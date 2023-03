Splashtop e Sapphire Ventures - Uma história de amizade e parceria

Habilitando o Futuro do Trabalho & Educação: Porque é que a Sapphire Ventures está entusiasmada em continuar a parceria com a Splashtop

Hoje cedo, Splashtop anunciou 50 milhões de dólares em novos fundos, alcançando uma cobiçada avaliação de mil milhões de dólares. Esta última ronda foi liderada principalmente pelo investidor existente Sapphire Ventures, uma empresa líder em capital de risco que se associa com equipas visionárias e fundos de risco para construir empresas de consequência.

A história da Splashtop com a Sapphire Ventures começou em 2010 com a amizade entre os fundadores da Splashtop no MIT, que mais tarde se transformou em uma parceria profissional de duas décadas e na criação de várias empresas.

Em comemoração ao novo anúncio, a Sapphire Ventures compartilhou sua história completa com a Splashtop em seu blog. Resumimos ela abaixo.

1. Melhores soluções do setor = Crescimento liderado por produtos incríveis

A Splashtop oferece suas soluções remotas através de uma experiência fluida e suave para todos os seus usuários por uma fração do custo dos seus concorrentes. Os clientes amam os produtos (4,8 estrelas no G2Crowd e pontuação 93 no NPS), e historicamente, sempre gastou muito pouco em vendas e marketing, incluindo zero esforço de vendas de saída até o momento.

No último ano, o crescimento de 160%+ YoY de Splashtop foi impulsionado pelo cada vez mais popular modelo de crescimento liderado por produtos. Por outras palavras, a maior parte das vendas de Splashtop têm sido e continuam a ser um verdadeiro self-service, apenas com o toque do produto. Adicionalmente, Splashtop oferece um excepcional serviço ao cliente (CSAT 90%+), resultando numa consistente retenção líquida de mais de 115 por cento do dólar.

Como a Splashtop vê a procura disparar para os seus produtos, o mercado está maduro para as tecnologias de trabalho remoto, com quase dois terços dos trabalhadores americanos dispostos a continuar a trabalhar remotamente para além da pandemia.

2. Grande transformação no ensino à distância

Quando as escolas fecharam o ano passado devido à COVID, a maioria dos estudantes enfrentou perturbações na sua educação, incluindo a impossibilidade de acederem aos computadores da escola e da universidade em tempo real. A solução de alto desempenho do Splashtop acesso remoto ao laboratório permite a mais de 200 escolas fornecerem aos alunos acesso remoto sem falhas a partir de qualquer dispositivo como os Chromebooks, iPads, tablets Android e computadores portáteis pessoais para os computadores da escola. Os alunos obtêm ligações remotas de alto desempenho, visualização multi-monitor, áudio remoto e até 4K video streaming para computadores Windows e Mac para que a sua experiência de aprendizagem seja ininterrupta.

3. Crescimento contínuo

Splashtop beneficiou sem dúvida das tendências do trabalho remoto e do ensino à distância que têm vindo a crescer em popularidade antes do COVID, mas que explodiram durante os últimos 11 meses. Splashtop planeia aproveitar esta nova ronda de financiamento para investir e desenvolver novas vias de crescimento, incluindo Splashtop Enterprise, lançando novos produtos em áreas adjacentes, mas complementares, como colaboração e soluções ZTNA (zero-trust network access), expansão geográfica, novos verticais, e muito mais.

