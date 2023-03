Soluções de Acesso Remoto para Activar o Trabalho Remoto - Splashtop Enterprise vs. Splashtop Business Access Pro

Organizações de vários setores diferentes captaram a tendência do trabalho remoto e desfrutaram de mais produtividade, permitindo que seus funcionários acessem computadores de trabalho, aplicativos desktop e dados confidenciais com segurança, a qualquer momento e de qualquer lugar.

A Splashtop e o seu produto Splashtop Business Access Pro, tem sido a solução de acesso remoto mais escolhida por muitas dessas organizações em todo o mundo para possibilitar o trabalho em casa. Indivíduos e equipes podem acessar computadores de trabalho usando qualquer computador ou dispositivo móvel BYOD para acessar e usar qualquer computador do mesmo modo que o fariam presencialmente. Os usuários também possuem recursos na sessão, como transferência de arquivos, visualização em vários monitores, impressão remota, reinicialização remota e muito mais, o que aumenta ainda mais a eficiência do seu trabalho.

Com o recém-lançado Splashtop Enterprise, a Splashtop leva os recursos de acesso remoto para o outro nível. É uma solução de acesso remoto de última geração para equipes e organizações com recursos adicionais para profissionais criativos, como microfone remoto e passagem de dispositivos USB, e para TI, como permissões granulares e acesso baseado em grupo. Ele oferece a flexibilidade e o controle que as equipes de TI precisam para gerenciar o acesso remoto da sua organização. Não só isso, a equipe de TI também pode fornecer suporte remoto para computadores e dispositivos móveis. Você pode escolher o número de licenças de acesso remoto do usuário final e as licenças de suporte remoto de técnico que sua equipe ou organização precisa.

Vamos explorar as diferenças entre o Splashtop Enterprise e o Splashtop Business Access Pro:

