Razões para atualizar do Splashtop Business Access para Enterprise

Longe vão os dias em que trabalhar remotamente era apenas um privilégio ocasional. Tornou-se uma necessidade estratégica, permitindo que as empresas se transformem numa bolsa de talentos global, ofereçam acordos de trabalho flexíveis e garantam a continuidade do negócio em situações imprevisíveis.

Ter uma solução de acesso remoto segura, fiável e eficiente tornou-se crítico. O Splashtop Business Access tem sido uma escolha confiável para muitos, proporcionando às equipes e indivíduos a facilidade de acessar computadores de trabalho de qualquer lugar.

No entanto, à medida que as organizações crescem e os seus requisitos técnicos se tornam mais complicados, há necessidade de uma solução mais abrangente. O Splashtop Enterprise oferece um passo além do acesso remoto tradicional, adaptado para atender às demandas exclusivas de organizações maiores (incluindo suporte remoto de TI).

Nesta parte, veremos por que a atualização do Splashtop Business Access para o Splashtop Enterprise não é apenas uma decisão sábia, mas um movimento fundamental para as organizações que olham para o futuro com ambição e preparação. Se você é um tomador de decisões contemplando a mudança ou um gerente de TI ansioso para entender as nuances, continue lendo para descobrir os benefícios transformadores do Splashtop Enterprise.

Uma breve recapitulação do Splashtop Business Access

Antes de mergulhar nos benefícios que o Splashtop Enterprise oferece, é essencial primeiro entender a base sobre a qual ele foi construído: Splashtop Business Access. Esta solução tem sido o objectivo para inúmeros profissionais e equipas, agilizando o conceito de trabalho remoto muito antes de se tornar num modo de trabalho convencional.

O Splashtop Business Access garante que indivíduos e equipes possam se conectar facilmente a seus computadores de trabalho a partir de praticamente qualquer dispositivo, seja um smartphone, tablet ou computador pessoal. Esta conexão perfeita significa que o trabalho não tem de parar, mesmo quando estás a quilómetros da configuração do teu escritório.

Indo além do acesso remoto, o Splashtop Business Access equipa os usuários com uma variedade de recursos na sessão. Desde transferência de arquivos entre dispositivos, impressão remota e a conveniência de visualização de vários monitores até recursos avançados como reinicialização à distância, esta solução sempre consagrou tornar o trabalho remoto o mais eficiente possível.

Além disso, o Splashtop Business Access manteve o compromisso de garantir o mais alto nível de segurança para que os usuários possam confiar que seus dados e trabalho permanecerão protegidos.

Com uma oferta tão robusta, poder-se-ia perguntar, " Porquê a necessidade de um upgrade? " Embora o Splashtop Business Access atenda perfeitamente a muitos usuários, a natureza dinâmica das empresas em crescimento e suas necessidades em expansão significam que sempre há espaço para mais. É aí que o Splashtop Enterprise entra em ação, oferecendo tudo o que o Business Access oferece e muito, muito mais. Vamos mergulhar mais fundo.

Splashtop Enterprise: um passo além

O Splashtop Enterprise é uma solução abrangente de acesso remoto e suporte projetada para organizações que buscam mais do que apenas o básico. Para além de facilitar o acesso remoto suave, apresenta uma série de recursos adaptados para satisfazer as exigências únicas de equipas diversas.

Com o Splashtop Enterprise, as empresas podem ampliar seus recursos de suporte de TI e gerenciamento de terminais, beneficiando-se do desempenho de nível superior do Enterprise, segurança robusta e operações simplificadas de service desk. A plataforma garante uma configuração sem complicações, tornando-a adaptável e escalável para atender às necessidades tanto das pequenas empresas como das empresas espalhantes.

Mas o Splashtop Enterprise oferece mais do que eficiência - ele remodela todo o trabalho remoto e o cenário de suporte. Para organizações que buscam uma solução remota robusta que beneficie igualmente usuários comuns e profissionais de TI, o Splashtop Enterprise surge como a escolha ideal.

Comparação Aprofundada: Business Access vs. Enterprise

Vamos mergulhar profundamente na análise comparativa:

1. Acesso Remoto Autônoma

O Splashtop Business Access e o Splashtop Enterprise oferecem acesso remoto sem supervisão a computadores Windows, Mac e Linux. Com o Enterprise, as equipas de TI também podem aceder remotamente a tablets e dispositivos móveis para prestar suporte remoto.

