mais recentes, além de oferecer suporte a plataformas como Honeywell, Panasonic e Zebra, entre outras.

Para mais informações, por favor visita .