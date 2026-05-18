SupportWorld Live - A Digital Experience

SupportWorld Live - Uma Experiência Digital
11 a 12 de agosto de 2020 — Evento Virtual Online
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Junte-se a nós online no maior evento virtual do ano para a indústria de suporte técnico! A Splashtop tem o prazer de apresentar o Splashtop Remote Support, uma das melhores ferramentas para acesso autônomo e assistido a endpoints. O Splashtop SOS estará roubando grande parte dos holofotes com o lançamento de novas integrações de plataforma de TI de suporte técnico, como aquelas com ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro. Todas as integrações de parceiros do Splashtop podem ser encontradas aqui.
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