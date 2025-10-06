Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Executive utilizing Splashtop Remote Access to manage a medium-sized business

5 maneiras de usar ferramentas de acesso remoto para aumentar a sua empresa em 2020

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

A Splashtop está pronta para apoiar pequenas e médias empresas e profissionais de negócios com um acesso remoto seguro e confiável durante o ano todo

Vê porque é que o Splashtop Remote Access pode ser uma escolha tecnológica estratégica para apoiar o crescimento da tua empresa este ano.

INICIAR

Ver Opções de Subscrição

1. Prepara-te quando surgirem situações inesperadas.

Caso os membros da sua equipe inesperadamente não consigam entrar no escritório por causa do clima ou caso precisem cuidar de uma criança doente, a Splashtop facilita o acesso ao seu computador de trabalho a partir do seu computador doméstico ou dispositivo móvel para que eles ainda possam realizar tarefas importantes.

2. Reduz os custos da ferramenta em até 80% quando mudas de outra solução de acesso remoto.

Empresas que mudam para o Splashtop podem poupar 50% ou mais em comparação com outras ferramentas de acesso remoto como TeamViewer e até 80% em comparação com LogMeIn.

3. Adicione membros à medida que a sua equipe cresce

Quando escolhes o Splashtop Remote Access, podes atualizar a tua conta a qualquer momento através do teu painel online my.splashtop.com. Adicione utilizadores em qualquer altura durante a sua subscrição a uma taxa proporcional automática. Quando atinge 4 utilizadores na sua conta, aplica-se automaticamente um desconto de 20%*. Para novas assinaturas, há também um pacote de 10 usuários com 45% de economia.

4. Economize tempo e despesas em viagem

Profissionais de negócios e empresários adoram a flexibilidade que a Splashtop oferece. Se você é um dentista que precisa acessar o computador do seu escritório para ver raios-X ou um contador que deseja evitar uma viagem até o escritório de um cliente para visualizar o seu QuickBooks, a Splashtop é uma ótima solução. A Splashtop está sendo lançada amplamente no Japão como parte de uma iniciativa nacional para reduzir o congestionamento de tráfego durante os Jogos de Verão de 2020 em Tóquio.

5. Splashtop está aqui para ajudar

Se quiseres ajuda na escolha da melhor solução de acesso remoto para as tuas necessidades ou se tiveres alguma dúvida, a nossa equipa de vendas está aqui para te ajudar. Se precisares de ajuda durante o teu teste ou subscrição, a nossa equipa de Suporte está apenas a um clique ou chamada. E podes ter a certeza de que estás a usar uma solução segura e tecnologia que já foi provada com centenas de milhões de utilizadores de acesso remoto e milhares de classificações de cinco estrelas nos principais sites de revisão e lojas de aplicações.

Comece agora!
Inicie o seu teste gratuito de Splashtop Remote Access
Teste gratuito

Ver Opções de Subscrição

Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Several devices next to each other.
Insights de acesso remoto

O que é um Dispositivo Remoto? Exemplos, Benefícios e Dicas de Segurança

Saiba mais
A woman in an office using remote maintenance software.
Suporte de TI e Help Desk

Dominando o Software de Manutenção Remota em 2026: Um Guia Completo

Saiba mais
An iPad tablet
Insights de acesso remoto

Acede Remotamente a um iPad a partir do Chromebook com a Splashtop

Saiba mais
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Insights de acesso remoto

Melhor Software de Acesso Remoto a PC 2026: Com Base no Seu Caso de Uso

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog