Splashtop anuncia $50 milhões em novos financiamentos, alcançando o cobiçado 1 bilhão de dólares.

O fornecedor de acesso remoto da próxima geração torna-se o unicórnio mais recente de tecnologia, enquanto publica números de rentabilidade e satisfação do cliente notáveis

SAN JOSE, Califórnia, 27 de Janeiro de 2021—Splashtop Inc., líder emergente em acesso remoto e suporte remoto de próxima geração, fechou uma rodada de investimento de 50 milhões de dólares que empurra a sua valorização além do nível do unicórnio de um bilhão de dólares. Liderada pelo investidor existente Sapphire Ventures, a última rodada também inclui a participação de outros investidores de longa data da Splashtop, como Storm Ventures, NEA e DFJ DragonFund.

“Nossa rentabilidade e crescimento — que aumentaram durante a pandemia da COVID-19 — confirmam que a moderna abordagem de acesso remoto da Splashtop está fazendo a diferença em como, onde e quando as pessoas usam os recursos digitais necessários para trabalhar, aprender e se divertir”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “Estamos captando fundos, agora na categoria unicórnio, para ampliar a nossa marca e atrair talentos, expandir nossa presença empresarial e acelerar a nossa expansão global para encantar clientes de todo o mundo.”

A avaliação de $1 bilhão de dólares da Splashtop valida seu desempenho e visão de mercado

Ao contrário da grande maioria dos unicórnios que ignoram as perdas financeiras à medida que perseguem um crescimento elevado, a Splashtop tem sido rentável desde 2015, mesmo crescendo rapidamente. A taxa de crescimento atual da companhia é de 160% e os lucros de 60% representam níveis de desempenho excepcionais.

“A Splashtop é um exemplo de uma empresa de tecnologia empresarial eficiente e ágil que demonstrou métricas incríveis, incluindo um crescimento rápido, pontuações de satisfação do cliente impressionantes e margens de lucro atraentes”, disse Jai Das, presidente e parceiro da Sapphire Ventures. Prevemos que Splashtop vai continuar a subir. Sua solução de acesso remoto tem sido essencial para empresas de todos os tamanhos durante a pandemia, os modos de trabalho foram reimaginados para sempre.”

A inovadora visão da empresa em um mercado de acesso remoto já estabelecido também impulsiona o seu sucesso.

“A Splashtop está na vanguarda de uma grande tendência na área de de TI: facilitar o acesso e o uso de aplicativos de software e dados necessários”, disse Ryan Floyd, diretor e fundador da Storm Ventures, que investiu na Splashtop em seu financiamento Série A. “A Splashtop substitui muitas abordagens confusas, complexas e caras de acesso remoto — como as VPNs (Virtual Private Networks, redes privadas virtuais) — por uma abordagem em nuvem que possibilita o acesso seguro e fácil a qualquer ativo digital, em qualquer lugar, a qualquer momento.”

Pandemia da COVID-19 acelera o sucesso da Splashtop

A pandemia da COVID-19 — que impossibilitou o acesso físico a recursos de computação corporativos e acadêmicos em todo o mundo — impulsiona a demanda pelas soluções da Splashtop, inclusive entre grandes empresas.

Ao identificar as "Maiores Tendências que Estão Impactando Infraestrutura e Operações em 2021", a empresa de pesquisa e consultoria Gartner Inc. nomeia a Tendência Nº 1 como Operações de Qualquer Lugar. "A Gartner espera que 48% dos empregados trabalhem a partir de casa, mesmo depois da pandemia, em comparação com 30% pré-pandemia. Esta mudança forçará os executivos de TI a desenvolver organizações flexíveis e resilientes que permitam ao pessoal trabalhar a partir de qualquer lugar, permitir aos clientes em qualquer lugar o acesso aos serviços e gerir a implementação de serviços empresariais através de infra-estruturas distribuídas".

No último ano, a Splashtop serviu 85% das empresas da Fortune 500 - incluindo a FedEx, GE, Marriott, e Toyota — além de instituições governamentais e educacionais como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), Universidade de Harvard, Stanford Healthcare, e um laboratório de investigação que permite a investigação de vacinas COVID-19 por grandes empresas farmacêuticas.

Splashtop ajuda grandes empresas a prosperar

“Os clientes da Adobe — que usam os produtos da Creative Cloud em áreas como mídia de transmissão, design gráfico, pesquisas científicas, engenharia, educação e muito mais — precisam manter sua produtividade ao trabalhar remotamente, como precisaram desde o início da pandemia”, disse Sue Skidmore, chefe de relações com parceiros da Adobe Video. “A solução de desktop remoto da Splashtop se provou muito valiosa para criadores de conteúdo em vídeo que agora podem usar aplicativos da Adobe em qualquer dispositivo, como se estivessem sentados na frente de seus potentes computadores.”

“Nesta pandemia global, pudemos perceber como o acesso remoto é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Tivemos o prazer de estabelecer uma parceria com a Splashtop. Sua confiabilidade, desempenho e suporte ao cliente tem sido excepcionais. Ela forneceu aos nossos clientes e funcionários todas as ferramentas necessárias para manter tudo funcionando, mesmo de maneira remota”, disse Joel Nichols, vice-presidente de Sistemas de Informação da Quanterix, uma empresa de análise de biomarcadores que está gerando novos insights sobre a biologia da saúde e das doenças. “Nossa tecnologia está ajudando pesquisadores de todo o mundo a avançar na ciência da medicina de precisão.”

Também em 2020, a Splashtop expandiu o seu alcance global, incluindo novas parcerias na EMEA, América do Sul e Ásia. Na Europa, a empresa abriu uma sede EMEA em Amsterdã, passando a suportar a moeda Euro e e outros idiomas da região. Na Ásia, a empresa abriu uma sede APAC em Singapura, apoiando centenas de parceiros geradores de receita e construiu canais corporativos em vários países, incluindo o Japão.

O blog da Splashtop fornece mais detalhes sobre o caminho da Splashtop para o status de unicórnio, e um comunicado de imprensa relacionado, também publicado hoje, relatando alguns dos marcos da empresa para 2020 . O investimento mais recente vem uma década desde o último investimento feito na Splashtop: quatro rodadas que angariaram um total de 49 milhões de dólares.

*Comunicado de Imprensa da Gartner, Gartner Identifica as Principais Tendências de Impacto das Infraestruturas e Operações para 2021

Sobre Splashtop

Com sede no Vale do Silício, a Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços de suporte remoto para empresas, instituições acadêmicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em nuvem, segura e facilmente gerida da Splashtop está substituindo cada vez mais as abordagens legacy, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um Net Promoter Score (NPS) impressionante de 93, que é um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de usuários, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, usam os produtos Splashtop a nível global. Visita www.splashtop.com para mais informações.