Como os alunos podem acessar o software licenciado mesmo estando em casa

Os alunos podem usar qualquer programa, como o Microsoft Office e qualquer ferramenta Career & Technical Education (CTE) usando seus próprios dispositivos em casa, acessando os computadores escolares remotamente.

Com distritos escolares e universidades do ensino fundamental e médio se preparando para o próximo que seguirá um cronograma híbrido (ou totalmente remoto), uma questão importante deve ser respondida. Como os alunos podem usar os aplicativos de software dos computadores escolares sem sair de casa?

Muitas vezes, é muito caro licenciar esses programas de software, o que torna essa estratégia financeiramente inviável para todos os estudantes.

Além disso, muitos programas CTE usam software de uso intensivo de recursos (como design gráfico, edição de vídeo e modelagem 3D) que exigem um computador potente para ser executado. A maioria dos alunos não possuem computadores em casa que sejam poderosos o suficiente para abrir esses programas. Na verdade, muitos estão alunos usam Chromebooks.

Outra questão é que muitas escolas usam computadores Mac em seus laboratórios, enquanto os alunos em casa podem não possuem tal Mac.

Então, como os administradores e o departamento de TI podem superar esses desafios?

Com o acesso remoto da Splashtop para laboratórios, você pode desfrutar de seus computadores escolares e das licenças de software já obtidas, permitindo que os alunos acessem remotamente os computadores escolares usando seus próprios dispositivos em casa!

Como isso funciona?

Os distritos escolares e faculdades podem implantar a Splashtop no computadores do seu laboratório e, em seguida, fazer com que os alunos se conectem usando seus próprios dispositivos em casa. Uma vez que a conta é configurada, um aluno pode abrir o aplicativo Splashtop em seu dispositivo e selecionar o computador escolar que deseja acessar e logo iniciar a conexão remota.

Uma vez conectado, o aluno verá a tela do computador remoto em tempo real. Eles serão capazes de controlá-lo remotamente usando seu próprio teclado e mouse como se estivessem sentados bem na frente do computador remoto.

Os alunos podem acessar qualquer computador Windows, Mac ou Linux da escola usando seus próprios dispositivos Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone ou Android (a Splashtop é multiplataforma).

Quais programas de software os alunos podem abrir estando em casa?

Uma das melhores partes da Splashtop é que você pode acessar qualquer arquivo ou aplicativo localizado no computador remoto. Isso significa que mesmo que você esteja se conectando usando um Chromebook (um dispositivo que geralmente não consegue abrir esses aplicativos), você ainda poderá abrir qualquer programa que esteja no computador remoto e usá-lo como se estivesse lá pessoalmente.

Os aplicativos que os alunos podem usar estando em casa incluem (mas não se limitam a):

Microsoft Office (incluindo Word, Excel, etc.)

Design gráfico (Adobe Creative Suite, Photoshop etc.)

Edição de vídeo (Premier, After Effects, iMovie, Animate etc.)

CAD (AutoCAD, Revit, etc.)

... e muito mais

Comece a usar nossas soluções gratuitamente

Você pode iniciar uma avaliação gratuita da Splashtop agora mesmo para experimentar a nossa solução. Não deixe de conferir nossos estudos de caso sobre como o Distrito Escolar de Lenawee, a Universidade Estadual Wayne e a Laney College usaram a Splashtop para oferecer aos seus alunos o acesso aos computadores escolares e obtiveram ótimos resultados.

Contacta-nos para agendar uma demonstração e iniciar um teste gratuito:

Fale Conosco

Recursos adicionais