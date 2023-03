Desktop Remoto Unreal Engine - Trabalhe em casa com a Splashtop

Veja como você pode usar o Unreal Engine com o software de acesso remoto Splashtop para trabalhar remotamente. Desfrute de streaming 4K e conexões em tempo real. Experimente gratuitamente!

O Unreal Engine é uma das mais poderosas plataformas para desenvolvedores de games. Vários jogos incrivelmente populares foram desenvolvidos com o Unreal Engine.

Desenvolvedores e designers podem trabalhar em projetos incríveis com o Unreal Engine. Mas o que acontece se você não conseguir acessar sua estação de trabalho (no seu escritório) para usar o Unreal Engine? Afinal, você precisa de um computador poderoso para usar essa plataforma em toda sua totalidade. Como todos aprendemos durante a COVID-19, é muito importante encontrar a melhor maneira de trabalhar em casa ou durante viagens da maneira mais produtiva possível.

Muitas ferramentas de desktop remoto e soluções VPN foram criadas para possibilitar o acesso aos recursos do escritório para trabalhar remotamente. Mas qual a melhor solução para aqueles que querem usar o Unreal Engine através de uma conexão remota?

É a Splashtop.

Por que usar a Splashtop para acessar o Unreal Engine remotamente?

Com a Splashtop você obterá uma solução de desktop remoto de alto desempenho e altamente segura pelo melhor valor. Você poderá controlar seu computador remotamente usando qualquer outro dispositivo e de qualquer lugar do mundo. Alguns dos principais benefícios da Splashtop para acessar o Unreal Engine remotamente incluem:

Suporte multiplataforma

Você irá desfrutar de conexões de desktop remoto rápidas ao acessar seus computadores Windows e Mac a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Isso significa que você pode trabalhar remotamente usando qualquer um dos seus dispositivos pessoais e ainda ser capaz de acessar o Unreal Engine.

Conexões remotas de alta performance

Não há nada que atrapalhe mais a sua produtividade do que uma conexão remota com latência baixa. Felizmente, você pode acessar sua poderosa estação de trabalho remotamente e será como se você estivesse sentado bem na frente dela, graças às conexões remotas de alto desempenho da Splashtop. Você irá desfrutar de streaming 4K a 40 frames por segundo e streaming iMac Pro Retina 5K, tudo com baixa latência.

Você também pode ajustar as configurações da Splashtop para garantir o desempenho ideal.

Características principais para trabalhar a partir de casa

A Splashtop é mais do que apenas uma ferramenta de acesso remoto. Você poderá trabalhar de forma muito mais produtiva com os nossos recursos, incluindo suporte a vários monitores, transferência de arquivos arrasta e solta, Wake-on-LAN remoto, gravação de sessão e muito mais.

Segurança de Liderança na Indústria

Você terá paz de espírito sabendo que seus computadores e seus dados estão seguros. A segura infraestrutura da Splashtop garante que suas conexões remotas estejam sempre seguras. Você também terá os principais recursos de segurança, incluindo autenticação de dois fatores, verificação de dispositivos e muito mais. Alguns pacotes Splashtop também incluem autenticação única (SSO) para autenticação centralizada.

Soluções mais rápidas e seguras do que as VPNs

Se você está pensando em usar uma VPN, não se emocione. As VPNs são conhecidas por sua lentidão, especialmente ao acessar aplicativos com uso intensivo de recursos. Além disso, as VPNs não são seguras e podem deixar você vulnerável a ameaças. É por isso que a Splashtop é uma alternativa superior à VPNs.

Experimente a Splashtop gratuitamente

A Splashtop oferece soluções para usuários individuais, equipes pequenas e até grandes organizações. Confira todo os pacotes de desktop remoto para trabalho em casa e inicie a sua avaliação gratuita agora mesmo! Para iniciar a sua avaliação gratuita não é necessário cartão de crédito ou qualquer outro tipo de comprometimento.

Experimenta de graça