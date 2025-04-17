Vídeo: Como compartilhar a tela de um dispositivo iOS 11 usando o Splashtop SOS

O Splashtop SOS permite a visualização remota de telas de dispositivos iOS 11 (iPhone e iPad) para fornecer suporte remoto.
Este vídeo mostra as instruções de configuração inicial no dispositivo iOS (adicionando o botão Gravação de Ecrã ao Centro de Controlo) e depois os passos para um utilizador partilhar ecrãs iOS com um técnico que está a usar Splashtop SOS.
How to Share your iOS 11 Screen with Splashtop SOS
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Saiba mais sobre como acessar telas do iPhone e iPad iOS remotamente usando o SOS
O Splashtop SOS é um suporte remoto simplificado — Conecte-se aos dispositivos dos seus usuários usando um código de sessão simples.