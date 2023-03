EPAD IT Poupa mais de 70% ao mudar de LogMeIn Central

A EPAD Business IT, LLC, uma provedora de serviços de TI, mudou recentemente para o Splashtop Remote Support depois de usar o LogMeIn Central durante vários anos. A mudança veio depois do LogMeIn ter informado a EPAD Business IT que o seu custo anual de assinatura para 2019 seria mais do que o dobro do que era no ano anterior.

Ao mudar para o Splashtop (a melhor LogMeIn Central alternativa), a EPAD Business IT poupou mais de 70% (mais de US$ 2.000 em poupanças) no seu custo. E, graças a um processo de migração simplificado de LogMeIn para Splashtop, conseguiram migrar com êxito os seus 250 computadores geridos de LogMeIn Central para Splashtop Remote Support dentro apenas uma noite, poupando-lhes inúmeras horas e dores de cabeça ao concluir o processo de transição.

O desafio

Os clientes da EPAD Business IT confiam em sua infraestrutura de computadores para suas operações comerciais diárias. Quando algo dá errado, eles esperam que a EPAD Business IT esteja disponível para resolver problemas o mais rápido possível. Uma solução de suporte remoto confiável é muito importante neste sentido.

Durante anos, eles estavam no plano Básico do LogMeIn Central para 250 endpoints. Seu custo anual foi $1.247,75 dólares em 2018.

A EPAD Business IT foi informada pela LogMeIn que o seu preço iria aumentar para $1,599 para a sua renovação em 2019, um aumento de mais de $300 para o mesmo pacote de assinatura. No entanto, isso foi antes do LogMeIn descontinuar os seus pacotes (Basic, Plus e Premier) e substituí-los por um "Plano Base" LogMeIn Central com funcionalidades adicionais que precisavam de ser compradas separadamente.

Com a nova estrutura de preços, o custo de renovação em 2019 da EPAD Business IT aumentou para $2.999 dólares. Esse valor é mais do que o dobro do que foi cobrado em 2018.

Eric Gravens, proprietário da EPAD Business IT, estava pronto para mudar naquele momento "O nosso preço ia passar de $1,247 para $2,999 pela LogMeIn Central [para 250 computadores]", disse Gravens, "O LogMeIn mudou para um nível de preços/versões diferentes, mas até a sua versão básica era ridícula!

Gravens precisava de uma solução de suporte remoto confiável e segura para oferecer suporte aos seus clientes, além disso, ele queria encontrar uma solução com um custo inferior ao LogMeIn.

EPAD Business IT escolhe a Splashtop

Gravens passou vários meses à procura da melhor solução para substituir o LogMeIn na sua empresa. Além do preço, ele também tinha alguns outros requisitos principais enquanto avaliava alternativas:

Sessões simultâneas ilimitadas

Usuários ilimitados

Agrupamento

Reinicialização no modo de segurança

Aplicativo para Android confiável

“Nós fizemos muitas compras em 2018 e no início de 2019”, recordou Gravens, “Nós experimentamos o TeamViewer, RemoteToPC e RemotePC... nós testamos muitos pacotes e, eventualmente, escolhemos a Splashtop.”

O Splashtop Remote Support cumpre todos os principais requisitos de Gravens. Em particular, foi o cliente Android da Splashtop que chamou a sua atenção. "Optamos por um cliente Android mais limpo e simpático", disse Gravens.

Mais, Splashtop Remote Support tem um preço muito mais baixo que LogMeIn (Splashtop vs comparaçãoLogMeIn Central de preços). Na verdade, depois de fazer a mudança EPAD Business IT pagava menos pelo Splashtop do que eles LogMeIn antes da subida dos preços deste ano. Ao mudar para o Splashtop, a EPAD Business IT poupou mais de 70% no seu custo.

Migrando para a Splashtop

Após instalar a Splashtop, Gravens começou o processo de migração. Originalmente, ele pensou que esse processo levaria dias. Porém, o processo só demorou algumas horas.

"Quanto a mover todos os nossos clientes do LogMeIn para a Splashtop, esperava uma enorme dor de cabeça", disse Gravens.

A migração do LogMeIn para a Splashtop pode ser feita em dois passos simples. Primeiro você usa o console web da Splashtop para criar um pacote de implementação para instalar o Splashtop Streamer nos seus computadores geridos. Depois você usa a funcionalidade One2Many do LogMeIn para implementar silenciosamente o Splashtop Streamer sem sequer ter que acessar os computadores remotamente.

"Isso poupou uma quantidade desconhecida de horas e eu próprio consegui fazer a migração em uma só noite! Não é necessário um script de política de grupo", disse Gravens. "Antes da nossa assinatura do LogMeIn terminar, começamos um teste do LogMeIn Premier. Criamos cada grupo na Splashtop e criamos o streamer de distribuição para cada grupo. Todo o processo de implementação da Splashtop demorou menos de três horas para todos os nossos PCs. Tivemos alguns clientes que se esqueceram de deixar os seus PCs ligados, por isso tivemos de cuidar deles no dia seguinte. Não é um problema - a grande maioria foi feita nessa noite".

Os Resultados

No final, Gravens adquiriu uma ferramenta de suporte remoto confiável, segura e que atende a todos os seus principais requisitos e custa muito menos do que o LogMeIn. A EPAD Business IT agora economiza mais de $2.000 dólares em custos anuais com a Splashtop!

Gravens também conseguiu migrar os computadores dos seus clientes em uma noite, economizando inúmeras horas de trabalho.

O que Gravens mais gostou na Splashtop? Ele listou alguns dos seus recursos favoritos:

Logins Automáticos: Digite o nome de usuário/senha para fazer login no cliente remoto, depois disso, um prompt vai aparece na tela e inseri-lo automaticamente se o computador estiver no prompt de senha. Ótimo para servidores e trabalhadores dedicados fazerem o seu logoff.

Suporte multi-monitor: Escolha dois monitores e duas telas abertas, uma para cada um dos seus monitores locais. Nada de virar para a frente e para trás.

Reinicialização no modo de segurança: Todos nós já precisamos reiniciar um computador com vírus no modo de segurança.

Atividade do Usuário: A Splashtop agora possui um verificador de atividades no seu aplicativo, você pode ver se o teclado/mouse está ativo no momento ou há quanto tempo ele está ocioso.

Chat: Às vezes é bom conversar com um usuário em vez ligar para eles. Ótimo para retransmitir "Já terminei, agora vou embora."

2 sessões, 1 PC: Isto até é legal, e não mudou a balança de compras, é apenas legal. Eu sempre entrei no PC do meu técnico quando eles entravam em um servidor (por exemplo) e eu precisava ter alguma ideia. Agora podemos entrar diretamente no mesmo servidor juntos. Isso também é bom para vendedores.

Alertas de email: Quando um PC fica offline ou online, eu recebo um email.

A GUI da aplicação desktop/móvel: Fácil de usar, limpa e simples. O agrupamento funciona bem. E tem uma boa disposição de botões.

Uso da aplicação móvel: Funciona como uma interface telefone/tablet em vez de arrastar um mouse pela tela. Clique no botão OK. Sem a necessidade de um mouse.

O preço

O EPAD Business IT é um dos milhares de negócios que mudaram para o Splashtop nos últimos anos devido à sua alta qualidade, conjunto de características principais e preço mais baixo quando comparado com produtos semelhantes. Splashtop é a LogMeIn alternativa#1 e vai ajudar-te a poupar em comparação com os LogMeIn preços.

Você pode experimentar gratuitamente o Splashtop Remote Support para descobrir porque tantos MSPs e profissionais de TI preferem a Splashtop.