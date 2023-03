Procurando aumentar a sua experiência de suporte remoto? Continue a ler para saber mais sobre os benefícios do Splashtop Enterprise e as novas funcionalidades que pode esperar ver em 2022.

À medida que avançamos para 2022 com outra variante do Covid-19 a pairar sobre nós, estamos a ver cada vez mais atrasos no trabalho no escritório, conferências presenciais e datas de início de aulas. De facto, empresas notáveis, incluindo Twitter, PwC, e Salesforce, tomaram a decisão de se afastarem completamente. Ter uma solução segura e fiável de suporte e acesso remoto é simplesmente uma necessidade no mundo actual, especialmente quando os benefícios de um local de trabalho remoto ou híbrido estão a tornar-se mais óbvios.

Na Splashtop, queremos ajudá-lo a aproveitar as tendências de hoje e a planejar o futuro. Embora isto inclua, obviamente, o fornecimento de software de suporte e acesso remoto confiável e seguro, também estamos escrevendo blogs de tópicos que alojam webinars atempados e atualizando as ofertas de produtos.

Aumente o Nível da Sua Experiência de Suporte remoto com o Splashtop Enterprise

No dia 9 de dezembro de 2021, a Splashtop organizou um almoço virtual com o título, Aumente a Sua Experiência de Suporte Remoto com o Splashtop Enterprise. Durante o seminário virtual, os especialistas em produtos Splashtop definiram os principais benefícios do Splashtop Enterprise para 572 profissionais de TI (desde administradores de TI a Diretores, CEOs e CTOs).

Durante a conversa, Nityasha Wadalkar, Diretora de Marketing de Produto da Splashtop, compartilhou os quatro principais benefícios do Splashtop Enterprise que ajudam as equipes de TI a superar os desafios atuais:

Integração com Autenticação Única para gerir de forma segura as contas e centralizar a autenticação.

Capacidades do Service Desk incluindo Fila de Suporte e gestão técnica que permitem às equipas de suporte informático aumentar a eficiência dos técnicos e fornecer taxas de resposta e resolução mais rápidas.

Gestão remota de endpoints e monitorização capacidades.

A capacidade de licenças de mistura e de jogo para suporte remoto e acesso ao utilizador final.

Se você perdeu, não tem problema. Este blog irá destacar os principais pontos de destaque do evento, incluindo tendências e desafios da indústria, benefícios do Splashtop Enterprise e o que temos planejado para o ano seguinte.

Tendências e Desafios da Indústria

Uma das principais tendências a partir de 2021 é que o trabalho flexível não é apenas uma tendência, está aqui para ficar. De acordo com Gartner, 75% dos trabalhadores remotos/híbridos dizem que as suas expectativas para o trabalho flexível aumentaram. O Gartner também descobriu que trabalhadores remotos irão utilizar até quatro dispositivos por pessoa, abrindo o caminho para brechas de segurança se não forem geridos correctamente. As equipas de TI precisam das ferramentas certas para apoiar tanto o escritório físico como os trabalhadores remotos.

Embora muitas empresas tenham recorrido à VPN e RDP como a sua solução remota, isso criou vulnerabilidades de rede e um aumento dos ataques cibernéticos. Só no início de 2021 houve mais de 377,5 milhões de ataques de força bruta visando a RDP, segundo um relatório da Kaspersky. Os líderes inteligentes estão se afastando de tecnologias mais vulneráveis (VPNs e RDP) em direção a um acesso remoto e um suporte mais seguros de próxima geração.

Para que as equipas flexíveis possam manter a segurança e a produtividade, precisam de um software fiável, bem integrado, fácil de usar, de acesso remoto e de suporte. Um estudo conduzido pela IDG Communications Inc. revelou que 65% das empresas estão a consolidar activamente ferramentas de trabalho remoto para facilidade de administração, facilidade de utilização e escalabilidade.

Benefícios do Splashtop Enterprise

O Splashtop Enterprise é uma solução multifunções de acesso e suporte remoto. É uma solução de classe empresarial que permite aos seus funcionários trabalharem a partir de qualquer lugar e à sua equipe de TI suportar e gerir computadores remotamente.

Algumas das características chave da Splashtop Enterprise incluem:

Acesso com e sem assistência

Acesso remoto do usuário final

Capacidades de suporte do centro de auxílio

Características de gestão e monitorização de endpoints

Integrações com login único e sistemas ITSM

Licenciamento flexível

Vamos quebrar tudo isso ainda mais. Quais são os principais benefícios do Splashtop Enterprise?

Um Ambiente de Trabalho Seguro

Como fizemos a mudança para trabalho remoto/flexível durante a pandemia, muitas empresas não estavam preparadas e sofreram ataques de resgate como resultado.

