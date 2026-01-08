Melhor Assistência Rápida Alternativa 2023 — Splashtop SOS

Melhor Alternativa de Assistência Rápida 2026 – Splashtop Remote Support
Splashtop oferece recursos superiores de segurança e suporte remoto
A Splashtop é a solução de suporte remoto ideal para equipes de TI e Help Desks
Com a Splashtop, desfruta de um acesso remoto rápido, fiável e seguro para prestar assistência aos dispositivos dos seus utilizadores. Quer precises de fornecer suporte remoto a dispositivos geridos internamente, a dispositivos pessoais dos teus utilizadores ou a ambos, o Splashtop Remote Support é a solução para ti.
A Splashtop é uma alternativa superior ao Microsoft Quick Assist pois suporta mais dispositivos e sistemas operacionais, inclui mais recursos necessários aos profissionais de TI e é muito mais seguro.
Compare Microsoft Quick Assist e a Splashtop
Assistência Rápida
Acesso remoto e não supervisionado para suporte
A Splashtop lhe da acesso assistido (sem agente instalado) para suporte ad-hoc e acesso não assistido para suportar dispositivos geridos.
O Quick Assist oferece apenas acesso supervisionado. Um usuário final deve estar presente para aceitar a conexão remota.
Suporte a dispositivos e Sistemas Operacionais
Suporta dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook remotamente usando qualquer outro dispositivo.
O Quick Assist suporta apenas conexões remotas entre um computador Windows 10 com outro computador com Windows 10.
Produtividade do usuário
Splashtop Remote Support
Assistência Rápida
Elevar para administrador
Você pode usufruir do privilégio de administrador quando estiver conectado remotamente a uma conta de usuário padrão do Windows para fornecer suporte.
Escalada de privilégios não disponível.
Ferramentas/Utilitários
Inclui recursos como transferência de arquivos, gravação de sessão, reconexão remota de reinicialização, scripts remotos e áudio remoto.
Não inclui transferência de arquivos, gravação de sessão, reconexão de reinicialização remota, scripts remotos e áudio remoto.
Gerenciamento de usuários
Os usuários podem ser gerenciados e agrupados no console Web da Splashtop.
Indisponível.
Segurança
Splashtop Remote Support
Assistência Rápida
Registo
Inclui registros completos para todas as sessões remotas, transferências de arquivos, sessões de chat, e histórico para fins de auto-auditoria.
Apenas registros limitados.
Autenticação de dois fatores
Incluído na Splashtop.
Indisponível.
Autenticação de dispositivo
Incluído na Splashtop.
Indisponível.
A Splashtop Tem a Confiança de 200 mil Negócios e Mais de 30 milhões de usuários em Todo o Mundo
Os profissionais da TI preferem a Splashtop por Muitos Motivos:
A Splashtop oferece conexões remotas de alto desempenho com streaming 4k a mais de 40 quadros por segundo (fps) a baixa latência.
As soluções de acesso e suporte remoto da Splashtop são fáceis de usar, configurar e dimensionar.
A Splashtop protege seus dados com recursos e práticas de segurança robustas e suporte a conformidades e regulamentos do setor, incluindo HIPAA, FERPA, GDPR, SOC 2 e muito mais.
Você vai desfrutar de uma experiência de serviço ao cliente de classe mundial da Splashtop. Temos equipes de vendas e suporte em todo o mundo, que são facilmente acessíveis e vão adorar te ajudar a ter sucesso!
A Splashtop recebe as melhores avaliações de terceiros e sites de avaliação peer-to-peer.