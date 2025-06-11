EPAD IT Poupa mais de 70% ao mudar de LogMeIn Central

EPAD IT Poupa Mais de 70% ao Mudar do LogMeIn Central
O nosso software facilita a migração do LogMeIn para a Splashtop em uma noite
Sumário
A EPAD Business IT, LLC, um provedor de serviços de TI, mudou recentemente para o Splashtop SRS Premium depois de usar o LogMeIn Central por vários anos. A medida foi tomada depois de a LogMeIn ter informado a EPAD Business IT de que o custo da subscrição anual para 2019 seria mais do dobro do que no ano anterior.
Ao mudar para o Splashtop (a melhor alternativa ao LogMeIn Central), a EPAD Business IT economizou mais de 70% (mais de US$ 2.000 em economia) em seus custos. E, graças a um processo de migração simplificado do LogMeIn para o Splashtop, eles conseguiram migrar com sucesso seus 250 computadores gerenciados do LogMeIn Central para o SRS Premium em apenas uma noite, poupando inúmeras horas e dores de cabeça na conclusão do processo de transição.
O desafio
Os clientes da EPAD Business IT confiam em sua infraestrutura de computadores para suas operações comerciais diárias. Quando algo dá errado, eles esperam que a EPAD Business IT esteja disponível para resolver problemas o mais rápido possível. Uma solução de suporte remoto confiável é muito importante neste sentido.
Durante anos, eles estavam no plano Básico do LogMeIn Central para 250 endpoints. Seu custo anual foi $1.247,75 dólares em 2018.
A EPAD Business IT foi informada pela LogMeIn que o seu preço iria aumentar para $1,599 para a sua renovação em 2019, um aumento de mais de $300 para o mesmo pacote de assinatura. No entanto, isso foi antes do LogMeIn descontinuar os seus pacotes (Basic, Plus e Premier) e substituí-los por um "Plano Base" LogMeIn Central com funcionalidades adicionais que precisavam de ser compradas separadamente.
Com a nova estrutura de preços, o custo de renovação em 2019 da EPAD Business IT aumentou para $2.999 dólares. Esse valor é mais do que o dobro do que foi cobrado em 2018.
Eric Gravens, proprietário da EPAD Business IT, estava pronto para mudar naquele momento "O nosso preço ia passar de $1,247 para $2,999 pela LogMeIn Central [para 250 computadores]", disse Gravens, "O LogMeIn mudou para um nível de preços/versões diferentes, mas até a sua versão básica era ridícula!
Gravens precisava de uma solução de suporte remoto confiável e segura para oferecer suporte aos seus clientes, além disso, ele queria encontrar uma solução com um custo inferior ao LogMeIn.
EPAD Business IT escolhe a Splashtop
Gravens passou vários meses à procura da melhor solução para substituir o LogMeIn na sua empresa. Além do preço, ele também tinha alguns outros requisitos principais enquanto avaliava alternativas:
Sessões simultâneas ilimitadas
Usuários ilimitados
Agrupamento
Reinicialização no modo de segurança
Aplicativo para Android confiável
“Nós fizemos muitas compras em 2018 e no início de 2019”, recordou Gravens, “Nós experimentamos o TeamViewer, RemoteToPC e RemotePC... nós testamos muitos pacotes e, eventualmente, escolhemos a Splashtop.”
O SRS Premium atende a todos os principais requisitos da Gravens. Em particular, foi o cliente Android da Splashtop que lhe chamou a atenção. "Optámos por um cliente Android mais limpo e agradável", afirmou Gravens.
Além disso, o SRS Premium tem um preço muito mais baixo do que o LogMeIn (comparação de preços Splashtop vs LogMeIn Central). Na verdade, depois de fazer a mudança, a EPAD Business IT pagou menos pelo Splashtop do que pelo LogMeIn, mesmo antes do aumento de preço deste ano. Ao mudar para o Splashtop, a EPAD Business IT poupou mais de 70% nos seus custos.
Migrando para a Splashtop
Após instalar a Splashtop, Gravens começou o processo de migração. Originalmente, ele pensou que esse processo levaria dias. Porém, o processo só demorou algumas horas.
"Quanto a mover todos os nossos clientes do LogMeIn para a Splashtop, esperava uma enorme dor de cabeça", disse Gravens.
A migração do LogMeIn para a Splashtop pode ser feita em dois passos simples. Primeiro você usa o console web da Splashtop para criar um pacote de implementação para instalar o Splashtop Streamer nos seus computadores geridos. Depois você usa a funcionalidade One2Many do LogMeIn para implementar silenciosamente o Splashtop Streamer sem sequer ter que acessar os computadores remotamente.
"Isso nos salvou uma quantidade desconhecida de horas de homem e eu mesmo consegui fazer a migração em uma noite! Nenhum script de política de grupo é necessário", disse Gravens. "Antes do fim da nossa assinatura do LogMeIn, começamos um teste do LogMeIn Premier. Criámos cada grupo na Splashtop e criámos o streamer de implementação para cada grupo. Todo o processo de implementação da Splashtop demorou menos de três horas para todos os nossos PCs. Tivemos alguns clientes que se esqueceram de deixar seus PCs ligados, então tivemos que cuidar deles no dia seguinte. Não é um problema, a grande maioria foi feita naquela noite."
