A Splashtop permite o acesso remoto aos aplicativos de vídeo da Adobe Creative Cloud

A Splashtop oferece aos usuários dos produtos de vídeo e áudio da Adobe Creative Cloud um acesso remoto de alto desempenho às suas estações de trabalho, permitindo que eles trabalhem em casa.

SAN JOSE, Califórnia, 30 de Julho de 2020 - A Splashtop Inc., líder em acesso remoto e soluções de suporte remoto, anunciou que se tornou um membro da comunidade Adobe® Exchange Developer. A empresa fornece soluções que permitem aos utilizadores aceder remotamente às aplicações de desktop Adobe Creative Cloud® instantaneamente e em tempo real a partir de qualquer dispositivo - libertando-os da necessidade de entrarem no escritório para utilizarem computadores potentes e software digital avançado de vídeo e áudio.

Uma Experiência Superior de Acesso Remoto para utilizadores Adobe

“Pessoas que trabalham com mídia, entretenimento, arquitetura e outros setores desejam o acesso remoto de alto desempenho aos produtos de áudio e vídeo da Adobe. No entanto, não são todos que podem ter ótimas máquinas em casa, e as conexões remotas lentas prejudicam a produtividade”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Por meio de nossa colaboração com a Adobe, estamos permitindo que os usuários aproveitem o poder dos computadores high-end e dos aplicativos de vídeo da Creative Cloud remotamente, em tempo real, usando o software de acesso remoto da Splashtop.”

Com Splashtop, os utilizadores recebem sessões remotas de alto desempenho que podem transmitir até UltraHD/4K com baixa latência. O Splashtop oferece um desempenho superior ao optimizar o seu motor de codificação e descodificação para tirar partido da mais recente aceleração de hardware da Intel, NVIDIA, e AMD. Ao fazê-lo, Splashtop levou o desempenho de acesso remoto para o próximo nível, reduzindo a utilização da CPU em mais de 50 por cento - tornando mais espaço de processamento disponível para aplicações como o Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator, e Adobe Audition®. Os utilizadores podem aceder a estas aplicações que estão nas suas estações de trabalho Windows e Mac, a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel. O Splashtop também oferece suporte multi-monitor, permitindo aos utilizadores entrar e transmitir múltiplos monitores ao mesmo tempo. Os utilizadores podem editar vídeos remotamente, criar VFX, desenhar desenhos 3D, produzir animações, desenvolver jogos, renderizar ficheiros, e muito mais como se estivessem sentados em frente ao computador remoto.

A Splashtop oferece implantação em nuvem e local, atendendo a diferentes níveis de requisitos de segurança e conformidade. Autenticação multifator, autenticação de dispositivo e criptografia TLS/SSL estão incorporados para um acesso remoto mais seguro. Também está disponível a capacidade de login único (SSO) com integração ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE e TrustLogin para melhorar e simplificar o gerenciamento de senhas para equipes de TI e usuários.

“Desde o início da pandemia, nossos clientes estão buscando maneiras de acessar aplicativos de vídeo e áudio da Adobe em suas estações de trabalho Windows e Mac sem sair de casa”, disse Sue Skidmore, chefe de relações com parceiros, Adobe Video. “Com a Splashtop, os clientes da Adobe podem usar com segurança seus computadores pessoais e dispositivos Android, iOS e Chromebook para trabalhar de forma produtiva, longe dos seus escritórios. A Splashtop também tem opções para implantar no local, e alguns clientes preferem isso.”

Visite a Splashtop no Adobe Video and Audio Partner Finder.

Soluções de Nuvem e Acesso Remoto On-Premise

OSplashtop Business Access oferece as melhores soluções de acesso remoto para indivíduos, equipas e organizações. Os utilizadores podem controlar remotamente qualquer computador com Windows, Mac ou Linux instantaneamente a partir de qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel. Fornece um conjunto robusto de funcionalidades na sessão, incluindo suporte a vários monitores, transferência de ficheiros, impressão remota, conversação e muito mais. A integração SSO/Active Directory está disponível para empresas. A partir de €4.58 um mês, estão disponíveis descontos em volume.

Está disponível uma versão de testes gratuita do Splashtop Business Access.

Entre em contato com a Splashtop para obter uma solução de acesso remoto corporativo ou local.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de negócios, MSPs, departamentos de TI, e helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.