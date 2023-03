O melhor aplicativo de software de teletrabalho

Descubra por que o software de acesso remoto da Splashtop é a melhor ferramenta para indivíduos e equipes que desejam trabalhar remotamente. Experimente nossas soluções gratuitamente.

Não foi há muito tempo que o teletrabalho estava reservado para guerreiros de estrada resistentes ou para os poucos com o luxo de trabalhar a partir de casa. Mas agora, pessoas em todos os cargos e profissões estão a achar necessário trabalhar noutro lugar que não seja o escritório.

Com a ampla disponibilidade de internet à laptops, tablets e dispositivos móveis, o teletrabalho é muito prático para todos que conseguem realizar suas funções através de um computador.

No entanto, ainda há um obstáculo significativo no caminho de muitas profissões. Muitos profissionais usam um software proprietário, que só pode ser acessado no seu computador do escritório. Aplicativos como ferramentas de edição de vídeo, modelagem 3D e design gráfico também exigem muito da máquina, o que significa que a maioria das pessoas não consegue usá-los em seus dispositivos pessoais.

Para esses profissionais, é necessário uma maneira de acessar os recursos do seu escritório remotamente.

No passado, as VPNs (Virtual Private Networks) eram a única opção para acessar estes sistemas. Mas as VPNs não são muito confiáveis, são difíceis de se configurar e podem até mesmo ser perigosas.

Com o software de acesso remoto da Splashtop, o teletrabalho está mais rápido, fácil, confiável e mais seguro do que nunca.

Splashtop para Teletrabalho

Em vez de lidares com as limitações de uma VPN, podes configurar o Splashtop para poder aceder remotamente aos teus computadores Windows PC, Mac ou Linux a partir de qualquer outro dispositivo e em qualquer altura. E como o Splashtop é multiplataforma, podes teletrabalhar a partir de outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android, ou Chromebook.

A configuração é uma brisa. Quando estiveres pronto, poderás abrir a Splashtop Business App em qualquer um dos teus dispositivos pessoais, ver a lista de computadores remotos a que tens acesso, e iniciar a ligação remota com apenas um clique!

Agora o teletrabalho está disponível de uma maneira fácil e sem complicações. Com a Splashtop, você vai se sentir como se estivesse sentado bem na frente do seu computador.

Você também não precisa se preocupar muito com a segurança. A Splashtop possui vários níveis de proteção, incluindo autenticação de dispositivos, verificação de dois fatores e criptografia AES de 256 bits.

Descubra por que o Splashtop Business Access é o melhor software de teletrabalho do mercado acessando e controlando seus computadores através de qualquer outro dispositivo em qualquer lugar. Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje mesmo e junte-se aos mais de 30 milhões de usuários e 200.000 empresas que possuem parceria com a Splashtop.