Muitas dessas empresas recorreram a VPNs e RDP (Remote Desktop Protocol) para realizarem o seu trabalho remotamente. Infelizmente, isso levou os cibercriminosos a explorar a fraca segurança das senhas e vulnerabilidades da VPN, injetando ransomware e roubando dados importantes e informações pessoais. Os ataques VPN e RDP estiveram em máximos históricos em 2021.

À luz destes ataques, a Splashtop tem trabalhado para proporcionar um acesso remoto e suporte ainda mais seguro aos nossos clientes. Como fazemos isto? Com funcionalidades como:

SSO

Autenticação de dois factores (2FA)

Gestão baseada em grupos

Controles de funções de acesso granular (funções limite como transferência de arquivos, copiar e colar, etc.)

Opção de implantar e gerir o Splashtop Antivirus powered by Bitdefender a partir do console web Splashtop

Visite a nossa página de segurança para saber mais sobre o software de acesso remoto seguro da Splashtop.

Acesso remoto de alto desempenho

O Splashtop Enterprise permite à sua equipe acessar computadores de trabalho a partir de qualquer dispositivo sem afetar a produtividade. Qualidade HD, ligações rápidas em tempo real e múltiplas sessões simultâneas. Com funcionalidades e UI que aumentam a produtividade ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência de usuário superior, é uma ferramenta essencial para uma mão-de-obra flexível.

Com o acesso remoto Splashtop, você pode:

Redirecionar um dispositivo USB (leitor de cartões inteligentes, chave de segurança, stylus/dispositivo HID ou impressora) no seu computador local para o computador remoto.

Transmita o input do microfone local para o computador remoto (somente no Windows).

Visualize várias telas remotas de sistemas de vários monitores ao mesmo tempo, incluindo multi-para-um e multi-para-multi. Mesmo multi-monitor para Mac!

Grava sessões de acesso remoto.

Transferir arquivos rapidamente arrastando-os e soltando-os entre computadores. Não precisa nem iniciar uma sessão remota!

As ferramentas que as equipes de TI precisam para dar suporte a um local de trabalho híbrido

A Splashtop é uma ferramenta essencial para muitos departamentos de TI internos, provedores de serviços geridos (MSPs), equipes de helpdesk e service desk em todo o mundo. Sabemos que as necessidades dos nossos clientes estão em constante mudança e melhoram continuamente os nossos produtos com o feedback dos clientes. A fim de proporcionar uma melhor experiência aos usuários finais e técnicos, a Splashtop melhorou significativamente os produtos ao longo do último ano e melhorou fluxos de trabalho de suporte remoto.

Com as novas capacidades de balcão de atendimento da Splashtop, você obtém:

Fila de Suporte

Processo de ligação melhorado e mais rápido

Gestão técnica, colaboração, capacidades de escalonamento

Estas novas funcionalidades apoiam os teus negócios com tempos de resposta e resolução mais rápidos, e um mínimo de perturbação.

Consolidação de Ferramentas - All-In-One Easy for IT Technicians to Manage and Scale

Os líderes de TI pretendem utilizar menos ferramentas integradas no seu ambiente como forma de simplificar os fluxos de trabalho, simplificar as operações e reduzir as dores de cabeça na compra. Conseguimos isso completamente. Na verdade, a consolidação e a simplificação são os principais impulsionadores do sucesso do Splashtop Enterprise.

Com o Enterprise, você vai precisar apenas de uma ferramenta para gerir ambientes físicos e virtuais, tornando-o a ferramenta perfeita para trabalho híbrido. A função de suporte remoto do Enterprise permite que o pessoal de suporte de TI forneça suporte não assistido e assistido a qualquer usuário remoto que necessite de assistência técnica. Além da simplicidade, a funcionalidade de suporte atendido permite ao helpdesk de TI fornecer suporte “ao vivo” em segurança em tempo real a qualquer dispositivo — mesmo que esse dispositivo não seja propriedade da empresa.

O que você pode esperar da Splashtop em 2022?

O webinar almoço foi finalizado com um olhar sobre o que está vindo em 2022. Juntamente com as oportunidades de teste beta do Splashtop Connector e SOS AR, os clientes Splashtop podem esperar:

Pedidos de suporte iniciados pelo usuário através do ícone da área de trabalho

Capacidades técnicas melhoradas - Resolução de problemas de fundo, convite de outro técnico para a sessão, e marcação de uma sessão remota

Melhor gestão de equipas - Restrições de IP, estatísticas de técnicos e help desk, e inquéritos aos utilizadores finais

Aumento das integrações com API e SEIM logging, e plataformas de chat (como Equipas e Slack)

