Datto MSP Tech Day: Elevate Your SaaS Security

Datto MSP Tech Day: Eleve a segurança do SaaS
Março 24, 2022 — Evento Virtual Online
A Splashtop é uma importante parceira de integração dos produtos de Gestão Empresarial da Datto.
A Splashtop é uma importante parceira de integração dos produtos de Gestão Empresarial da Datto. O primeiro Dia da Tecnologia MSP de 2022 é sobre a defesa proativa contra ataques cibernéticos, limitar o tempo de inatividade e evitar a perda de dados críticos. Nossa equipe apresentará o Splashtop SOS para ajudar os MSPs a crescer junto com nosso próprio conjunto crescente de recursos, como revenda de acesso remoto, configuração de uma plataforma de suporte remoto no local, gerenciamento de antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.
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