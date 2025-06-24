A Splashtop foi Nomeada Líder da Rede® em Quinze relatórios G2 Summer 2025
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65 selos obtidos em Gerenciamento de Endpoint, Gerenciamento de Patches, Monitoramento e Gerenciamento Remoto (RMM), Suporte Remoto, Service Desk e Área de Trabalho Remota.
CUPERTINO, Calif., 24 de junho de 2025 – Splashtop atingiu o status de Grid® Leader em quinze Relatórios de G2 Summer Grid, com um total de 65 medalhas conquistadas em várias categorias principais de software. Isso inclui 17 reconhecimentos pela primeira vez e forte impulso nos segmentos de Gestão de Endpoint e Gestão de Patches, validando o movimento da Splashtop no mercado de gestão de endpoint no início deste ano. A empresa pretende simplificar a modernização de TI com soluções para proteger, monitorizar e gerir dispositivos num ambiente de trabalho híbrido.
O G2 é um recurso confiável para compradores que comparam software B2B, e seus Relatórios de Grade®1 são baseados em feedback direto de usuários reais, que classificam os fornecedores em fatores-chave como facilidade de uso, tempo de implementação, retorno sobre o investimento e usabilidade. A G2 aplica uma metodologia rigorosa e orientada por dados para determinar seus Relatórios de Grade, usando avaliações de clientes e fontes de terceiros verificadas.
Os Grid Leaders são empresas com a maior presença no mercado e satisfação do cliente, com produtos que devem entregar resultados de forma consistente em uma ampla gama de casos de uso. A Splashtop alcançou o estatuto de Grid Leader em várias categorias principais, incluindo Endpoint Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Remote Support, Service Desk e Remote Desktop. No Gerenciamento de Patches, a empresa foi nomeada como High Performer e ganhou reconhecimento adicional por sua configuração rápida, facilidade de uso e adoção pelo usuário.
Valor e Eficiência Comprovados Para Equipas de TI de Todas as Dimensões
Por trás desses reconhecimentos estão resultados mensuráveis que os líderes de TI podem usar para avaliar fornecedores. Na Grade de Gerenciamento de Endpoint, a Splashtop teve o menor tempo de implementação de todos os fornecedores avaliados, com uma média de apenas 0,3 meses para entrar em operação. A análise Mid-Market Return on Investment (ROI) da G2 também descobriu que os clientes recuperam seu investimento em apenas quatro meses, um dos períodos de retorno mais rápidos da Grid. A Splashtop também se classificou no sexto percentil superior para o ROI estimado, demonstrando cumulativamente o valor excecional que a Splashtop oferece.
Do mesmo modo, na categoria RMM, a Splashtop obteve as melhores classificações em termos de velocidade de implementação, adoção pelos utilizadores e facilidade de utilização nos segmentos de médias e pequenas empresas. A categoria Patch Management destacou ainda mais a acessibilidade da Splashtop e a experiência positiva do cliente, com distintivos para a configuração mais fácil, mais fácil de usar e mais fácil de fazer negócios.
A análise da G2 revelou que a Splashtop obteve um Net Promoter Score (NPS)2 entre 91 e 94 para o Endpoint Management e o Remote Support, dependendo da dimensão da organização, o que indica uma lealdade e um valor excepcionais entregues entre equipas de TI com recursos limitados.
"Estamos honrados por sermos reconhecidos como Líderes em tantas categorias críticas nos Relatórios de Grelha do ver�ão 2025 da G2," disse Mark Lee, CEO e Co-Fundador da Splashtop. "Esses resultados falam da confiança que os profissionais de TI depositam em nós para fornecer ferramentas seguras e modernas que sejam eficientes, econômicas e fáceis de gerenciar. Em um momento em que as equipes de TI são solicitadas a fazer mais com menos, estamos orgulhosos de ser o fornecedor que torna isso possível."
A solução de Splashtop’s Autonomous Endpoint Management oferece automação inteligente, incluindo aplicação de patches em tempo real, análise de vulnerabilidades e gestão de políticas baseada em anéis, ajudando a prevenir ameaças de dia zero e a reduzir os custos operacionais. Como um poderoso complemento ao Microsoft Intune, o Splashtop AEM acelera os tempos de correção e aumenta o valor dos investimentos existentes, ao mesmo tempo que oferece uma alternativa acessível e escalável a ferramentas RMM mais complexas.
A solução de Gestão Autónoma de Endpoints da Splashtop foi nomeada, no início deste mês, como Fornecedor Representativo no Guia de Mercado da Gartner® 2025 para Ferramentas de Gestão de Endpoints3. Para mais informações sobre as soluções premiadas de suporte remoto e gestão de endpoints da Splashtop, visite Splashtop.com, ou leia as avaliações diretamente dos clientes no www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Referências e Divulgações
1º Relatórios de Grade G2:
Relatório de Grade® para Monitoramento Remoto e Gerenciamento (RMM) | Verão 2025
Relatório de Grade® para Suporte Remoto | Verão 2025
Relatório de Grade® para Gerenciamento de Endpoints | Verão 2025
Relatório de Grade de Mercado® Intermediário para Gerenciamento de Endpoints | Verão 2025
Relatório de Grade de Médio® Porte para Gerenciamento de Patches | Verão 2025
2 Net Promoter Score varia de -100 a +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS e os emoticons relacionados ao NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc., Fred Reichheld e Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de janeiro de 2025. GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc., e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e é usada aqui com permissão. Todos os direitos reservados. A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.