Microsoft Teams e Slack são frequentemente os primeiros locais que os funcionários consultam quando precisam de ajuda de TI. Eles já estão abertos durante o dia de trabalho, os utilizadores sabem como enviar uma mensagem, e partilhar rapidamente a tela pode parecer a forma mais rápida de mostrar a um técnico o que está errado.
Essa conveniência é útil, mas tem limites. As ferramentas de chat podem ajudar as equipas de TI a comunicar com os utilizadores, recolher contexto básico e coordenar os próximos passos. Eles não são projetados para fornecer fluxos de trabalho de suporte remoto seguros, repetíveis e totalmente geridos.
Quando uma questão de suporte exige mais do que uma breve explicação, a equipe de TI precisa do nível certo de acesso, controlo, visibilidade e documentação. Os técnicos podem precisar de suportar um dispositivo quando o utilizador não está disponível, transferir ficheiros, reconectar após uma reinicialização, gerir permissões, gravar a atividade da sessão, ou resolver problemas em vários endpoints sem depender de threads de chat ad hoc.
Este artigo explica onde o Teams e o Slack podem ajudar no processo de suporte, onde falham, e por que o software dedicado de suporte remoto oferece às equipas de TI uma forma melhor de resolver problemas, apoiar utilizadores e gerir dispositivos de forma segura e em grande escala.
Por que o Teams e o Slack são usados para suporte de TI
Quando um funcionário tem um problema, abrir uma mensagem de chat é muitas vezes mais fácil do que encontrar o portal de suporte certo, submeter um ticket, ou explicar o problema através de um processo formal. Para equipas mais pequenas ou questões urgentes, essa imediaticidade pode ser útil.
O problema começa quando se tornam a principal forma como as equipas de TI tentam resolver problemas de suporte, especialmente quando esses problemas requerem controlo remoto seguro, acesso não assistido, documentação de sessão ou visibilidade ao nível do endpoint.
Quais Ferramentas de Chat Podem Ajudar
1. Triagem Inicial
As ferramentas de chat são úteis quando a TI precisa entender rapidamente o que está a acontecer. Um técnico pode perguntar ao utilizador quando é que o problema começou, que dispositivo está a usar, qual a mensagem de erro que vê e se o problema afeta uma aplicação ou todo o sistema.
2. Comunicação do Utilizador
Teams e Slack também funcionam bem para coordenar o suporte. A equipa de TI pode confirmar a disponibilidade do utilizador, fazer perguntas de seguimento, partilhar atualizações de status, ou informar o utilizador quando um problema foi resolvido.
3. Partilha de Ecrã Básica
Partilhar ecrã pode ser útil quando o técnico precisa ver o que o utilizador está a descrever. Por exemplo, um utilizador pode mostrar uma mensagem de erro, percorrer um fluxo de trabalho ou demonstrar onde algo está a falhar.
Isto funciona melhor quando o utilizador está presente, o problema é simples, e o técnico só precisa observar ou guiar o utilizador através de alguns passos. Quando o suporte requer resolução de problemas mais aprofundada, controlo remoto, transferência de ficheiros, gestão de reinicialização ou documentação da sessão, uma ferramenta de suporte remoto dedicada torna-se a melhor opção.
Onde o Teams e o Slack falham para o Remote Support
Quando um problema requer resolução prática, acesso ao dispositivo, documentação ou ação de acompanhamento, os fluxos de trabalho baseados em chat podem rapidamente tornar-se limitantes.
1. Eles Dependem da Presença do Utilizador
O suporte baseado em chat geralmente requer que o utilizador esteja envolvido do início ao fim. Isso causa atrasos quando o utilizador está noutra reunião, longe da secretária, num fuso horário diferente, ou incapaz de explicar claramente o problema. Também dificulta a manutenção fora do horário de expediente porque o IT não pode facilmente aceder ao dispositivo depois de o utilizador sair.
Para as equipas de TI que apoiam funcionários distribuídos, postos de trabalho partilhados, quiosques, computadores de laboratório ou dispositivos de escritório, depender do utilizador para iniciar cada sessão pode atrasar a resolução e adicionar um vaivém desnecessário.
2. Eles não têm ferramentas de controle remoto concebidas especificamente para esse fim
O partilha de ecrã pode ser útil para problemas simples, mas o suporte remoto muitas vezes requer mais do que apenas assistir ao ecrã de um utilizador. Os técnicos podem precisar tomar o controlo, transferir ficheiros, reiniciar o dispositivo, reconectar após uma reinicialização, navegar por múltiplos monitores ou usar ferramentas de sessão para resolver o problema de forma eficiente.
3. Eles Não São Feitos para Auditoria de Suporte
As equipas de TI frequentemente precisam de mais do que um registo de que uma conversa aconteceu. Eles podem precisar de detalhes da sessão, atividade do técnico, registros de data e hora, informações do dispositivo, registros de transferência de arquivo e um histórico claro de suporte que possa ser revisado posteriormente.
4. Eles Não Fornecem Gestão de Endpoint
Teams e Slack podem ajudar os IT a comunicar com os utilizadores, mas não oferecem aos técnicos uma visibilidade direta sobre a saúde do dispositivo, o estado das atualizações, o inventário de software ou a conformidade dos endpoints. Eles também não ajudam a TI a automatizar atualizações, executar ações em segundo plano ou identificar proativamente dispositivos que precisam de atenção.
Isso significa que cada problema tende a começar com um utilizador a reportar um problema. A TI tem que fazer perguntas, reunir contexto e reagir manualmente.
