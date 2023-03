5 maneiras de usar ferramentas de acesso remoto para aumentar a sua empresa em 2020

A Splashtop está pronta para apoiar pequenas e médias empresas e profissionais de negócios com um acesso remoto seguro e confiável durante o ano todo

Vê porque Splashtop Business Access pode ser uma escolha tecnológica estratégica para apoiar o crescimento do teu negócio este ano.

1. Prepara-te quando surgirem situações inesperadas.

Caso os membros da sua equipe inesperadamente não consigam entrar no escritório por causa do clima ou caso precisem cuidar de uma criança doente, a Splashtop facilita o acesso ao seu computador de trabalho a partir do seu computador doméstico ou dispositivo móvel para que eles ainda possam realizar tarefas importantes.

2. Reduz os custos da ferramenta em até 80% quando mudas de outra solução de acesso remoto.

As empresas que mudarem para o Splashtop podem poupar 50% ou mais em comparação com outras ferramentas de acesso remoto como o TeamViewer e até 80% em comparação com o LogMeIn.

3. Adicione membros à medida que a sua equipe cresce

Quando escolhes Splashtop Business Access, podes actualizar a tua conta em qualquer altura através do teu painel de controlo online my.splashtop.com. Adiciona utilizadores em qualquer altura durante a tua subscrição a uma taxa automaticamente proporcional. Quando atinges 4 utilizadores na tua conta, é automaticamente aplicado um desconto de 20%*. Para novas subscrições, existe também um pack de 10 utilizadores com uma poupança de 45%.

4. Economize tempo e despesas em viagem

Profissionais de negócios e empresários adoram a flexibilidade que a Splashtop oferece. Se você é um dentista que precisa acessar o computador do seu escritório para ver raios-X ou um contador que deseja evitar uma viagem até o escritório de um cliente para visualizar o seu QuickBooks, a Splashtop é uma ótima solução. A Splashtop está sendo lançada amplamente no Japão como parte de uma iniciativa nacional para reduzir o congestionamento de tráfego durante os Jogos de Verão de 2020 em Tóquio.

5. Splashtop está aqui para ajudar

Se quiseres ajuda na escolha da melhor solução de acesso remoto para as tuas necessidades ou se tiveres alguma dúvida, a nossa equipa de vendas está aqui para te ajudar. Se precisares de ajuda durante o teu teste ou subscrição, a nossa equipa de Suporte está apenas a um clique ou chamada. E podes ter a certeza de que estás a usar uma solução segura e tecnologia que já foi provada com centenas de milhões de utilizadores de acesso remoto e milhares de classificações de cinco estrelas nos principais sites de revisão e lojas de aplicações.

