Webinar de Acesso Remoto
Tópico: Tire o Máximo de Proveito do Acesso Remoto Splashtop
Data: 8 de Abril de 2026
Horário: 9:00am PT / 12:00pm ET / 5:00pm GMT
Duração: 30 minutos
Descrição: Descubra como tirar o máximo partido do Splashtop Remote Access solução neste webinar concebido exclusivamente para novos utilizadores. A nossa equipa de especialistas do departamento de Produto apresentará recursos poderosos, partilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para o ajudar a otimizar a sua experiência.
Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, vais aprender sobre:
Explora funcionalidades chave, funcionalidades e casos de uso
Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita
Perguntas e Respostas com os nossos especialistas para responder às tuas perguntas específicas
Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop.