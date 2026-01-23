Desde a criação da World Wide Web nos anos 80, as pessoas têm partilhado novas informações com outras pessoas através da Internet. Nem toda essa informação ou dados são criados com boas intenções — algumas delas podem danificar os teus dispositivos e afetar a segurança das informações localizadas no teu computador.
Muitos internautas usam uma ferramenta comum conhecida como VPN para acessar informações, como redes e aplicativos, remotamente.
O que é uma VPN?
Uma rede privada virtual (VPN) é uma ferramenta que permite aos usuários da Internet criptografar e redirecionar seu tráfego antes de se conectarem a outro site, rede ou serviço. Isso pode ajudar a contornar certas restrições geográficas, proteger a atividade wi-fi pública de visualizar o teu histórico e ocultar o teu endereço IP.
As VPNs também são utilizadas como forma de aceder a uma rede específica enquanto viaja. Muitas empresas usam uma VPN para permitir o trabalho remoto, para que os funcionários ainda possam trabalhar em uma rede segura enquanto viajam em trânsito.
Os riscos de segurança de uma VPN
Embora as VPNs sejam úteis e ajudem a criar mais flexibilidade para os trabalhadores trabalharem de qualquer lugar, não são a solução mais segura. Aqui estão algumas vulnerabilidades que as VPNs têm quando utilizadas para aceder a funcionar remotamente.
As VPNs não podem impor políticas de autenticação
Uma das principais desvantagens de uma VPN é a rapidez com que alguém pode obter acesso se conseguir receber as credenciais da VPN de um usuário. Se um indivíduo quiser acessar toda a rede da sua empresa, tudo o que um criminoso precisará fazer para obter acesso é receber as credenciais da VPN de um funcionário.
Os cibercriminosos têm cada vez mais como alvo equipas que utilizam VPNs. Os cibercriminosos usam bugs de VPN para se infiltrar em uma rede ou visam membros da equipe para obter suas credenciais de VPN por meio de tentativas de phishing.
As VPNs ligam-se a partir de qualquer dispositivo — Mesmo que esse dispositivo esteja corrompido
Se estás a tentar ligar-te a uma rede específica, podes ligar-te a partir de qualquer dispositivo — o que significa que podes ligar-te a partir de um dispositivo potencialmente vulnerável. Ao conectar-se a outra rede por meio de uma VPN, seus dados são transferidos entre os dois dispositivos, o que significa que vazamentos de dados e possíveis vírus ainda podem passar, mesmo por meio de uma VPN.
As VPNs são Sistemas Tudo ou Nada
Não há “algum acesso” disponível com VPNs — ou tens acesso a uma rede ou não. Isto torna o aprovisionamento de acesso para algumas pessoas em detrimento de outras um desafio. Digamos, por exemplo, que gostarias que um empregado terceirizado trabalhasse na tua rede, mas apenas em uma parte dela. Fornecer acesso a um terceiro por meio de uma VPN significaria conceder a esse indivíduo acesso a toda a sua rede.
A manutenção da VPN pode ser desafiadora
Nem todas as ferramentas VPN fornecem recursos administrativos para uma equipe de TI ajudar a gerenciar o software em centenas de dispositivos. Se sua equipe decidir usar uma VPN para acessar sua rede, eles terão que atualizar manualmente cada dispositivo individualmente, o que pode ser complicado e difícil.
Isso também introduz uma camada adicional de risco ao processo – se a instalação da VPN der errado em apenas um dispositivo, isso poderá causar uma vulnerabilidade adicional à rede da sua empresa.
Como combater os riscos de segurança da VPN
Se a tua equipa usa VPNs, aqui estão algumas estratégias que podes adotar para proteger contra as vulnerabilidades de segurança das VPNs.
Adote uma estrutura de segurança Zero-Trust
Uma estrutura de segurança de confiança zero é uma metodologia de segurança que pressupõe que cada utilizador é uma ameaça. Os indivíduos são obrigados a passar por vários níveis de verificação para aceder a uma área específica de dados.
Isso pode ser usado em combinação com VPNs para fortalecer a infraestrutura geral da tua segurança, mas isso não minimiza os problemas existentes que as VPNs já têm. Em vez disso, adiciona uma camada de segurança à VPN, mas se o indivíduo passar pela VPN, os problemas persistirão.
Coloque recursos de segurança adicionais em uma VPN
Podes adicionar camadas adicionais de segurança sobre vulnerabilidades de VPNs, tais como a adoção de software antivírus, autenticação multifator e suporte de autenticação de dispositivo. No entanto, isto adiciona trabalho adicional aos teus líderes de TI e requer manutenção contínua e pode ser caro para cada ferramenta. Gerir estas múltiplas ferramentas e mantê-las a trabalhar juntas pode ser difícil e demorado para as equipas de TI.
Encontrar ferramentas que cobrem todas as vulnerabilidades das VPNs requer muito trabalho e experiência, por isso esta solução não é necessariamente escalável para equipas mais pequenas.
Por que essas estratégias ainda não conseguem cobrir vulnerabilidades de VPN
Implementar uma política de confiança zero e adicionar software antivírus é útil, mas não resolve o problema inerente — são soluções que cobrem as vulnerabilidades das VPNs. Pense nestas soluções como curativos numa ferida. São soluções que podem ajudar a evitar que coisas ruins entrem numa ferida, mas ajudaria se a ferida fosse totalmente curada.
Em vez de encontrar ferramentas adicionais para combater as vulnerabilidades de uma VPN, procure soluções que simplesmente não apresentam esses problemas. Se estás a procurar maneiras de os teus funcionários ainda acederem à tua rede remotamente, considere procurar software de acesso remoto.
Use software de acesso remoto em vez de VPN
Ignore completamente o uso de VPNs e use software de acesso remoto para trabalho remoto. O software de acesso remoto funciona um pouco diferente de uma VPN — em vez de ligar diretamente a um servidor, um computador local é usado como controlador para um computador remoto. Isto torna o software de acesso remoto e os RDP fortes alternativas às VPNs. O software de acesso remoto garante que todos os dados e informações permaneçam dentro da tua rede e nesse dispositivo remoto.
Os funcionários que trabalham remotamente poderão controlar as suas estações de trabalho de escritório remotamente como se estivessem sentados em frente ao computador. Terão acesso a todos os ficheiros e aplicações nesse computador remoto, garantindo que possam funcionar eficazmente enquanto estão em movimento e eliminando as vulnerabilidades de segurança das VPNs.
O software de acesso remoto também fornece à tua equipa de TI mais controlo e gestão sobre uma frota de dispositivos. Podem controlar quais os utilizadores e dispositivos que têm acesso a quais computadores da empresa. Também podem usar o software de acesso remoto para ajudar os trabalhadores a resolver problemas no dispositivo de um utilizador em apenas alguns cliques.
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