Os Resultados
No final, Gravens adquiriu uma ferramenta de suporte remoto confiável, segura e que atende a todos os seus principais requisitos e custa muito menos do que o LogMeIn. A EPAD Business IT agora economiza mais de $2.000 dólares em custos anuais com a Splashtop!
Gravens também conseguiu migrar os computadores dos seus clientes em uma noite, economizando inúmeras horas de trabalho.
O que Gravens mais gostou na Splashtop? Ele listou alguns dos seus recursos favoritos:
Logins Automáticos: Digite o nome de usuário/senha para fazer login no cliente remoto, depois disso, um prompt vai aparece na tela e inseri-lo automaticamente se o computador estiver no prompt de senha. Ótimo para servidores e trabalhadores dedicados fazerem o seu logoff.
Suporte multi-monitor: Escolha dois monitores e duas telas abertas, uma para cada um dos seus monitores locais. Nada de virar para a frente e para trás.
Reinicialização no modo de segurança: Todos nós já precisamos reiniciar um computador com vírus no modo de segurança.
Atividade do Usuário: A Splashtop agora possui um verificador de atividades no seu aplicativo, você pode ver se o teclado/mouse está ativo no momento ou há quanto tempo ele está ocioso.
Chat: Às vezes é bom conversar com um usuário em vez ligar para eles. Ótimo para retransmitir "Já terminei, agora vou embora."
2 sessões, 1 PC: Isto até é legal, e não mudou a balança de compras, é apenas legal. Eu sempre entrei no PC do meu técnico quando eles entravam em um servidor (por exemplo) e eu precisava ter alguma ideia. Agora podemos entrar diretamente no mesmo servidor juntos. Isso também é bom para vendedores.
Alertas de email: Quando um PC fica offline ou online, eu recebo um email.
A GUI da aplicação desktop/móvel: Fácil de usar, limpa e simples. O agrupamento funciona bem. E tem uma boa disposição de botões.
Uso da aplicação móvel: Funciona como uma interface telefone/tablet em vez de arrastar um mouse pela tela. Clique no botão OK. Sem a necessidade de um mouse.
O preço
O EPAD Business IT é um dos milhares de negócios que mudaram para a Splashtop nos últimos anos devido à sua alta qualidade, conjunto de características principais e preço mais baixo quando comparado com produtos semelhantes. A Splashtop é a melhor alternativa ao LogMeIn e vai ajudar-te a poupar em comparação com os preços do LogMeIn.
Podes experimentar o SRS Premium gratuitamente e descobrir por ti próprio porque é que tantos MSPs e profissionais de TI preferem o Splashtop.
Detalhes
Sobre a EPAD Business IT
A EPAD Business IT é uma empresa informática sediada no Arizona que presta serviços a pequenas e médias empresas, bem como a clientes residenciais limitados.
Esta empresa estabelece e presta serviços de rede, o que inclui a reparação, atualização ou instalação de novos servidores de arquivos e estações de trabalho com base no sistema operacional Microsoft Também realizam qualquer tarefa informática solicitada pelos seus clientes, incluindo fiação, hardware de rede, equipamento informático e software. Eles trabalham como um serviço de computadores de uma parada para os seus clientes.
A EPAD Business IT usa o software de acesso remoto para manter e oferecer suporte aos computadores dos seus clientes remotamente. Isso ajuda a empresa a manter seus compromissos com seus clientes e fornecer serviços aos seus computadores.
Sobre o SRS Premium
Para MSPs que querem acesso remoto não assistido aos seus computadores geridos. Forneça suporte remoto a computadores Windows e Mac a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS e Android. Características adicionais de monitoramento e gestão disponíveis.
Alto Desempenho: O SRS Premium é alimentado pelo mesmo mecanismo de acesso remoto premiado encontrado nas soluções de uso pessoal da Splashtop. Desfrute de ligações rápidas com qualidade HD e som.
Principais Recursos: O SRS Premium inclui as principais funcionalidades de que os MSPs e as equipas de TI necessitam, incluindo transferência de ficheiros, chat, despertar remoto, reinício remoto, gravação de sessões, gestão de utilizadores e computadores, agrupamento e muito mais.
Preço baixo: A Splashtop pode poupar-te mais de 80% quando comparado com outras soluções como o LogMeIn Central, TeamViewer, ConnectWise ScreenConnect e outros. E a Splashtop não aumenta o teu custo de renovação como outras empresas.
Por que escolher a Splashtop ao invés do LogMeIn?
Descubra porque dezenas de milhares de empresas como a EPAD Business IT preferem a Splashtop:
A Splashtop te ajuda a economizar entre 70% a 80% em comparação com o LogMeIn
O SRS Premium tem os mesmos recursos principais encontrados no LogMeIn Central
A Splashtop é usada por mais de 20 milhões de pessoas no mundo todo
Fácil migração do LogMeIn
Economia Garantida e Programa de Início Antecipado — Não espere até que sua assinatura acabe, venha para a Splashtop sem custos adicionais
O que os Clientes Estão a Dizer
Quanto a mover todos os nossos clientes do LogMeIn para a Splashtop, eu esperava uma dor de cabeça enorme. Mas na verdade foi fantástico! Por fantástico, quero dizer FANTÁSTICO!
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT