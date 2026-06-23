Datto MSP Tech Day: Marketing e Vendas para MSPs
20 de maio de 2021 – Online
A Splashtop é uma importante parceira de integração dos produtos de Gestão Empresarial da Datto.
Splashtop é um parceiro de integração chave dos produtos de Gestão de Negócios da Datto. A Datto vai realizar o seu segundo evento MSP Tech Day de 2021 sobre o tema Vendas e Marketing para MSPs. A série MSP Tech Day é um evento de meio dia de grande sucesso, focando em atualizações específicas de produtos, demonstrações ao vivo e dicas de vendas e marketing. Nossa equipa vai apresentar o Splashtop SOS para ajudar os MSPs a crescerem junto com nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto on-prem, gestão do antivírus Bitdefender para endpoints e mais.
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