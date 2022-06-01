Splashtop apresenta o recurso de bate-papo no pacote de produtos de suporte remoto para MSPs e profissionais de TI
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
Mais de 30k MSPs e TIs Migraram para Splashtop Remote Support Solução a partir de Alternativas
San Jose, CA - 22 de Março de 2016 - Splashtop Inc. A Splashtop Inc., líder mundial em acesso remoto, suporte e colaboração entre dispositivos, anuncia que a capacidade de chat está agora incorporada na sua família de produtos de suporte remoto - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, e Splashtop On-Demand Support (SOS), optimizado para MSPs e profissionais de TI que procuram uma solução de suporte remoto rentável e da melhor qualidade. Infeliz com a escalada dos preços de renovação e um serviço de apoio ao cliente inadequado das soluções de suporte remoto existentes, os MSPs e TIs podem agora migrar para Splashtop, desfrutando dos seguintes benefícios
Solução econômica por uma fração do custo, modelos de preços baseados nos usuários e computadores
O melhor desempenho de acesso remoto da categoria sem atraso
Solução de suporte supervisionado e não supervisionado
Conectividade sem falhas em qualquer rede
Segurança robusta - TLS com encriptação AES de 256 bits
Agrupar, registar e alertar
Migração e implementação fácil
Transferência de arquivos
Impressão remota
Chat
Os produtos de suporte remoto Splashtop estão também bem integrados com diferentes soluções de Monitorização e Gestão Remota (RMM), Automatização de Serviços Profissionais (PSA), e soluções de help desk, permitindo que as TIs e MSPs sejam mais eficazes no serviço aos seus clientes.
"Mais de trinta mil MSPs e TIs adoptaram Splashtop Business e Splashtop Business para Suporte Remoto", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Muitos pediram capacidade de chat, e nós estamos entusiasmados por cumprir a nossa promessa de continuamente acrescentar valores aos nossos clientes".
Saiba mais e inicie uma avaliação gratuita:
Splashtop Business (preços baseados no utilizador):
Splashtop Business for Remote Support (preços baseados em computador):
Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
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Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe, fazendo a ponte entre smartphones, tablets, computadores, TVs e nuvens. Splashtop serviços remotos permitem às pessoas acederem e controlarem as suas aplicações, ficheiros e dados favoritos através dos seus dispositivos móveis. Produtos de colaboração como Splashtop Classroom e Mirroring360 permitem uma eficaz partilha de ecrã 1-para-muitos dispositivos. Mais de 18 milhões de pessoas já transferiram produtos Splashtop de lojas de aplicações, e parceiros de fabrico incluindo HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e outros já enviaram Splashtop em mais de 100 milhões de dispositivos.
Essa solução de alto desempenho para acesso remoto a aplicativos e desktops é uma maneira mais rápida, fácil e econômica de resolver problemas de compatibilidade de VPN móvel e RDP sobre WAN. A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Splashtop é distribuída através de parceiros MDM/MAM e revendedores adicionais. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações visite www.splashtop.com
Todos os nomes de marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respectivas empresas.
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robert.ha@splashtop.com