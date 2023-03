A Maneira mais Rápida de Ativar o Trabalho Remoto

Enquanto 78% dos CEOs acreditam que o trabalho remoto é um acessório permanente para as organizações actuais, muitas equipas dentro de médias e grandes organizações ainda não implementaram uma solução de trabalho remoto a longo prazo, temendo que demore demasiado tempo a ser aprovada e implementada. Seguem-se as razões mais comuns citadas pelos nossos clientes por ainda não terem uma solução de trabalho remoto permanente (antes de implementarem o Splashtop):

"Eu não quero passar pelo processo de compra da empresa"

"Preocupo-me com um complexo processo de implementação"

“Uma solução simples provavelmente não tem qualidade e segurança corporativa”

"Uma solução de qualidade empresarial irá complicar e prejudicar a produtividade do utilizador".

Em quase todos os casos, os clientes não sabiam o quão rápida e fácil a implementação do trabalho remoto pode ser, porque eles estavam visualizando através das lentes das soluções tradicionais, como redes privadas virtuais (VPNs), não via software de acesso remoto de última geração. O software de acesso remoto, particularmente do tipo projetado para consumidores, fornece o caminho mais rápido para começar a trabalhar com trabalho remoto seguro. Na maioria dos casos, você pode implementá-lo totalmente dentro de algumas horas.

NÃO é uma compra de empresa

As soluções de acesso remoto Splashtop foram concebidas para fornecer a combinação de fácil escalabilidade e usabilidade semelhante à dos consumidores para os utilizadores de qualquer organização, sejam eles funcionários da linha de negócios, estudantes, pessoal de TI, ou outros. A tecnologia é ideal para qualquer número de utilizadores, de apenas 1 a milhares em simultâneo. Por exemplo, a nossa solução mais popular entre pequenas e médias empresas (ou pequenas equipas dentro de empresas) é o Splashtop Business Access Pro. Podes experimentar de graça, e a configuração demora apenas alguns cliques. Por aproximadamente $8 por mês por utilizador, indivíduos e pequenas equipas podem permitir que cada utilizador tenha acesso a até 10 computadores. Além disso, eles podem fazer praticamente tudo o que precisam para serem produtivos, incluindo:

Visualize vários monitores remotos simultaneamente

Permitir a dois utilizadores remotamente para o mesmo computador

Compartilhe os seus sistemas através de links da web

Chat

Sessões de gravação

Realiza o despertar e reinício remoto

Simplesmente não faz sentido ficares atolado num processo de compra de alto preço e em toda a empresa.

Implementação ultra fácil

Nossos clientes existentes ficaram incrivelmente surpresos com a facilidade de suas implementações da Splashtop. Alguns levaram apenas algumas horas. Aqueles que estão implementando para equipes dispersas usando outras ferramentas de software complexas ainda precisavam apenas de um ou dois dias. Isso se deve ao processo de implementação simples de 3 etapas da Splashtop. Aqui estão as três etapas:

Cria e convida os utilizadores, introduzindo os seus endereços de email. Instale o aplicativo Splashtop Business nos dispositivos dos quais eles querem usar remotamente (ou os usuários podem baixar o aplicativo na loja de aplicativos de seus dispositivos ou na Splashtop.com). Instala o Splashtop streamer em cada computador acedido. Utilizadores iniciam sessão e ligam-se ao seu ambiente de trabalho!

Veja o que um cliente, a TechCastles, tinha a dizer sobre a implementação da Splashtop em 150 computadores:

"Conseguimos implementar o Splashtop em 150 computadores quase imediatamente...basta clicar, arrastar e largar endereços de e-mail para entrar pessoas no sistema". - Margaret Chu, Parceira da TechCastles

Grande qualidade empresarial

Uma vez instalado o Splashtop, os utilizadores podem aceder facilmente a todas as aplicações e dados da tua organização em qualquer lugar, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo. Isso inclui dispositivos móveis e outros dispositivos que são permitidos pelas políticas do BYOD (traz o teu próprio dispositivo). BYOD simplifica as fases iniciais do estabelecimento de um local de trabalho remoto, permitindo que as pessoas trabalhem em qualquer dispositivo que escolham.

Igualmente importante, não há necessidade de projetar novamente aplicativos para que eles funcionem em dispositivos móveis — uma falha comum com outras soluções de acesso remoto. Quer os usuários sejam funcionários da linha de frente ou profissionais de negócios, eles podem trabalhar com gráficos 3D, vídeo HD e outros aplicativos que antes eram impossíveis de usar em qualquer dispositivo além de computadores desktop.

Características adicionais falam sobre a qualidade de nível empresarial do Splashtop Business Access Pro, incluindo:

Alta performance - 4k streaming a taxas de frames até 60 por segundo

iMac Pro Retina 5k streaming em baixa latência

Configurações para um desempenho ideal

Motor de codificação/descodificação optimizado que aproveita a mais recente aceleração da AMD e da NVIDIA

Tecnologia de grau de consumidor com segurança de grau empresarial

Uma vez que as soluções de acesso remoto Splashtop foram desenhadas desde o início para os consumidores, elas fornecem características especiais de produtividade ao utilizador que vão para além das exigências normais do negócio. A interface intuitiva do menu proporciona uma experiência de aplicação nativa, enquanto atalhos personalizáveis proporcionam aos utilizadores um acesso rápido às funcionalidades da aplicação.

Características adicionais de experiência do utilizador incluem um quadro branco que permite aos utilizadores anotar sobre o conteúdo e a capacidade de realizar transferência de ficheiros, impressão remota e outras acções em sessão.

Do ponto de vista da segurança, os clientes e utilizadores Splashtop estão continuamente protegidos, e a rede corporativa nunca é exposta. Quando os utilizadores acedem remotamente ao seu computador ou estação de trabalho, entram através de uma ligação Splashtop especial que não faz parte da rede corporativa. Também tens a opção de activar ou desactivar tanto a transferência de ficheiros como as funções de impressão.

Todas as opções de acesso remoto Splashtop oferecem uma variedade de recursos de segurança, como autenticação de dispositivo, autenticação de dois fatores (2FA), autenticação única (SSO) e muito mais.

Conclusão

Como muitas organizações, grandes e pequenas, aprenderam, a implementação de aplicativos de alta qualidade com simplicidade de nível de consumidor (pense em Zoom e Splashtop) traz enormes benefícios de produtividade. Se você deseja estabelecer uma maneira rápida e fácil de oferecer aos seus funcionários a opção de trabalho remoto, nada pode ser mais fácil do que adotar a Splashtop hoje. Você pode ter todos funcionando até o final da semana!

Queres um acesso rápido, simples, seguro e remoto para a tua equipa?

Experimente o Splashtop Business Access Pro Hoje

Teste gratuito