Para equipas que gerem muitos endpoints, esse modelo reativo não é suficiente. O suporte remoto torna-se mais eficaz quando os técnicos podem combinar a comunicação com o utilizador com acesso seguro ao dispositivo, visibilidade dos endpoints e ferramentas de gestão que ajudam a prevenir problemas recorrentes.
Porque o Software de Suporte Remoto Dedicado é uma Opção Melhor
O software de suporte remoto dedicado oferece às equipas de TI uma forma mais fiável de solucionar e resolver problemas, pois é construído em torno do próprio fluxo de trabalho de suporte.
Com o software adequado de remote support, as equipas de TI podem:
Forneça suporte assistido quando um utilizador precisa de ajuda no momento.
Acesse dispositivos geridos através de suporte não assistido quando o utilizador está indisponível.
Visualize e controle com segurança computadores remotos em dispositivos suportados.
Transfira ficheiros durante uma sessão sem mudar de ferramentas.
Reinicie um dispositivo e continue a solucionar problemas assim que estiver online de novo.
Utilize chat, gravação de sessão, suporte a multi-monitores, e outras ferramentas de sessão.
Gerencie permissões e acesso dos técnicos a partir de uma consola central.
Mantenha registos de suporte com melhor visibilidade sobre a atividade da sessão.
Conecte os fluxos de trabalho de suporte com os sistemas de help desk, ITSM ou PSA.
Extenda o suporte com capacidades de gestão de endpoints para correções, inventário e automação.
Como o Splashtop Ajuda as Equipas de TI a Resolver Problemas Mais Rapidamente
A Splashtop oferece às equipas de TI uma forma dedicada de apoiar utilizadores e dispositivos, sem depender de workflows improvisados baseados em chat. Os técnicos podem iniciar sessões remotas seguras, aceder às ferramentas necessárias para resolução de problemas e fornecer apoio mais consistente para dispositivos geridos em ambientes distribuídos.
Isso ajuda a reduzir o vai e vem que frequentemente acontece quando o suporte depende de mensagens, reuniões e compartilhamento de ecrã liderado pelo utilizador.
1. Apoiar Utilizadores Sem Depender de Soluções de Chat Alternativas
Com o Splashtop Rt, os técnicos podem fornecer suporte sob demanda quando um usuário precisa de ajuda no momento. Em vez de pedir ao utilizador para iniciar uma reunião, partilhar a tela e explicar cada passo, o TI pode avançar para uma sessão de suporte dedicada criada para a resolução de problemas.
Isto cria uma experiência mais limpa tanto para o técnico quanto para o utilizador. O utilizador recebe ajuda mais rapidamente, e o técnico obtém as ferramentas de acesso e de sessão necessárias para diagnosticar e resolver o problema.
2. Aceder a Dispositivos Geridos Quando os Utilizadores Estão Indisponíveis
Nem todos os problemas de suporte ocorrem quando o utilizador está disponível. A equipa de TI pode precisar de solucionar problemas de um dispositivo fora do horário de expediente, dar suporte a uma estação de trabalho partilhada, manter um computador de escritório ou aceder a um ponto final gerido num local remoto.
O Splashtop oferece acesso não supervisionado, permitindo que os técnicos se conectem a dispositivos geridos sem esperar que o utilizador inicie uma sessão. Isso ajuda o IT a resolver problemas de forma mais eficiente e a realizar trabalhos de manutenção sem interromper o dia de trabalho.
3. Use as Ferramentas Certas Durante a Sessão
O suporte remoto muitas vezes requer mais do que apenas visualizar um ecrã. Os técnicos podem precisar transferir ficheiros, navegar por múltiplos monitores, conversar com o utilizador, gravar uma sessão, reiniciar um computador ou continuar a resolução de problemas após uma reinicialização.
Splashtop oferece às equipas de IT estas ferramentas de suporte na sessão remota, ajudando os técnicos a manterem-se focados na resolução do problema, em vez de alternarem entre ferramentas desconectadas ou pedirem ao utilizador para realizar manualmente cada ação.
4. Amplie o suporte com Gestão de Endpoints
O suporte torna-se mais eficaz quando o IT consegue ver e gerir os dispositivos por trás dos tickets. Splashtop AEM ajuda as equipas a avançar além da resolução reativa de problemas com visibilidade do endpoint, correção automática, inventário de software, alertas e ferramentas de remediação.
Isso significa que a equipa de TI pode identificar problemas, reduzir problemas recorrentes e tomar medidas em todos os endpoints geridos a partir do ambiente mais amplo do Splashtop. Para equipas que apoiam muitos utilizadores ou dispositivos, isto ajuda a transformar o suporte remoto num fluxo de trabalho mais proativo e controlado.
Conclusão: Chat é para comunicação, software de suporte remoto é para resolução
O Teams e o Slack são ferramentas valiosas para a comunicação no local de trabalho. Eles facilitam para os funcionários fazerem perguntas, partilharem atualizações e conectarem-se com a equipa de TI quando algo não está a funcionar.
Mas o suporte remoto requer mais do que uma conversa. As equipas de TI precisam de uma maneira segura e consistente para aceder a dispositivos, resolver problemas, gerir permissões de técnicos, documentar a actividade das sessões e apoiar utilizadores, quer estejam presentes ou ausentes.
Com a Splashtop, as equipas de TI podem passar de soluções de recurso baseadas em chat para um fluxo de trabalho de suporte mais fiável, feito para uma resolução de problemas real. Teams e Slack podem ajudar a iniciar a conversa, mas a Splashtop ajuda a equipa de TI a resolver o problema.
Experimente o Splashtop para uma forma mais rápida e segura de dar suporte a utilizadores e gerir dispositivos remotos.