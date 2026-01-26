Pular para o conteúdo principal
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar de Acesso Remoto

Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Acesso Remoto Splashtop   

Data: 25 de Março de 2026

Horário: 9h PT / 12h ET / 17h GMT 

Duração: 30 minutos 

Descrição: Descubra como tirar o máximo partido daSplashtop Remote Access solução neste webinar concebido exclusivamente para novos utilizadores. A nossa equipa de especialistas do departamento de Produto apresentará recursos poderosos, partilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para o ajudar a otimizar a sua experiência.  

Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, vais aprender sobre: 

  • Explore as principais características, funcionalidades e casos de uso  

  • Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita 

  • Perguntas e Respostas com os nossos especialistas para responder às suas perguntas específicas  

Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop. 