No entanto, o que diferencia verdadeiramente a versão Enterprise é a sua escalabilidade. À medida que as organizações crescem, a necessidade de maiores pontos de acesso remoto torna-se evidente. O Splashtop Enterprise escala com eficiência para atender a essas demandas, garantindo que nenhum funcionário fique sem as ferramentas necessárias, independentemente do tamanho da organização.

2. Funcionalidades na Sessão

Ambas as versões fornecem aos utilizadores ferramentas numa sessão, como transferência de ficheiros, visualização de múltiplos monitores e impressão remota. No entanto, o Splashtop Enterprise também vem com os recursos de alto desempenho encontrados no pacote Splashtop Business Access Performance, incluindo modo de cor 4:4:4, áudio de alta fidelidade, redirecionamento de dispositivo USB, suporte a caneta remota e muito mais.

3. Suporte & remoto de gestão TI centralizado

A beleza do Splashtop Enterprise está em seu console centralizado. As equipas de TI admiram-se com o poder e a conveniência de gerir utilizadores, permissões de acesso, computadores e dispositivos a partir de um único hub. Isso não só simplifica os processos administrativos como também reduz significativamente a margem de erro, promovendo um ambiente de trabalho remoto mais seguro e eficiente.

Além disso, o Splashtop Enterprise permite que as equipes de TI monitorem e gerenciem remotamente seus endpoints gerenciados. Além disso, a TI pode fornecer suporte remoto assistido a qualquer dispositivo, a pedido, garantindo que os utilizadores na organização possam resolver os seus problemas rapidamente.

4. Segurança Avançada e Gestão de Utilizadores

A segurança continua a ser uma preocupação primordial na era digital de hoje. O Splashtop Enterprise aborda essas preocupações de frente com seu conjunto de recursos avançados de segurança. A integração do Single Sign-On (SSO) aumenta a comodidade do utilizador sem comprometer a segurança. A capacidade de atribuir acesso com base em grupo e ajustar permissões a um nível granular proporciona às equipas de TI um controlo inigualável, garantindo a integridade dos dados e minimizando potenciais violações de segurança.

5. Licenciamento flexível

É aqui que entra em jogo o verdadeiro poder e a escalabilidade. O Splashtop Enterprise oferece um sistema de licenciamento flexível adaptado a várias necessidades organizacionais. Para trabalho remoto, emprega uma estrutura de licenciamento por utilizador. Isso garante um acesso robusto, de alto desempenho e entre plataformas para equipas distribuídas. Por outro lado, o licenciamento de um técnico foi concebido para suporte remoto avançado e gestão de endpoints e é licenciado por técnico simultâneo.

Confira nossa comparação de recursos Business Access x Enterprise.

Concluindo, enquanto o Splashtop Business Access oferece um conjunto robusto de ferramentas de acesso remoto, o Splashtop Enterprise surge como uma solução abrangente para organizações maiores. A sua escalabilidade, funcionalidades melhoradas e ênfase na segurança fazem dela a escolha clara para as empresas que pretendem elevar a sua infraestrutura de trabalho remoto para o próximo nível.

Atualize para Splashtop Enterprise hoje

À medida que o mundo do trabalho continua a evoluir, a procura de soluções de acesso remoto robustas e escaláveis também. O Splashtop Business Access provou ser uma ferramenta formidável, oferecendo uma variedade de recursos adaptados às necessidades de grandes e pequenas empresas.

No entanto, para as organizações que desejam estar na vanguarda da tecnologia de trabalho remoto, a atualização para o Splashtop Enterprise oferece um conjunto incomparável de recursos projetados para simplificar as operações, aumentar a segurança e melhorar a experiência geral do usuário.

Investir no futuro do teu negócio significa adotar soluções que crescem contigo, se adaptam às tuas necessidades em mudança e oferecem a flexibilidade para navegar nas águas imprevisíveis da era digital. O Splashtop Enterprise é mais do que apenas uma ferramenta de acesso remoto; é uma solução abrangente criada tendo em mente a empresa moderna.

Mas não tome apenas a nossa palavra por isso. Experimente você mesmo o poder e a versatilidade do Splashtop Enterprise. Comece a tua versão de teste gratuita hoje e descubra um mundo de conectividade perfeita, gestão melhorada e segurança inigualável. O futuro da tua organização no trabalho remoto começa aqui.

