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A woman on her laptop outside of a coffee shop

Comparação de Preços GoToMyPC

Poupe pelo menos 75% ao escolher a Splashtop ao invés

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GoToMyPC Pricing Comparison
GoToMyPC Pricing Comparison


Porque o GoToMyPC Pode Estar a Custar-te Demasiado

GoToMyPC é uma das plataformas de desktop remoto mais caras disponíveis atualmente. Para ser capaz de acessar remotamente apenas 1 computador, você terá que pagar US$ 420/ ano com GoToMyPC! Os usuários também foram surpreendidos pelos aumentos de preços do GoToMyPC.

Não se contente com o alto custo de uma GoToMyPC subscrição. Em vez disso, podes ter uma ferramenta de desktop remoto melhor por uma fração do custo de GoToMyPC ao escolher a Splashtop ao invés!

  • Vais poupar 75% no custo da tua licença quando escolhes a Splashtop em vez de GoToMyPC.

  • A Splashtop dá-te mais recursos, incluindo conversa, Início Remoto em Lan e muito mais!

  • A Splashtop oferece conexões remotas de alto desempenho que te fazem sentir como se estivesses em frente do teu computador remoto.

  • Terás tranquilidade sabendo que a Splashtop vem equipada com uma infraestrutura de segurança líder do setor e todos os principais recursos de segurança.


Preços do Splashtop vs. GoToMyPC: Qual Deles Oferece Melhor Valor?

Poupe 75% escolhendo a Splashtop em comparação com o Preço do GoToMyPC


Splashtop Remote Access Pro

GotomyPC

Começando em

R$ 32,50/mês

US$ 37,50/mês

O GoToMyPC começa em US$ 37,50/mês e dá-te acesso a apenas um computador. Por outro lado, o Splashtop Remote Access Pro começa em R$ 32,50/mês e dá-te acesso a até 10 computadores.

Sem mencionar, também terás esses recursos com a Splashtop que não estão nos Planos GoToMyPC Pessoal e Pro:

  • Reinicialização remota

  • Início remoto por LAN

  • Chat

  • Gerenciamento de Dispositivos

  • Gerenciamento de usuários

  • Gravação de sessão

  • Vários utilizadores (até 3) num computador

  • Suporte a vários monitores (para Mac)

Tens muito mais com a Splashtop enquanto poupa no custo da tua licença. Por essa razão, a Splashtop é a melhor alternativa ao GoToMyPC.

As análises do TrustRadius Revelam Porque a Splashtop é melhor do que o GoToMyPC


Chega dos Preços Altos do GoToMyPC - Experimente a Splashtop Agora

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O Que Dizem os Antigos Clientes GoToMyPC

A Splashtop é um sistema muito fácil de usar. Eu era um cliente anterior do GoToMyPCe estava nervoso com a transição e facilidade de uso. Que boa decisão foi fazer essa mudança! Extremamente feliz com tudo, até agora. O preço é fenomenal.

Lisa M Rizzo

O Que Dizem os Antigos Clientes GoToMyPC

A Splashtop é muito fácil de usar. Já usei GoToMyPC e LogMeIn antes e a Splashtop é o melhor produto para mim. Além disso, o preço é muito melhor que a concorrência.

Octavio Abea - Compatec