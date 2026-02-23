Pular para o conteúdo principal
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar de Acesso Remoto

Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Acesso Remoto Splashtop   

Data: 1 de Abril de 2026

Horário: 9h00 PT / 12h00 ET / 17h00 GMT 

Duração: 30 minutos 

Descrição: Descubra como tirar o máximo partido do Splashtop Remote Access solução neste webinar concebido exclusivamente para novos utilizadores. A nossa equipa de especialistas do departamento de Produto apresentará recursos poderosos, partilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para o ajudar a otimizar a sua experiência.  

Através de discussões com especialistas e demonstrações ao vivo, aprenderá sobre: 

  • Explore as principais características, funcionalidades e casos de utilização  

  • Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita 

  • Perguntas e respostas com os nossos especialistas para responder às suas questões específicas  

Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop. 