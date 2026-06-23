A Splashtop é uma importante parceira de integração dos produtos de Gestão Empresarial da Datto.
Splashtop é um parceiro de integração chave dos produtos de Gestão de Negócios da Datto. A Datto irá hospedar o seu primeiro evento MSP Tech Day de 2021 sobre o tema da resiliência cibernética. A série MSP Tech Day é um evento de meio dia de grande sucesso, focando em atualizações específicas de produtos, demonstrações ao vivo e dicas de vendas e marketing. A nossa equipa irá apresentar Splashtop SOS para ajudar os MSPs a crescerem juntamente com o nosso próprio conjunto crescente de funcionalidades como revender acesso remoto, configurar uma plataforma de suporte remoto on-prem, gerir o antivírus Bitdefender para endpoints e muito mais.
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