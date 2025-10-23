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Login da Conta Splashtop

Clique em um link abaixo para fazer o login no console Web do seu produto, onde você pode usar as funções do console Web, acessar as informações da sua conta, comprar assinaturas, atualizar seus dados ou comprar complementos.

my.splashtop.com ou my.splashtop.eu

(Faça o seu login no site onde a sua conta foi criada)

Para Splashtop Remote Access, Apoio Remoto, Empresarial, SOS, e Pessoal

classroom.splashtop.com - para a Splashtop Classroom

m360.splashtop.com - para Mirroring360

Consola.Foxpass.com - Para Foxpass

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Veja como pode usar o dashboard, gestão de patches, política de endpoint, monitorização, alertas, segurança, inventário e muito mais do Splashtop AEM!

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Programa de Indicações Splashtop

Encaminhe Pessoas para a Splashtop e Seja Recompensado

Junte-se ao Programa de Referência da Splashtop e obtenha o seu link pessoal para indicar pessoas à Splashtop. Quando se inscrevem, recebe uma recompensa. Disponível nos EUA, Canadá (exceto Quebeque), UE e Reino Unido.

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