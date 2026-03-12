SITS The Service Desk & IT Support Show

SITS The Service Desk & IT Show
11-12 de maio de 2022 — Londres, Reino Unido
A Splashtop tem o prazer de exibir o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS no principal evento da Europa para profissionais de gerenciamento e suporte de serviços de TI
No principal evento da Europa para profissionais de gerenciamento e suporte de serviços de TI, a Splashtop tem o prazer de exibir o Splashtop Remote Support e o Splashtop SOS para técnicos interessados em uma das soluções de suporte e acesso remoto de melhor valor. Mais de 3.700 tomadores de decisões de TI irão encontrar-se com as equipes dos principais fornecedores do setor. O Splashtop SOS lançou recentemente muitas novas integrações de plataforma de TI de suporte técnico, como aquelas com ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk e Syncro, que serão exibidas no SITS. Todas as integrações de parceiros da Splashtop podem ser encontradas aqui.
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