Porque o GoToMyPC Pode Estar a Custar-te Demasiado
GoToMyPC é uma das plataformas de desktop remoto mais caras disponíveis atualmente. Para ser capaz de acessar remotamente apenas 1 computador, você terá que pagar US$ 420/ ano com GoToMyPC! Os usuários também foram surpreendidos pelos aumentos de preços do GoToMyPC.
Não se contente com o alto custo de uma GoToMyPC subscrição. Em vez disso, podes ter uma ferramenta de desktop remoto melhor por uma fração do custo de GoToMyPC ao escolher a Splashtop ao invés!
Vais poupar 75% no custo da tua licença quando escolhes a Splashtop em vez de GoToMyPC.
A Splashtop dá-te mais recursos, incluindo conversa, Início Remoto em Lan e muito mais!
A Splashtop oferece conexões remotas de alto desempenho que te fazem sentir como se estivesses em frente do teu computador remoto.
Terás tranquilidade sabendo que a Splashtop vem equipada com uma infraestrutura de segurança líder do setor e todos os principais recursos de segurança.
Preços do Splashtop vs. GoToMyPC: Qual Deles Oferece Melhor Valor?
Poupe 75% escolhendo a Splashtop em comparação com o Preço do GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GotomyPC
Começando em
R$ 32,50/mês
US$ 37,50/mês
O GoToMyPC começa em US$ 37,50/mês e dá-te acesso a apenas um computador. Por outro lado, o Splashtop Remote Access Pro começa em R$ 32,50/mês e dá-te acesso a até 10 computadores.
Sem mencionar, também terás esses recursos com a Splashtop que não estão nos Planos GoToMyPC Pessoal e Pro:
Reinicialização remota
Início remoto por LAN
Chat
Gerenciamento de Dispositivos
Gerenciamento de usuários
Gravação de sessão
Vários utilizadores (até 3) num computador
Suporte a vários monitores (para Mac)
Tens muito mais com a Splashtop enquanto poupa no custo da tua licença. Por essa razão, a Splashtop é a melhor alternativa ao GoToMyPC.
As análises do TrustRadius Revelam Porque a Splashtop é melhor do que o GoToMyPC
Chega dos Preços Altos do GoToMyPC - Experimente a Splashtop Agora
O Que Dizem os Antigos Clientes GoToMyPC
A Splashtop é um sistema muito fácil de usar. Eu era um cliente anterior do GoToMyPCe estava nervoso com a transição e facilidade de uso. Que boa decisão foi fazer essa mudança! Extremamente feliz com tudo, até agora. O preço é fenomenal.
Lisa M Rizzo
O Que Dizem os Antigos Clientes GoToMyPC
A Splashtop é muito fácil de usar. Já usei GoToMyPC e LogMeIn antes e a Splashtop é o melhor produto para mim. Além disso, o preço é muito melhor que a concorrência.
Octavio Abea - Compatec