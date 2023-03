Os 5 principais recursos de um software de desktop remoto

O que você deve procurar em um software de desktop remoto? Esses são os 5 principais recursos que a sua solução de desktop remoto precisa possuir.

Se você estiver considerando um software de desktop remoto para se conectar remotamente aos seus computadores e dispositivos, certifique-se de que a sua escolha possui os principais recursos de um ótimo desktop remoto. Se você não fizer isso, talvez não seja possível cumprir todas as suas tarefas quando as mesmas forem necessárias.

1: Suporte Multi-Plataforma

Talvez você tenha um computador no trabalho e um Mac em casa. Talvez seu computador de trabalho seja um Mac, mas ao viajar usa seu smartphone Android. Com o suporte multiplataforma da Splashtop, você pode acessar e controlar remotamente seus computadores usando qualquer dispositivo.

Você pode acessar seus computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou até mesmo um Chromebook com a Splashtop.

2: Ligações de Alto Desempenho

Dentre os principais recursos de desktop remoto, procure por conexões de alta velocidade e baixa latência. A última coisa que você deseja ao realizar um acesso remoto é uma conexão com atrasos.

Splashtop fornece ligações HD que te farão sentir como se estivesses mesmo em frente do teu computador. Vais ver o ecrã do computador remoto, ouvir o som que vem dele, e ser capaz de o controlar em tempo real. Podes até executar as tuas ferramentas de produção de vídeo e áudio, pois o Splashtop pode transmitir vídeo de 4K através de ligações remotas, e é suficientemente rápido para tornar possível a sincronização labial.

3: Fácil de Gerir

Não importa se você está à procura de acesso remoto para uma ou muitas pessoas, um dos recursos mais importantes nessa etapa é a capacidade de gerenciamento. Com a Splashtop, você pode instalar o software em todas as máquinas que deseja acessar rapidamente e em todos os dispositivos que deseja usar para realizar o acesso.

Configurar e gerenciar grandes equipes e grupos de usuários é muito simples no console web Splashtop.

4: Segurança

Quer estejas a entrar no teu computador do trabalho ou no teu computador de casa, a segurança é uma parte essencial de qualquer ligação remota. Com a encriptação AES de 256 bits do Splashtop e autenticação do dispositivo, podes concentrar-te no teu trabalho, sabendo que os teus dados e ligação são seguros.

Além disso, a Splashtop vem com vários recursos e práticas de segurança líderes do setor.

5: Ferramentas para aumentar sua produtividade

Ao acessar outro computador remotamente, é necessário que essa máquina possua todas as ferramentas usadas na sua área. Controlar o seu computador é ótimo, mas e se você precisar de um arquivo ou fazer uma impressão remotamente? A Splashtop possui ferramentas incorporadas que irão aumentar muito a sua produtividade. Quando a sessão remota estiver ativa, será possível gravar a sua sessão, transferir arquivos, imprimir remotamente, visualizar vários monitores de uma só vez, enviar mensagens para os usuários do outro lado e muito mais.

Experimente o software de desktop remoto da Splashtop gratuitamente

Experimenta todas estas funcionalidades e mais quando inicias um teste gratuito de Splashtop Business Access - a aplicação ideal para indivíduos e equipas que precisam de acesso remoto aos seus computadores. Habilita o trabalho remoto e o trabalho a partir de casa com Splashtop. Experimenta agora, não precisas de cartão de crédito ou compromisso:

Teste gratuito