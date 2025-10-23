Login da Conta Splashtop
Clique em um link abaixo para fazer o login no console Web do seu produto, onde você pode usar as funções do console Web, acessar as informações da sua conta, comprar assinaturas, atualizar seus dados ou comprar complementos.
my.splashtop.com ou my.splashtop.eu
(Faça o seu login no site onde a sua conta foi criada)
Para Splashtop Remote Access, Apoio Remoto, Empresarial, SOS, e Pessoal
classroom.splashtop.com - para a Splashtop Classroom
m360.splashtop.com - para Mirroring360
Consola.Foxpass.com - Para Foxpass
Novo Relatório de Investigação
Preso no Meio
Saiba como 250 equipas de TI revelaram o verdadeiro custo da gestão reativa de endpoints — e o que é necessário para ultrapassar isso.
Demonstração Interativa
Splashtop Demonstração Interativa AEM
Veja como pode usar o dashboard, gestão de patches, política de endpoint, monitorização, alertas, segurança, inventário e muito mais do Splashtop AEM!
Programa de Indicações Splashtop
Encaminhe Pessoas para a Splashtop e Seja Recompensado
Junte-se ao Programa de Referência da Splashtop e obtenha o seu link pessoal para indicar pessoas à Splashtop. Quando se inscrevem, recebe uma recompensa. Disponível nos EUA, Canadá (exceto Quebeque), UE e Reino Unido.