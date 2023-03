Splashtop, a solução de área de trabalho remota mais rápida, ficou ainda mais rápida

Suporta streaming de qualidade 4K para edição de vídeo, desenvolvimento de jogos, design 3D e outras atividades que exigem alto uso do CPU, tudo isso de maneira remota.

SAN JOSÉ, Califórnia, 28 de abril de 2020 — A Splashtop Inc., líder em soluções de acesso e suporte remoto, anuncia que aprimorou a sua solução de desktop remoto para suportar streaming de qualidade 4K. Como resultado, os editores de vídeo, desenvolvedores de jogos, usuários de CAD/CAM e outros que realizam atividades que envolvem um processamento denso estão melhor equipados para trabalhar em casa, sem que seja necessário acessar suas estações de trabalho high-end fisicamente.

As características melhoradas do Splashtop incluem a transmissão multi-monitor 4K a 40 frames por segundo (fps), e a transmissão iMac Pro Retina 5K, a baixa latência. Um recente benchmarking em conjunto com a NTT Docomo verificou que Splashtop atingiu 37 fps num ambiente 4G/LTE e 60 fps num ambiente 5G.

“Fico feliz ao informar que o desempenho do acesso remoto da Splashtop alcançou mais de 60 fps na rede 5G, o dobro do desempenho em uma rede 4G. Continuamos trabalhando em estreita colaboração com a Splashtop para imaginar e oferecer novas possibilidades através da Docomo 5G Open Innovation Cloud.” disse Sr. Motodaka, Gerente Geral de Estratégia Empresarial da NTT Docomo.

“Ouvimos todos os nossos clientes de setores como entretenimento de mídia e design de arquitetura, que com muitos funcionários trabalhando em casa, passaram a precisar da capacidade de editar vídeos 4K, desenvolver jogos e trabalhar em CAD/CAM de maneira totalmente remota”, disse o CEO da Splashtop, Mark Lee. “Esse aprimoramento mais recente da Splashtop atende às novas necessidades de edição de vídeo high-end e design 3D para essas empresas — além disso, continuamos oferecendo a melhor solução de desktop remoto de alto desempenho para nossos clientes.”

Experiência de usuário aprimorada para designers 3D, arquitetos, editores de vídeo e desenvolvedores de jogos

Splashtop sempre foi conhecido por oferecer uma experiência de acesso remoto de alta qualidade para aplicações baseadas em vídeo e jogos. Por exemplo, o Splashtop foi premiado como Melhor Aplicação Móvel no CES 2012, no qual NVIDIA também exibiu o Splashtop na sua conferência de imprensa no CES. Mas actividades como editar vídeos, desenhar jogos ou criar visualizações complexas em 3D são muito mais difíceis de fazer remotamente, devido a restrições técnicas de streaming de dados.

A Splashtop conseguiu avançar no streaming 4K otimizando o seu mecanismo de codificação e de decodificação para usufruir da aceleração de hardware mais recente da Intel, NVIDIA e AMD. Ao fazer isso, a Splashtop levou o desempenho do seu acesso remoto a outro nível, reduzindo a utilização da CPU em mais de 50%, liberando mais espaço para aplicativos com uso intenso de processamento, como software de edição de vídeo, mecanismos de desenvolvimento de jogos e aplicativos CAD/CAM.

A Splashtop oferece implantação em nuvem e local, atendendo a diferentes níveis de requisitos de segurança e conformidade. Autenticação multifatores, autenticação de dispositivos e criptografia TLS/SSL são alguns métodos de segurança integrados para um acesso remoto seguro. Também oferecemos a autenticação única (SSO) com integração com ADFS, Azure AD, JumpCloud e Okta, para melhorar e simplificar o gerenciamento de senhas para equipes de TI e usuários.

Os estúdios, bem como muitas empresas de desenvolvimento de jogos, usam a Splashtop para editar seus vídeos e desenvolver seus jogos remotamente, enquanto as empresas de arquitetura e produção industrial usam a Splashtop para permitir que os funcionários acessem suas estações de trabalho 3D CAD/CAM sem precisar sair de casa.

Obtenha Multi-Monitor 4K/5K Streaming com Planos de Negócios Splashtop

Estas novas funcionalidades de desempenho estão disponíveis com Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support e Splashtop On-Demand Support. Os utilizadores podem tentar gratuitamente ou comprar uma licença para acederem em segurança ao seu computador de trabalho a partir de computadores Windows/Mac e dispositivos móveis iOS ou Android. As organizações têm a opção de utilizar a nuvem ou on-premise deployment.

Sobre Splashtop

Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de negócios, fornecedores de serviços geridos (MSPs), departamentos de TI e helpdesks. Adicionalmente, os serviços de colaboração Splashtop permitem a partilha eficaz de ecrã entre dispositivos. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.