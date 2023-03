Os novos recursos de desempenho do Splashtop permitem trabalho remoto para o setor de & entretenimento de mídia

As sessões remotas de splashtop ficam ainda mais rápidas com multimonitores com transmissão 4k a 40 frames por segundo (fps) e suporte para as estações de trabalho iMac Pro 27” Retina 5k a baixa latência.

Se produzres vídeos, VFX (efeitos visuais), animações 3D, música, programas de radio/ TV, ou jogos, provavelmente estás familiarizado com a luta de trabalhar em casa ou enquanto viaja. Ou como programador, artista, designer ou técnico, talvez precisas aceder a software com muitos recursos para processamento gráfico, edição de vídeo ou software de assimilação de dados num computador de trabalho que requer vários terabytes de armazenamento. Este equipamento custa dezenas de milhares de dólares e não é possível replicar tal configuração para cada um dos membros da tua equipa. Trabalhar remotamente pode não ser uma opção produtiva para ti sem um software de acesso remoto. Ou mesmo com uma solução de acesso remoto, talvez não estás tão eficaz devido a atrasos de streaming, baixa resolução, ligações fracas, etc.

Utilize o Splashtop para aceder e controlar remotamente as tuas estações de trabalho topo de gama a partir de qualquer computador ou dispositivo móvel.

Agora, com as novas funcionalidades de desempenho do Splashtop, podes não só transmitir 4k/5 k a 40 fps, como podes fazer isso para vários monitores simultaneamente. Podes aceder aos teus vídeos, modelos, outros ficheiros e aplicações de ultra-alta resolução nas tuas estações de trabalho como se estivesses sentados em frente!

Leia o comunicado de imprensa para mais detalhes.

Os utilizadores de splashtop no Media& Entertainment partilham a sua experiência

Meteorologistas reunindo previsões meteorológicas

"Esta é a primeira vez que terminamos o tempo remotamente. Entramos no sistema meteorológico Barón, preparamos gráficos, configuramos sequências para séries e operamos o sistema meteorológico totalmente remotamente. O Splashtop tem sido fundamental para permitir que o nosso departamento meteorológico opere remotamente enquanto ainda utiliza todos os recursos do nosso sistema meteorológico. " — Patrick Evans, meteorologista do KESQ News Channel 3 e Host of Olhar no Deserto

Produção de vídeo equipes editando e renderizando vídeos remotamente

"Tenho o Splashtop instalado no meu computador doméstico e use-o para aceder aos meus ficheiros e edição de software a partir de qualquer parte do mundo. Viajo muito! Então, quando os clientes precisam de mim para lhes enviar um vídeo ou uma fotografia, posso aceder ao meu programa de edição, renderizar o vídeo e enviá-lo para eles, tudo a partir do meu telefone ou computador portátil. Consegui aceitar mais projetos, uma vez que posso viajar mais agora sem isso afetar o meu trabalho. " — Marlon Torres, Proprietário do Torres Studios

Ver remotamente ecrãs do computador em vários locais num estúdio de notícias

"Usamos o Splashtop para entrar num computador que tem uma reunião do Microsoft Teams que está a mostrar os múltiplos visualizadores. Todos juntos, temos 3 tipos diferentes de multi-espectadores que podemos olhar dependendo da tarefa que temos em mãos. "— Kellie DiveGlia, Diretora de Newscast @ TV WIS

Tenha acesso remoto seguro e uma experiência de utilizador melhorada com os Planos de Negócios do Splashtop

Com o acesso remoto do Splashtop, podes aceder com segurança ao teu computador de trabalho literalmente a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo! Podes fazer isso em 3 passos simples:

Experimente gratuitamente ou compre uma licença Splashtop Business Access Pro (acesso remoto para indivíduos e equipes que desejam trabalhar remotamente). Os novos recursos também estão disponíveis no Splashtop Remote Support (suporte remoto para MSPs e departamentos de TI) e no Splashtop SOS (suporte remoto sob demanda para help desks) Instale o Splashtop Streamer no teu computador de trabalho Descarregue a aplicação Splashtop Business para a tua casa Windows/Mac computador, tablet iOS ou Android /dispositivo móvel e inicie a sessão remota!

Com as novas funcionalidades de alto desempenho, podes ser produtivo e entregar os teus projetos a tempo enquanto estás a trabalhar remotamente. Podes editar vídeos, assimilar grandes quantidades de dados, verificar o progresso de ficheiros, desenvolver e testar construções de jogos, pintar, esculpir e muito mais enquanto estás num local remoto, enquanto viaja ou de casa. Tudo o que precisas é de uma conexão com acesso a Wi-Fi!

Splashtopas sessões são protegidas com autenticação baseada em vários fatores, autenticação de dispositivos, criptografia TLS/SSL e muito mais recursos de segurança. Além disso, o Splashtop oferece a capacidade de Single Sign-On (SSO) com integração com AD, ADFS, AzuRead e OKTA.

Prefere uma solução no local?

Algumas organizações preferem uma implantação local para uma segurança adicional e um desempenho ainda mais rápido. A Splashtop oferece a opção de implantar uma solução auto-hospedada que é instalada atrás do firewall juntamente com a integração. Saiba mais sobre o Splashtop no Local.

É mais rápido e mais seguro que outras soluções de acesso remoto

Atualmente estás a usar VPN ou outras soluções de desktop remoto? O Splashtop é mais rápido, seguro, mais fácil e económico de configurar e escalar para equipas maiores. Leia como o Splashtop oferece melhores recursos do que o VPN/RDP, VNC, RD Gateway e outro software de acesso remoto.

Obter descontos adicionais para equipas maiores

Para permitir que organizações inteiras sejam produtivas enquanto trabalham em casa, o Splashtop apresentou descontos até 25% no Splashtop Business Access para equipas maiores.

Splashtop fornece melhores recursos ao melhor preço. Experimente-o de graça hoje!

