Webinar de Acesso Remoto
Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Acesso Remoto Splashtop
Data: 25 de Fevereiro de 2026
Horário: 9h PT / 12h ET / 17h GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: Descubra como tirar o máximo proveito da Splashtop Remote Access solução neste webinar concebido exclusivamente para novos utilizadores. A nossa equipa de especialistas do departamento de Produto apresentará recursos poderosos, partilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para o ajudar a otimizar a sua experiência.
Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, você aprenderá sobre:
Explore os principais recursos, funcionalidades e casos de uso
Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita
Perguntas e respostas com os nossos especialistas para responder às suas questões específicas
Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop.