Por que os usuários do TrustRadius confiam nos recursos de segurança da Splashtop

Na era digital de hoje, a importância da segurança robusta do acesso remoto não pode ser subestimada. Na Splashtop, nosso compromisso sempre foi oferecer uma plataforma segura e integrada. A afirmação dessa dedicação é evidente nas inúmeras críticas positivas sobre a TruStradius. Estas avaliações destacam frequentemente os nossos recursos de segurança avançados e a tranquilidade que trazem.

Um dos revisores enfatizou a credibilidade da Splashtop ao observar: “A Splashtop tem a confiança dos principais players na área de segurança”. Esta confiança não foi ganha de um dia para o outro; é um testemunho dos nossos anos de esforços dedicados para fortalecer as nossas medidas de segurança. Outro utilizador reconheceu o design abrangente da plataforma, afirmando: “Só experimentei um acesso remoto seguro. Foi uma bênção para o meu negócio. "

Esse feedback não só reflete a fiabilidade da nossa infraestrutura como destaca a facilidade com que as organizações podem se integrar e beneficiar das nossas soluções.

Neste artigo, exploramos essas recomendações, destacando os principais elementos de segurança que diferenciam a Splashtop no setor. Junte-se a nós enquanto decodificamos por que a segurança da Splashtop é tão confiável.

Uma Alternativa mais Segura às VPNs

Há muito que as VPNs são a solução ideal para o acesso remoto. No entanto, à medida que a necessidade de recursos de segurança mais robustos e especializados aumentou, muitos utilizadores estão a explorar alternativas. A Splashtop surgiu como a escolha preferida para quem prioriza a segurança. Um usuário destacou: É mais seguro do que usar VPN e permite que os funcionários utilizem seus próprios dispositivos para acessar a rede.”

Outro revisor mencionou: “Estou substituindo a VPN pelo acesso remoto da Splashtop. Isso permite que meus clientes aproveitem qualquer um de seus dispositivos pessoais preferidos enquanto aumentam sua postura de segurança”. Esse sentimento mostra uma transição das configurações VPN tradicionais para soluções mais modernas como a Splashtop.

Um terceiro feedback repete: "Temos uma política estrita de proibição de VPN e testamos outros produtos de acesso remoto. A Splashtop [Enterprise] passa em todos os testes de segurança e sempre verificou a pessoa adequada. Monitoramos o tráfego de rede e a criptografia é robusta."

Concluindo, a Splashtop oferece uma alternativa superior e segura às VPNs tradicionais, conforme refletido nos depoimentos de usuários. A sua infraestrutura atende às demandas modernas de segurança, fazendo dela a escolha ideal para as organizações que priorizam o acesso remoto seguro.

Autenticação de dois fatores (2FA)

A Autenticação de Dois Fatores (2FA) fornece uma camada adicional de segurança ao exigir que os usuários confirmem a sua identidade usando duas formas distintas de verificação. A Splashtop reconhece a importância desse recurso e o incorporou diligentemente em seu serviço, recebendo elogios dos usuários.

Um usuário destacou especificamente a importância do 2FA, observando : “Sempre me preocupei com a segurança das ferramentas de acesso remoto, mas com a autenticação de dois fatores da Splashtop, me sinto muito mais à vontade”. Outro utilizador ecoou um sentimento semelhante, afirmando, "A autenticação de dois fatores dá-me a confiança para permitir que a minha equipa acesse os nossos sistemas remotamente sem se preocupar constantemente com potenciais violações. "

Um terceiro analista salientou: “A adição da autenticação baseada em vários fatores é um bom recurso. O facto de ter dois log-in para ter acesso a um PC é ótimo. ” Por último, mas não menos importante, este usuário sente que a autenticação de dois fatores da Splashtop é superior à da Microsoft: “O 2FA é pelo menos tão bom quanto o da Microsoft, se não melhor.”

Através da integração do 2FA, a Splashtop continua a priorizar a segurança de seus usuários, garantindo que mesmo que as credenciais de login primárias caiam em mãos erradas, uma linha secundária de defesa permaneça robustamente instalada.

Facilidade de uso sem comprometer a segurança

Na era digital de hoje, estabelecer um equilíbrio entre usabilidade e segurança é crucial. Muitas plataformas priorizam uma à custa da outra, levando a interfaces complicadas ou sistemas vulneráveis. Splashtop, no entanto, se destaca por oferecer uma combinação perfeita de ambos.

Os usuários têm elogiado consistentemente o design intuitivo da Splashtop que não economiza na segurança. Um utilizador captou perfeitamente esse sentimento, afirmando, "Baixo custo, simplicidade para a instalação do utilizador final e uma UI clara e fácil são as características que se destacam para mim. "

Outro usuário destacou: “ "Usamos o Splashtop para acesso remoto aos usuários. É uma maneira fácil, segura e barata de fornecer acesso aos funcionários de fora do escritório." Esse O feedback é uma prova do compromisso da Splashtop em fornecer um produto que não seja apenas fácil de navegar para os usuários finais, mas também fortalecido com medidas de segurança robustas.

Ao alcançar esse equilíbrio, a Splashtop garante que seus usuários possam acessar seus sistemas remotamente com segurança, sem as complexidades assustadoras frequentemente associadas a plataformas seguras.

Experimente a Splashtop gratuitamente

O compromisso da Splashtop com recursos de segurança robustos não passa despercebido. Em vários usuários e setores, o consenso é claro: a Splashtop cumpre sua promessa de fornecer uma solução de acesso remoto segura. "Forte segurança, especialmente com autenticação de dois fatores habilitada para todos os usuários. Sem problemas com hacks e usuários fáceis de administrar." um utilizador comenta, destacando a integração perfeita de medidas de segurança robustas sem comprometer a experiência do utilizador.

Outro usuário enfatiza sua confiança inabalável no software, afirmando: “Tenho total confiança na Splashtop. Sinto que você tem muito orgulho e toma medidas para fornecer aos seus clientes o suporte, a segurança e os serviços que precisamos”. Estes testemunhos, juntamente com inúmeros outros, são um testemunho do foco inabalável do software em garantir que os dados dos utilizadores sejam protegidos e as ligações permaneçam seguras.

No cenário digital atual, onde as ameaças à segurança são onipresentes, é reconfortante para muitos que a Splashtop continue a priorizar e fornecer medidas de segurança de alto nível. As avaliações no TrustRadius falam por si: os usuários não confiam apenas na Splashtop por sua funcionalidade, mas também pela tranquilidade que ela oferece.

Para aqueles curiosos para se aprofundar, milhares de avaliações excepcionais sobre a Splashtop estão disponíveis no TrustRadius para sua leitura. Experimente em primeira mão o que muitos já vieram elogiar. Saiba mais sobre os recursos de segurança da Splashtop e comece seu teste gratuito hoje mesmo!