Sobrevivendo ao leão em 2020

Você está pronto para enfrentar o leão em 2020?

Nós adoraríamos dizer que esta época do ano é maravilhosa, mas estaríamos mentindo.

Para milhares de contadores, pelo menos cerca de 664.532 deles, a temporada fiscal é um período de 3 meses e meio durante a qual eles passam muito mais tempo trabalhando do que com a sua própria família. Para a maioria dos contadores, as horas podem chegar a até 65 horas faturáveis por semana.

Um contabilista disse:

"Trabalho 75-80 horas por semana durante a época fiscal... 14 dias por semana..."

Yikes.

Por isso, não é de admirar que as empresas de contabilidade estejam a debater-se com a retenção, com volume de negócios até 20 por cento, que nos EUA pode ultrapassar os 600 BILHÕES de dólares! Para os contabilistas independentes, o burnout normalmente resulta em falhas de negócio. É provavelmente por isso que até 20% dos profissionais de contabilidade independentes falham.

Quer saber a boa nova? >>> NÃO PRECISA SER ASSIM.

Com o gerenciamento de tempo adequado, a temporada de impostos também pode ser uma "ótima" época do ano. Ok, talvez ótima seja uma palavra muito forte, mas definitivamente ela pode ser mais agradável. Vamos descobrir como.

Ao longo da última década, o avanço da tecnologia permitiu o desenvolvimento de softwares incríveis, o que permite aos profissionais da contabilidade economizar muito tempo e, como resultado, reduzir o número de horas de trabalho!

Como nós sabemos disso?

>>Na Splashtop, oferecemos algumas das melhores soluções de acesso remoto para profissionais de contabilidade. Existe um bom motivo para termos mais de 20.000.000 de usuários.

O Splashtop Business Access permite que profissionais de contabilidade compartilhem e imprimam arquivos de forma segura e remota.

Você pode argumentar que usar o velho truque do e-mail para compartilhar arquivos já dá conta do recado, mas nós não aconselhamos usar esse método, simplesmente porque ele não é seguro.

Além de compartilhar e imprimir arquivos remotamente, o Splashtop Business Access permite que os profissionais de contabilidade acessem os seus computadores de escritório usando qualquer dispositivo e em qualquer lugar. Isso significa que você pode trabalhar em um ambiente livre de estresse (dica: a sua casa), reduzir horas desperdiçadas viajando até os clientes, trabalhar fora do horário normal e ainda manter a sua produtividade quando estiver em movimento.

Por que os contadores adoram a Splashtop?

Facilidade de uso — Uma criança de 10 anos consegue usar nossas soluções tranquilamente

Fácil implantação em todos os dispositivos — Sim, até mesmo o seu celular!

Transferência segura de ficheiros graças à encriptação de segurança a nível governamental - Isto significa que tu e os dados do teu cliente estão sempre seguros

Preços acessíveis - Os planos começam apenas €4.58 num mês!

Junta-te aos nossos 20+ Milhões de Utilizadores, e começa a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil :)

Experimente o Splashtop Business Access GRATUITAMENTE

Pronto para comprar? Saiba mais sobre nossos planos de assinatura. Soluções disponíveis a partir de €4.58 por mês.